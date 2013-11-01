【J２採点】松本１-０山形｜松本加入後初ゴールの浦田をMOMに。攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価

J２リーグ・10節

４月22日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,038人

松本 １-０ 山形

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／松本＝浦田（23分） 山形＝なし



【採点理由】

守備で好対応が光ったうえ、加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた松本の浦田をMOMとした。アシストを記録するなど攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価。山形は後半に修正したものの、アタッキングサードでの精度を欠いた。



【チーム採点】

松本 ６

山形 5.5



【MAN OF THE MATCH】

浦田延尚（松本）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

31 橋内優也 ６

２ 浦田延尚 6.5(83分OUT)



MF

47 岩上祐三 6.5

14 パウリーニョ ６

６ 藤田息吹 ６

20 石原崇兆 ６

８ セルジーニョ 6.5



FW

７ 前田大然 ６（87分OUT)

９ 高崎寛之 5.5（70分OUT)



交代出場

FW

19 山本大貴 5.5（70分IN)



MF

５ 岩間雄大 ―（83分IN)



MF

25 前田直輝 ―（87分IN)



監督

反町康治 ６





【山形｜選手採点】

GK

１ 児玉 剛 5.5



DF

15 加賀健一 5.5

３ 栗山直樹 ６

23 熊本雄太 5.5



MF

４ 三鬼 海 ６

17 中村 駿 5.5

14 本田拓也 5.5

27 北川柊斗 ６（73分OUT)



FW

10 瀬沼優司 5.5（61分OUT)

11 阪野豊史 5.5（81分OUT)

16 小林成豪 5.5



交代出場

FW

39 中山仁斗 ６(61分IN)



MF

18 南 秀仁 ６(73分IN)



FW

９ フェリペ・アウベス ―(81分IN)



監督

木山隆之 5.5

