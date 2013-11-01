【J２採点】福岡２-０山口｜福岡が終始山口を圧倒！ ２得点の鈴木をMOMに

J２リーグ・９節

４月14日／14:03／レベルファイブスタジアム／6,837人

福岡 ２-０ 山口

前半 １-０

後半 １-０

得点者／福岡=鈴木②（７分、58分） 山口＝なし



【採点理由】

福岡の完勝。高い位置からアグレッシブにプレッシャーをかけ、前線のスピードを生かして奪ったボールをシンプルに背後へ供給する展開で山口を圧倒。90分間にわたって山口に何もさせなかった。特にFWの高い守備意識が際立った。MOMは２得点の鈴木惇を選出。



【チーム採点】

福岡 6.5

山口 ５



【MAN OF THE MATCH】

鈴木 惇（福岡）



【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 ６



DF

３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）

22 輪湖直樹 ６

39 篠原弘次郎 6.5

11 岩下敬輔 6.5



MF

14 枝村匠馬 ６

８ 鈴木 惇 ７

17 松田 力 6.5

15 森本貴幸 6.5（71分OUT）



FW

18 ドゥドゥ 6.5

７ ユ・インス 6.5（77分OUT）



交代出場

MF

33 山瀬功治 ６（71分IN）



FW

16 石津大介 ―（77分IN）



DF

５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）



監督

井原正巳 6.5





【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 5.5



DF

６ 前 貴之 ５

３ 渡辺広大 ５

26 ヘナン 5.5

16 瀬川和樹 ５（HT OUT）



MF

８ 小野瀬康介 ５

24 山下敬大 ５（57分OUT）

29 三幸秀稔 ５

７ 大﨑淳矢 5.0（69分OUT）



FW

18 高木大輔 ５

19 オナイウ阿道 ５



交代出場

DF

２ 坪井慶介 ５（HT IN）



MF

15 池上丈二 5.5（57分IN）



FW

27 大石治寿 ５（69分IN）



監督

霜田正浩 ５



取材・文●中倉一志（フリーライター）

