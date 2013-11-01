【J２採点】讃岐１-１愛媛｜東京五輪世代のアタッカーが躍動した“北四国決戦”は引き分けに
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月17日
MOMは先制ゴールの佐々木匠。
J２リーグ・９節
４月15日／14：03／ピカラスタジアム／3,004人
讃岐 １-１ 愛媛
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／讃岐＝佐々木匠（12分） 愛媛＝神谷（77分）
【採点理由】
裏天王山となった北四国決戦。先制ゴールの佐々木匠をMOMに選出。好セーブでチームを救った讃岐GK清水健太も評価。愛媛では同点FKの神谷優太、選手交代で流れを引き寄せた間瀬監督も評価した。
【チーム採点】
讃岐 ６
愛媛 ６
【MAN OF THE MATCH】
佐々木匠（讃岐）
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 6.5
DF
４ 荒堀謙次 ６（HT OUT）
２ パク・チャニョン ６
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス ６
MF
19 重松健太郎 ６
25 岡村和哉 ６
７ 永田亮太 ５（85分OUT）
11 森川裕基 ５
FW
17 佐々木匠 6.5
20 原 一樹 5.5（71分OUT）
交代出場
DF
22 武田有祐 5.5（HT IN)
FW
27 林 友哉 ５（71分IN）
MF
18 鈴木拳士郎 ― （85分IN）
監督
北野 誠 ６
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ６
DF
17 小暮大器 5.5（80分OUT)
23 林堂 眞 5.5
８ 安藤 淳 5.5
２ 山﨑浩介 ６
５ 前野貴徳 ６
MF
10 神谷優太 6.5
16 田中裕人 ６
FW
15 丹羽詩温 5.5（76分OUT）
26 上原慎也 5.5（HT OUT）
20 河原和寿 5.5
交代出場
FW
９ 有田光希 ６（HT IN）
FW
28 吉田眞紀人 ―（76分IN）
MF
14 小池純輝 ―（80分IN）
監督
間瀬秀一 6.5
取材・文●大森一(オフィスひやあつ)
４月15日／14：03／ピカラスタジアム／3,004人
讃岐 １-１ 愛媛
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／讃岐＝佐々木匠（12分） 愛媛＝神谷（77分）
【採点理由】
裏天王山となった北四国決戦。先制ゴールの佐々木匠をMOMに選出。好セーブでチームを救った讃岐GK清水健太も評価。愛媛では同点FKの神谷優太、選手交代で流れを引き寄せた間瀬監督も評価した。
【チーム採点】
讃岐 ６
愛媛 ６
【MAN OF THE MATCH】
佐々木匠（讃岐）
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 6.5
DF
４ 荒堀謙次 ６（HT OUT）
２ パク・チャニョン ６
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス ６
MF
19 重松健太郎 ６
25 岡村和哉 ６
７ 永田亮太 ５（85分OUT）
11 森川裕基 ５
FW
17 佐々木匠 6.5
20 原 一樹 5.5（71分OUT）
交代出場
DF
22 武田有祐 5.5（HT IN)
FW
27 林 友哉 ５（71分IN）
MF
18 鈴木拳士郎 ― （85分IN）
監督
北野 誠 ６
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ６
DF
17 小暮大器 5.5（80分OUT)
23 林堂 眞 5.5
８ 安藤 淳 5.5
２ 山﨑浩介 ６
５ 前野貴徳 ６
MF
10 神谷優太 6.5
16 田中裕人 ６
FW
15 丹羽詩温 5.5（76分OUT）
26 上原慎也 5.5（HT OUT）
20 河原和寿 5.5
交代出場
FW
９ 有田光希 ６（HT IN）
FW
28 吉田眞紀人 ―（76分IN）
MF
14 小池純輝 ―（80分IN）
監督
間瀬秀一 6.5
取材・文●大森一(オフィスひやあつ)
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