【J２採点】山口２-１大宮｜決勝ゴールの小野瀬が躍動！ 大宮守備陣は安定感を欠き…
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月10日
連勝の山口は３位に浮上。大宮は18位。
J２リーグ・８節
４月７日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,353人
山口 ２-１ 大宮
前半 １-１
後半 １-０
得点者／山口＝オナイウ（２分）、小野瀬（84分） 大宮＝マテウス（25分）
【採点理由】
コースを突いたミドルシュートで決勝点を決めた小野瀬がMOM。味方へのパスやサポートで目立った前や、身体を張って守った渡辺も高く評価した。大宮のマテウスは一時、同点とするゴールを決めたが、ラフプレーが目立ち退場。守備陣も安定感を欠き、低調だった。
【チーム採点】
山口 ６
大宮 ５
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 6.5
26 ヘナン ６
16 瀬川和樹 ６
MF
８ 小野瀬康介 ７
24 山下敬大 ６
29 三幸秀稔 ６
７ 大﨑淳矢 6.5（80分OUT）
FW
18 高木大輔 ６（90+４分OUT）
19 オナイウ阿道 6.5
交代出場
MF
28 髙橋壱晟 ―（80分IN）
FW
27 大石治寿 ―（90+４分IN）
監督
霜田正浩 ６
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 5.5
DF
13 渡部大輔 5.5
４ 山越康平 ５
２ 菊地光将 ５
６ 河面旺成 ５
MF
17 横谷 繁 5.5（86分OUT）
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ５
16 マテウス 4.5
FW
11 マルセロ・トスカーノ 5.5（88分OUT）
10 大前元紀 ６（75分OUT）
交代出場
MF
８ 茨田陽生 ５（75分IN）
MF
39 嶋田慎太郎 ―（86分IN）
FW
28 富山貴光 ―（88分IN）
監督
石井正忠 5.5
取材・文●上田真之介（フリーライター）
４月７日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,353人
山口 ２-１ 大宮
前半 １-１
後半 １-０
得点者／山口＝オナイウ（２分）、小野瀬（84分） 大宮＝マテウス（25分）
【採点理由】
コースを突いたミドルシュートで決勝点を決めた小野瀬がMOM。味方へのパスやサポートで目立った前や、身体を張って守った渡辺も高く評価した。大宮のマテウスは一時、同点とするゴールを決めたが、ラフプレーが目立ち退場。守備陣も安定感を欠き、低調だった。
【チーム採点】
山口 ６
大宮 ５
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 6.5
26 ヘナン ６
16 瀬川和樹 ６
MF
８ 小野瀬康介 ７
24 山下敬大 ６
29 三幸秀稔 ６
７ 大﨑淳矢 6.5（80分OUT）
FW
18 高木大輔 ６（90+４分OUT）
19 オナイウ阿道 6.5
交代出場
MF
28 髙橋壱晟 ―（80分IN）
FW
27 大石治寿 ―（90+４分IN）
監督
霜田正浩 ６
【大宮｜選手採点】
GK
22 笠原昂史 5.5
DF
13 渡部大輔 5.5
４ 山越康平 ５
２ 菊地光将 ５
６ 河面旺成 ５
MF
17 横谷 繁 5.5（86分OUT）
15 大山啓輔 5.5
７ 三門雄大 ５
16 マテウス 4.5
FW
11 マルセロ・トスカーノ 5.5（88分OUT）
10 大前元紀 ６（75分OUT）
交代出場
MF
８ 茨田陽生 ５（75分IN）
MF
39 嶋田慎太郎 ―（86分IN）
FW
28 富山貴光 ―（88分IN）
監督
石井正忠 5.5
取材・文●上田真之介（フリーライター）