【J２採点】福岡２-０山口｜福岡が終始山口を圧倒！ ２得点の鈴木をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

中倉一志

2018年04月16日

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福岡は７位、山口は３位。

J２リーグ・９節
４月14日／14:03／レベルファイブスタジアム／6,837人
福岡　２-０　山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／福岡=鈴木②（７分、58分）　山口＝なし
 
【採点理由】
福岡の完勝。高い位置からアグレッシブにプレッシャーをかけ、前線のスピードを生かして奪ったボールをシンプルに背後へ供給する展開で山口を圧倒。90分間にわたって山口に何もさせなかった。特にFWの高い守備意識が際立った。MOMは２得点の鈴木惇を選出。
 
【チーム採点】
福岡　6.5
山口　５
 
【MAN OF THE MATCH
鈴木　惇（福岡）
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　６
 
DF
３　駒野友一　６（90+２分OUT）
22　輪湖直樹　６
39　篠原弘次郎　6.5
11　岩下敬輔　6.5
 
MF
14　枝村匠馬　６
８　鈴木　惇　７
17　松田　力　6.5
15　森本貴幸　6.5（71分OUT）
 
FW
18　ドゥドゥ　6.5
７　ユ・インス　6.5（77分OUT）
 
交代出場
MF
33　山瀬功治　６（71分IN）
 
FW
16　石津大介　―（77分IN）
 
DF
５　實藤友紀　―（90+２分IN）
 
監督
井原正巳　6.5
 
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　5.5
 
DF
６　前　貴之　５
３　渡辺広大　５
26　ヘナン　5.5
16　瀬川和樹　５（HT OUT）
 
MF
８　小野瀬康介　５
24　山下敬大　５（57分OUT）
29　三幸秀稔　５
７　大﨑淳矢　 5.0（69分OUT）
 
FW
18　高木大輔　５
19　オナイウ阿道　５
 
交代出場
DF
２　坪井慶介　５（HT IN）
 
MF
15　池上丈二　5.5（57分IN）
 
FW
27　大石治寿　５（69分IN）
 
監督
霜田正浩　５
 
取材・文●中倉一志（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山口
福岡

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