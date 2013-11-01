【J２採点】福岡２-０山口｜福岡が終始山口を圧倒！ ２得点の鈴木をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月16日
福岡は７位、山口は３位。
J２リーグ・９節
４月14日／14:03／レベルファイブスタジアム／6,837人
福岡 ２-０ 山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／福岡=鈴木②（７分、58分） 山口＝なし
【採点理由】
福岡の完勝。高い位置からアグレッシブにプレッシャーをかけ、前線のスピードを生かして奪ったボールをシンプルに背後へ供給する展開で山口を圧倒。90分間にわたって山口に何もさせなかった。特にFWの高い守備意識が際立った。MOMは２得点の鈴木惇を選出。
【チーム採点】
福岡 6.5
山口 ５
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 ６
DF
３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）
22 輪湖直樹 ６
39 篠原弘次郎 6.5
11 岩下敬輔 6.5
MF
14 枝村匠馬 ６
８ 鈴木 惇 ７
17 松田 力 6.5
15 森本貴幸 6.5（71分OUT）
FW
18 ドゥドゥ 6.5
７ ユ・インス 6.5（77分OUT）
交代出場
MF
33 山瀬功治 ６（71分IN）
FW
16 石津大介 ―（77分IN）
DF
５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）
監督
井原正巳 6.5
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 5.5
DF
６ 前 貴之 ５
３ 渡辺広大 ５
26 ヘナン 5.5
16 瀬川和樹 ５（HT OUT）
MF
８ 小野瀬康介 ５
24 山下敬大 ５（57分OUT）
29 三幸秀稔 ５
７ 大﨑淳矢 5.0（69分OUT）
FW
18 高木大輔 ５
19 オナイウ阿道 ５
交代出場
DF
２ 坪井慶介 ５（HT IN）
MF
15 池上丈二 5.5（57分IN）
FW
27 大石治寿 ５（69分IN）
監督
霜田正浩 ５
取材・文●中倉一志（フリーライター）
４月14日／14:03／レベルファイブスタジアム／6,837人
福岡 ２-０ 山口
前半 １-０
後半 １-０
得点者／福岡=鈴木②（７分、58分） 山口＝なし
【採点理由】
福岡の完勝。高い位置からアグレッシブにプレッシャーをかけ、前線のスピードを生かして奪ったボールをシンプルに背後へ供給する展開で山口を圧倒。90分間にわたって山口に何もさせなかった。特にFWの高い守備意識が際立った。MOMは２得点の鈴木惇を選出。
【チーム採点】
福岡 6.5
山口 ５
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 ６
DF
３ 駒野友一 ６（90+２分OUT）
22 輪湖直樹 ６
39 篠原弘次郎 6.5
11 岩下敬輔 6.5
MF
14 枝村匠馬 ６
８ 鈴木 惇 ７
17 松田 力 6.5
15 森本貴幸 6.5（71分OUT）
FW
18 ドゥドゥ 6.5
７ ユ・インス 6.5（77分OUT）
交代出場
MF
33 山瀬功治 ６（71分IN）
FW
16 石津大介 ―（77分IN）
DF
５ 實藤友紀 ―（90+２分IN）
監督
井原正巳 6.5
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 5.5
DF
６ 前 貴之 ５
３ 渡辺広大 ５
26 ヘナン 5.5
16 瀬川和樹 ５（HT OUT）
MF
８ 小野瀬康介 ５
24 山下敬大 ５（57分OUT）
29 三幸秀稔 ５
７ 大﨑淳矢 5.0（69分OUT）
FW
18 高木大輔 ５
19 オナイウ阿道 ５
交代出場
DF
２ 坪井慶介 ５（HT IN）
MF
15 池上丈二 5.5（57分IN）
FW
27 大石治寿 ５（69分IN）
監督
霜田正浩 ５
取材・文●中倉一志（フリーライター）
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