【J２採点】松本１-０山形｜松本加入後初ゴールの浦田をMOMに。攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月23日

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松本が９位、山形は12位に。

J２リーグ・10節
４月22日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,038人
松本　１-０　山形
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／松本＝浦田（23分）　山形＝なし
 
【採点理由】
守備で好対応が光ったうえ、加入後初ゴールとなる決勝点を挙げた松本の浦田をMOMとした。アシストを記録するなど攻守に存在感を示したセルジーニョも高評価。山形は後半に修正したものの、アタッキングサードでの精度を欠いた。
 
【チーム採点】
松本　６
山形　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
浦田延尚（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
４　飯田真輝　６
31　橋内優也　６
２　浦田延尚　6.5(83分OUT)
 
MF
47　岩上祐三　6.5
14　パウリーニョ　６
６　藤田息吹　６
20　石原崇兆　６
８　セルジーニョ　6.5
 
FW
７　前田大然　６（87分OUT)
９　高崎寛之　5.5（70分OUT)
 
交代出場
FW
19　山本大貴　5.5（70分IN)
 
MF
５　岩間雄大　―（83分IN)
 
MF
25　前田直輝　―（87分IN)
 
監督
反町康治　６
 
 
【山形｜選手採点】
GK
１　児玉　剛　5.5
 
DF
15　加賀健一　5.5
３　栗山直樹　６
23　熊本雄太　5.5
 
MF
４　三鬼　海　６
17　中村　駿　5.5
14　本田拓也　5.5
27　北川柊斗　６（73分OUT)
 
FW
10　瀬沼優司　5.5（61分OUT)
11　阪野豊史　5.5（81分OUT)
16　小林成豪　5.5
 
交代出場
FW
39　中山仁斗　６(61分IN)
 
MF
18　南　秀仁　６(73分IN)
 
FW
９　フェリペ・アウベス　―(81分IN)
 
監督
木山隆之　5.5
 
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