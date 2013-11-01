“神奈川県初”のダブルヘッダー開催！ ５/６は相模原ギオンスタジアムへ！
カテゴリ：PR
2018年04月26日
SC相模原とノジマステラ神奈川相模原のホームゲームを開催！
対象試合は以下のとおりだ。
■2018プレナスなでしこリーグ１部第５節
ノジマステラ神奈川相模原 vs ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
12:00キックオフ＠相模原ギオンスタジアム
■2018明治安田生命J3リーグ第７節
SC相模原 vs グルージャ盛岡
16:00キックオフ＠相模原ギオンスタジアム
なお、SC相模原とグルージャ盛岡の一戦は、“住宅情報館スペシャルサポートマッチ”として開催され、目玉企画として先着3000名にオリジナルグッズ（オリジナルＴシャツ2000枚、マルチチューブバンダナ1000枚）がプレゼントされる！
この“神奈川県初”となるビッグイベントの詳細は、SC相模原およびノジマステラ神奈川相模原の公式HPでチェックしよう！
SC相模原公式HP
http://www.scsagamihara.com/
ノジマステラ神奈川相模原
http://stellakanagawa.nojima.co.jp/
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