【J２採点】讃岐１-１愛媛｜東京五輪世代のアタッカーが躍動した“北四国決戦”は引き分けに

J2リーグ・9節

4月15日/14:03/ピカラスタジアム/3,004人

讃岐 1-1 愛媛

前半 1-0

後半 0-1

得点者/讃岐=佐々木匠(12分) 愛媛=神谷(77分)



【採点理由】

裏天王山となった北四国決戦。先制ゴールの佐々木匠をMOMに選出。好セーブでチームを救った讃岐GK清水健太も評価。愛媛では同点FKの神谷優太、選手交代で流れを引き寄せた間瀬監督も評価した。



【チーム採点】

讃岐 6

愛媛 6



【MAN OF THE MATCH】

佐々木匠(讃岐)



【讃岐|選手採点】

GK

1 清水健太 6.5



DF

4 荒堀謙次 6(HT OUT)

2 パク・チャニョン 6

5 麻田将吾 6

31 アレックス 6



MF

19 重松健太郎 6

25 岡村和哉 6

7 永田亮太 5(85分OUT)

11 森川裕基 5



FW

17 佐々木匠 6.5

20 原 一樹 5.5(71分OUT)



交代出場

DF

22 武田有祐 5.5(HT IN)



FW

27 林 友哉 5(71分IN)



MF

18 鈴木拳士郎 ― (85分IN)



監督

北野 誠 6





【愛媛|選手採点】

GK

1 岡本昌弘 6



DF

17 小暮大器 5.5(80分OUT)

23 林堂 眞 5.5

8 安藤 淳 5.5

2 山﨑浩介 6

5 前野貴徳 6



MF

10 神谷優太 6.5

16 田中裕人 6



FW

15 丹羽詩温 5.5(76分OUT)

26 上原慎也 5.5(HT OUT)

20 河原和寿 5.5



交代出場

FW

9 有田光希 6(HT IN)



FW

28 吉田眞紀人 ―(76分IN)



MF

14 小池純輝 ―(80分IN)



監督

間瀬秀一 6.5





取材・文●大森一(オフィスひやあつ)