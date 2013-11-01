【J２採点】千葉３-２町田｜船山がスーパーゴール！ 町田は今季初黒星に

J２リーグ・９節

４月15日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,779人

千葉 ３-２ 町田

前半 ０-１

後半 ３-１

得点者／千葉＝エベルト（57分）、町田（65分）、船山（80分） 町田＝R・フランク②（26分、83分）



【採点理由】

ロングボール＆サイドチェンジと、“町田対策”を練って臨んだ千葉だが、26分に隙を突かれて失点。ただシステム変更で攻勢を強めると連続得点で逆転し、船山のスーパーゴールで突き放した。町田は83分に１点差に詰め寄るも今季初黒星を喫した。



【チーム採点】

千葉 ６

町田 5.5



【MAN OF THE MATCH】

船山貴之（千葉）



【千葉｜選手採点】

GK

23 佐藤優也 6.5



DF

２ ゲリア ６

３ 近藤直也 ６

26 岡野 洵 5.5（89分OUT）

４ エベルト ６



MF

18 熊谷アンドリュー ６

25 茶島雄介 5.5（76分OUT）

10 町田也真人 6.5

20 矢田 旭 ６



FW

11 船山貴之 6.5（90＋４分OUT）

９ ラリベイ ６



交代出場

MF

14 小島秀仁 5.5（76分IN）



DF

15 溝渕雄志 ―（89分IN）



DF

５ 増嶋竜也 ―（90＋４分IN）



監督

フアン･エスナイデル 6.5





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ６



DF

35 大谷尚輝 5.5

23 酒井隆介 5.5

５ 深津康太 ６

２ 奥山政幸 ５（90分OUT）



MF

８ 平戸太貴 5.5（66分OUT）

15 井上裕大 5.5

24 ロメロ・フランク 6.5

11 中村祐也 ６（69分OUT）



FW

30 中島裕希 5.5

７ 杉森考起 ６



交代出場

MF

14 吉濱遼平 5.5（66分IN）



FW

20 ドリアン・バブンスキー 5.5（69分IN）



MF

29 森村昂太 ―（90分IN）



監督

相馬直樹 5.5



取材・文：●赤沼圭子（フリーライター）

