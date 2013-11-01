【J２採点】大分１-１横浜FC｜後半追いつき、大分６戦負けなし
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月17日
横浜FCは先制するも運動量とともに後半失速。
J２リーグ・９節
４月15日／14：03／大分銀行ドーム／8,102人
大分 １-１ 横浜FC
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／大分＝松本（53分） 横浜FC＝イバ（25分PK）
【採点理由】
前半は横浜FC、後半は大分ペースで試合が進み、互いに得点を奪うも追加点が遠かった。大分の両ワイドが攻守で躍動し最高点とした。
【チーム採点】
大分 ６
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
松本 怜（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
41 刀根亮輔 ６
５ 鈴木義宜 ５
６ 福森直也 5.5
MF
７ 松本 怜 6.5
24 姫野宥弥 5.5（HT OUT）
35 宮阪政樹 ６
19 星 雄次 6.5
FW
９ 後藤優介 5.5
38 馬場賢治 5.5（78分OUT）
11 林 容平 5.5（66分OUT）
交代出場
MF
48 川西翔太 5.5（HT IN）
FW
27 三平和司 5.5（66分IN）
MF
15 清本拓己 5.5（78分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 ６
DF
14 北爪健吾 5.5（HT OUT）
33 川﨑裕大 5.5
13 ペ・スンジン 5.5
17 武田英二郎 5.5
MF
７ 野村直輝 ６（59分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
24 渡邊一仁 5.5
６ 中里崇宏 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６
FW
10 イバ 5.5
交代出場
MF
19 ジョン・チュングン ６（HT IN）
MF
25 石井圭太 5.5（59分IN）
監督
タヴァレス ６
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
４月15日／14：03／大分銀行ドーム／8,102人
大分 １-１ 横浜FC
前半 ０-１
後半 １-０
得点者／大分＝松本（53分） 横浜FC＝イバ（25分PK）
【採点理由】
前半は横浜FC、後半は大分ペースで試合が進み、互いに得点を奪うも追加点が遠かった。大分の両ワイドが攻守で躍動し最高点とした。
【チーム採点】
大分 ６
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
松本 怜（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
41 刀根亮輔 ６
５ 鈴木義宜 ５
６ 福森直也 5.5
MF
７ 松本 怜 6.5
24 姫野宥弥 5.5（HT OUT）
35 宮阪政樹 ６
19 星 雄次 6.5
FW
９ 後藤優介 5.5
38 馬場賢治 5.5（78分OUT）
11 林 容平 5.5（66分OUT）
交代出場
MF
48 川西翔太 5.5（HT IN）
FW
27 三平和司 5.5（66分IN）
MF
15 清本拓己 5.5（78分IN）
監督
片野坂知宏 ６
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 ６
DF
14 北爪健吾 5.5（HT OUT）
33 川﨑裕大 5.5
13 ペ・スンジン 5.5
17 武田英二郎 5.5
MF
７ 野村直輝 ６（59分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
24 渡邊一仁 5.5
６ 中里崇宏 ６
40 レアンドロ・ドミンゲス ６
FW
10 イバ 5.5
交代出場
MF
19 ジョン・チュングン ６（HT IN）
MF
25 石井圭太 5.5（59分IN）
監督
タヴァレス ６
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
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