【J２採点】讃岐１-１愛媛｜東京五輪世代のアタッカーが躍動した“北四国決戦”は引き分けに

J２リーグ・９節

４月15日／14：03／ピカラスタジアム／3,004人

讃岐 １-１ 愛媛

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／讃岐＝佐々木匠（12分） 愛媛＝神谷（77分）



【採点理由】

裏天王山となった北四国決戦。先制ゴールの佐々木匠をMOMに選出。好セーブでチームを救った讃岐GK清水健太も評価。愛媛では同点FKの神谷優太、選手交代で流れを引き寄せた間瀬監督も評価した。



【チーム採点】

讃岐 ６

愛媛 ６



【MAN OF THE MATCH】

佐々木匠（讃岐）



【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 6.5



DF

４ 荒堀謙次 ６（HT OUT）

２ パク・チャニョン ６

５ 麻田将吾 ６

31 アレックス ６



MF

19 重松健太郎 ６

25 岡村和哉 ６

７ 永田亮太 ５（85分OUT）

11 森川裕基 ５



FW

17 佐々木匠 6.5

20 原 一樹 5.5（71分OUT）



交代出場

DF

22 武田有祐 5.5（HT IN)



FW

27 林 友哉 ５（71分IN）



MF

18 鈴木拳士郎 ― （85分IN）



監督

北野 誠 ６





【愛媛｜選手採点】

GK

１ 岡本昌弘 ６



DF

17 小暮大器 5.5（80分OUT)

23 林堂 眞 5.5

８ 安藤 淳 5.5

２ 山﨑浩介 ６

５ 前野貴徳 ６



MF

10 神谷優太 6.5

16 田中裕人 ６



FW

15 丹羽詩温 5.5（76分OUT）

26 上原慎也 5.5（HT OUT）

20 河原和寿 5.5



交代出場

FW

９ 有田光希 ６（HT IN）



FW

28 吉田眞紀人 ―（76分IN）



MF

14 小池純輝 ―（80分IN）



監督

間瀬秀一 6.5





取材・文●大森一(オフィスひやあつ)

