【J２採点】千葉３-２町田｜船山がスーパーゴール！ 町田は今季初黒星に
カテゴリ：サッカーダイジェストWeb編集部
2018年04月16日
３戦ぶり勝利の千葉は16位。町田は４位をキープ
J２リーグ・９節
４月15日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,779人
千葉 ３-２ 町田
前半 ０-１
後半 ３-１
得点者／千葉＝エベルト（57分）、町田（65分）、船山（80分） 町田＝R・フランク②（26分、83分）
【採点理由】
ロングボール＆サイドチェンジと、“町田対策”を練って臨んだ千葉だが、26分に隙を突かれて失点。ただシステム変更で攻勢を強めると連続得点で逆転し、船山のスーパーゴールで突き放した。町田は83分に１点差に詰め寄るも今季初黒星を喫した。
【チーム採点】
千葉 ６
町田 5.5
【MAN OF THE MATCH】
船山貴之（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 6.5
DF
２ ゲリア ６
３ 近藤直也 ６
26 岡野 洵 5.5（89分OUT）
４ エベルト ６
MF
18 熊谷アンドリュー ６
25 茶島雄介 5.5（76分OUT）
10 町田也真人 6.5
20 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 6.5（90＋４分OUT）
９ ラリベイ ６
交代出場
MF
14 小島秀仁 5.5（76分IN）
DF
15 溝渕雄志 ―（89分IN）
DF
５ 増嶋竜也 ―（90＋４分IN）
監督
フアン･エスナイデル 6.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
23 酒井隆介 5.5
５ 深津康太 ６
２ 奥山政幸 ５（90分OUT）
MF
８ 平戸太貴 5.5（66分OUT）
15 井上裕大 5.5
24 ロメロ・フランク 6.5
11 中村祐也 ６（69分OUT）
FW
30 中島裕希 5.5
７ 杉森考起 ６
交代出場
MF
14 吉濱遼平 5.5（66分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 5.5（69分IN）
MF
29 森村昂太 ―（90分IN）
監督
相馬直樹 5.5
取材・文：●赤沼圭子（フリーライター）
４月15日／15：03／フクダ電子アリーナ／7,779人
千葉 ３-２ 町田
前半 ０-１
後半 ３-１
得点者／千葉＝エベルト（57分）、町田（65分）、船山（80分） 町田＝R・フランク②（26分、83分）
【採点理由】
ロングボール＆サイドチェンジと、“町田対策”を練って臨んだ千葉だが、26分に隙を突かれて失点。ただシステム変更で攻勢を強めると連続得点で逆転し、船山のスーパーゴールで突き放した。町田は83分に１点差に詰め寄るも今季初黒星を喫した。
【チーム採点】
千葉 ６
町田 5.5
【MAN OF THE MATCH】
船山貴之（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 6.5
DF
２ ゲリア ６
３ 近藤直也 ６
26 岡野 洵 5.5（89分OUT）
４ エベルト ６
MF
18 熊谷アンドリュー ６
25 茶島雄介 5.5（76分OUT）
10 町田也真人 6.5
20 矢田 旭 ６
FW
11 船山貴之 6.5（90＋４分OUT）
９ ラリベイ ６
交代出場
MF
14 小島秀仁 5.5（76分IN）
DF
15 溝渕雄志 ―（89分IN）
DF
５ 増嶋竜也 ―（90＋４分IN）
監督
フアン･エスナイデル 6.5
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
35 大谷尚輝 5.5
23 酒井隆介 5.5
５ 深津康太 ６
２ 奥山政幸 ５（90分OUT）
MF
８ 平戸太貴 5.5（66分OUT）
15 井上裕大 5.5
24 ロメロ・フランク 6.5
11 中村祐也 ６（69分OUT）
FW
30 中島裕希 5.5
７ 杉森考起 ６
交代出場
MF
14 吉濱遼平 5.5（66分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー 5.5（69分IN）
MF
29 森村昂太 ―（90分IN）
監督
相馬直樹 5.5
取材・文：●赤沼圭子（フリーライター）
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