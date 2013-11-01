【J２採点】大分１-１横浜FC｜後半追いつき、大分６戦負けなし

J２リーグ・９節

４月15日／14：03／大分銀行ドーム／8,102人

大分 １-１ 横浜FC

前半 ０-１

後半 １-０

得点者／大分＝松本（53分） 横浜FC＝イバ（25分PK）



【採点理由】

前半は横浜FC、後半は大分ペースで試合が進み、互いに得点を奪うも追加点が遠かった。大分の両ワイドが攻守で躍動し最高点とした。



【チーム採点】

大分 ６

横浜FC ６



【MAN OF THE MATCH】

松本 怜（大分）



【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ６



DF

41 刀根亮輔 ６

５ 鈴木義宜 ５

６ 福森直也 5.5



MF

７ 松本 怜 6.5

24 姫野宥弥 5.5（HT OUT）

35 宮阪政樹 ６

19 星 雄次 6.5



FW

９ 後藤優介 5.5

38 馬場賢治 5.5（78分OUT）

11 林 容平 5.5（66分OUT）



交代出場

MF

48 川西翔太 5.5（HT IN）



FW

27 三平和司 5.5（66分IN）



MF

15 清本拓己 5.5（78分IN）



監督

片野坂知宏 ６







【横浜FC｜選手採点】

GK

36 辻 周吾 ６



DF

14 北爪健吾 5.5（HT OUT）

33 川﨑裕大 5.5

13 ペ・スンジン 5.5

17 武田英二郎 5.5



MF

７ 野村直輝 ６（59分OUT）

８ 佐藤謙介 ６

24 渡邊一仁 5.5

６ 中里崇宏 ６

40 レアンドロ・ドミンゲス ６



FW

10 イバ 5.5





交代出場

MF

19 ジョン・チュングン ６（HT IN）



MF

25 石井圭太 5.5（59分IN）



監督

タヴァレス ６



取材・文●柚野真也（スポーツライター）

