【J２採点】松本１-０山形｜松本加入後初ゴールの浦田をMOMに。攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月23日
松本が９位、山形は12位に。
J２リーグ・10節
４月22日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,038人
松本 １-０ 山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／松本＝浦田（23分） 山形＝なし
【採点理由】
守備で好対応が光ったうえ、加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた松本の浦田をMOMとした。アシストを記録するなど攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価。山形は後半に修正したものの、アタッキングサードでの精度を欠いた。
【チーム採点】
松本 ６
山形 5.5
【MAN OF THE MATCH】
浦田延尚（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
２ 浦田延尚 6.5(83分OUT)
MF
47 岩上祐三 6.5
14 パウリーニョ ６
６ 藤田息吹 ６
20 石原崇兆 ６
８ セルジーニョ 6.5
FW
７ 前田大然 ６（87分OUT)
９ 高崎寛之 5.5（70分OUT)
交代出場
FW
19 山本大貴 5.5（70分IN)
MF
５ 岩間雄大 ―（83分IN)
MF
25 前田直輝 ―（87分IN)
監督
反町康治 ６
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 5.5
DF
15 加賀健一 5.5
３ 栗山直樹 ６
23 熊本雄太 5.5
MF
４ 三鬼 海 ６
17 中村 駿 5.5
14 本田拓也 5.5
27 北川柊斗 ６（73分OUT)
FW
10 瀬沼優司 5.5（61分OUT)
11 阪野豊史 5.5（81分OUT)
16 小林成豪 5.5
交代出場
FW
39 中山仁斗 ６(61分IN)
MF
18 南 秀仁 ６(73分IN)
FW
９ フェリペ・アウベス ―(81分IN)
監督
木山隆之 5.5
４月22日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,038人
松本 １-０ 山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／松本＝浦田（23分） 山形＝なし
【採点理由】
守備で好対応が光ったうえ、加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた松本の浦田をMOMとした。アシストを記録するなど攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価。山形は後半に修正したものの、アタッキングサードでの精度を欠いた。
【チーム採点】
松本 ６
山形 5.5
【MAN OF THE MATCH】
浦田延尚（松本）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 ６
２ 浦田延尚 6.5(83分OUT)
MF
47 岩上祐三 6.5
14 パウリーニョ ６
６ 藤田息吹 ６
20 石原崇兆 ６
８ セルジーニョ 6.5
FW
７ 前田大然 ６（87分OUT)
９ 高崎寛之 5.5（70分OUT)
交代出場
FW
19 山本大貴 5.5（70分IN)
MF
５ 岩間雄大 ―（83分IN)
MF
25 前田直輝 ―（87分IN)
監督
反町康治 ６
【山形｜選手採点】
GK
１ 児玉 剛 5.5
DF
15 加賀健一 5.5
３ 栗山直樹 ６
23 熊本雄太 5.5
MF
４ 三鬼 海 ６
17 中村 駿 5.5
14 本田拓也 5.5
27 北川柊斗 ６（73分OUT)
FW
10 瀬沼優司 5.5（61分OUT)
11 阪野豊史 5.5（81分OUT)
16 小林成豪 5.5
交代出場
FW
39 中山仁斗 ６(61分IN)
MF
18 南 秀仁 ６(73分IN)
FW
９ フェリペ・アウベス ―(81分IN)
監督
木山隆之 5.5
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