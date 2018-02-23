【J２採点】山口２-１大宮｜決勝ゴールの小野瀬が躍動！ 大宮守備陣は安定感を欠き…

J２リーグ・８節

４月７日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,353人

山口 ２-１ 大宮

前半 １-１

後半 １-０

得点者／山口＝オナイウ（２分）、小野瀬（84分） 大宮＝マテウス（25分）



【採点理由】

コースを突いたミドルシュートで決勝点を決めた小野瀬がMOM。味方へのパスやサポートで目立った前や、身体を張って守った渡辺も高く評価した。大宮のマテウスは一時、同点とするゴールを決めたが、ラフプレーが目立ち退場。守備陣も安定感を欠き、低調だった。



【チーム採点】

山口 ６

大宮 ５



【MAN OF THE MATCH】

小野瀬康介（山口）



【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ６



DF

６ 前 貴之 6.5

３ 渡辺広大 6.5

26 ヘナン ６

16 瀬川和樹 ６



MF

８ 小野瀬康介 ７

24 山下敬大 ６

29 三幸秀稔 ６

７ 大﨑淳矢 6.5（80分OUT）



FW

18 高木大輔 ６（90+４分OUT）

19 オナイウ阿道 6.5



交代出場

MF

28 髙橋壱晟 ―（80分IN）



FW

27 大石治寿 ―（90+４分IN）



監督

霜田正浩 ６





【大宮｜選手採点】

GK

22 笠原昂史 5.5



DF

13 渡部大輔 5.5

４ 山越康平 ５

２ 菊地光将 ５

６ 河面旺成 ５



MF

17 横谷 繁 5.5（86分OUT）

15 大山啓輔 5.5

７ 三門雄大 ５

16 マテウス 4.5



FW

11 マルセロ・トスカーノ 5.5（88分OUT）

10 大前元紀 ６（75分OUT）



交代出場

MF

８ 茨田陽生 ５（75分IN）



MF

39 嶋田慎太郎 ―（86分IN）



FW

28 富山貴光 ―（88分IN）



監督

石井正忠 5.5



取材・文●上田真之介（フリーライター）

