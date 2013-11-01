【J２採点】千葉３-２町田｜船山がスーパーゴール！ 町田は今季初黒星に

カテゴリ：サッカーダイジェストWeb編集部

赤沼圭子

2018年04月16日

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３戦ぶり勝利の千葉は16位。町田は４位をキープ

J２リーグ・９節
４月15日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,779人
千葉　３-２　町田
前半 ０-１
後半 ３-１
得点者／千葉＝エベルト（57分）、町田（65分）、船山（80分）　町田＝R・フランク②（26分、83分）
 
【採点理由】
ロングボール＆サイドチェンジと、“町田対策”を練って臨んだ千葉だが、26分に隙を突かれて失点。ただシステム変更で攻勢を強めると連続得点で逆転し、船山のスーパーゴールで突き放した。町田は83分に１点差に詰め寄るも今季初黒星を喫した。
 
【チーム採点】
千葉　６
町田　5.5
 
MAN OF THE MATCH
船山貴之（千葉）
 
【千葉｜選手採点】
GK
23　佐藤優也  6.5
 
DF
２　ゲリア　６
３　近藤直也　６
26　岡野　洵　5.5（89分OUT）
４　エベルト　６

MF
18　熊谷アンドリュー　６ 
25　茶島雄介　5.5（76分OUT）
10　町田也真人　6.5
20　矢田　旭　６

FW
11　船山貴之　6.5（90＋４分OUT）
９　ラリベイ　６
 
交代出場
MF 
14　小島秀仁　5.5（76分IN） 

DF
15　溝渕雄志　―（89分IN）

DF
５　増嶋竜也　―（90＋４分IN）
 
監督
フアン･エスナイデル　6.5
 
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　６
 
DF
35　大谷尚輝　5.5
23　酒井隆介　5.5
５　深津康太　６
２　奥山政幸　５（90分OUT）
 
MF
８　平戸太貴　5.5（66分OUT）
15　井上裕大　5.5
24　ロメロ・フランク　6.5
11　中村祐也　６（69分OUT）
 
FW
30　中島裕希　5.5
７　杉森考起　６
 
交代出場
MF
14　吉濱遼平　5.5（66分IN）
 
FW
20　ドリアン・バブンスキー　5.5（69分IN）
 
MF
29  森村昂太　―（90分IN）
 
監督
相馬直樹　5.5
    
取材・文：●赤沼圭子（フリーライター）
 
関連ワード
J2
千葉
町田

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