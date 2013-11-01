【J２採点】讃岐１-１愛媛｜東京五輪世代のアタッカーが躍動した“北四国決戦”は引き分けに

カテゴリ：Jリーグ

大森 一

2018年04月17日

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MOMは先制ゴールの佐々木匠。

J２リーグ・９節
４月15日／14：03／ピカラスタジアム／3,004人
讃岐　１-１　愛媛
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／讃岐＝佐々木匠（12分）　愛媛＝神谷（77分）
 
【採点理由】
裏天王山となった北四国決戦。先制ゴールの佐々木匠をMOMに選出。好セーブでチームを救った讃岐GK清水健太も評価。愛媛では同点FKの神谷優太、選手交代で流れを引き寄せた間瀬監督も評価した。
 
【チーム採点】
讃岐　６
愛媛　６
 
【MAN OF THE MATCH
佐々木匠（讃岐）
 
【讃岐選手採点】
GK
１　清水健太　6.5
 
DF
４　荒堀謙次　６（HT OUT）
２　パク・チャニョン　６
５　麻田将吾　６
31　アレックス　６
 
MF
19　重松健太郎　６
25　岡村和哉　６
７　永田亮太　５（85分OUT）
11　森川裕基　５
 
FW
17　佐々木匠　6.5
20　原　一樹　5.5（71分OUT）
 
交代出場
DF
22　武田有祐　5.5（HT IN)
 
FW
27　林　友哉　５（71分IN）
 
MF
18　鈴木拳士郎　― （85分IN）
 
監督
北野　誠　６
 
 
【愛媛選手採点】
GK
１　岡本昌弘　６
 
DF
17　小暮大器　5.5（80分OUT)
23　林堂　眞　5.5
８　安藤　淳　5.5
２　山﨑浩介　６
５　前野貴徳　６
 
MF
10　神谷優太　6.5
16　田中裕人　６
 
FW
15　丹羽詩温　5.5（76分OUT）
26　上原慎也　5.5（HT OUT）
20　河原和寿　5.5
 
交代出場
FW
９　有田光希　６（HT IN）
 
FW
28　吉田眞紀人　―（76分IN）
 
MF
14　小池純輝　―（80分IN）

監督
間瀬秀一　6.5
 

取材・文●大森一(オフィスひやあつ)
 
関連ワード
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愛媛
讃岐

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