【J２採点】大分１-１横浜FC｜後半追いつき、大分６戦負けなし

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2018年04月17日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

横浜FCは先制するも運動量とともに後半失速。

J２リーグ・９節
４月15日／14：03／大分銀行ドーム／8,102人
大分　１-１　横浜FC
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／大分＝松本（53分）　横浜FC＝イバ（25分PK）
 
【採点理由】
前半は横浜FC、後半は大分ペースで試合が進み、互いに得点を奪うも追加点が遠かった。大分の両ワイドが攻守で躍動し最高点とした。
 
【チーム採点】
大分　６
横浜FC　６
 
【MAN OF THE MATCH】
松本　怜（大分）
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　６

DF
41　刀根亮輔　６
５　鈴木義宜　５
６　福森直也　5.5
 
MF
７　松本　怜　6.5
24　姫野宥弥　5.5（HT OUT）
35　宮阪政樹　６
19　星　雄次　6.5

FW　
９　後藤優介　5.5
38　馬場賢治　5.5（78分OUT）
11　林　容平　5.5（66分OUT）

交代出場
MF
48　川西翔太　5.5（HT IN）
 
FW
27　三平和司　5.5（66分IN）
 
MF
15　清本拓己　5.5（78分IN）
 
監督
片野坂知宏　６


 
【横浜FC｜選手採点】
GK　
36　辻　周吾　６
 
DF    
14　北爪健吾　5.5（HT OUT）
33　川﨑裕大　5.5
13　ペ・スンジン　5.5
17　武田英二郎　5.5
 
MF    
７　野村直輝　６（59分OUT）
８　佐藤謙介　６
24　渡邊一仁　5.5
６　中里崇宏　６
40　レアンドロ・ドミンゲス　６
 
FW
10　イバ　5.5


交代出場
MF
19　ジョン・チュングン　６（HT IN）
 
MF
25　石井圭太　5.5（59分IN）

監督
タヴァレス　６
 
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
 
関連ワード
J2
大分
横浜FC

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 37481_ext_01_0.jpg定価：1000円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    3月22日発売     ロシアW杯・出場32か国
    戦術＆キープレーヤー
    完全ガイド
    選手名鑑付き！     詳細はこちら

  • 38715_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト4月26日号
    4月12日発売     2018年シーズン J1リーグ
    スキル別最新ランキング
    絶好調の広島＆山口を大特集！
    インタビューは伊東純也が登場     詳細はこちら

  • 38317_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    4月5日発売     いまや超一流の証
    次の「１億€プレーヤー」は誰だ!?
    特製WCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24