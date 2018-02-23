【J２採点】山口２-１大宮｜決勝ゴールの小野瀬が躍動！ 大宮守備陣は安定感を欠き…

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年04月10日

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連勝の山口は３位に浮上。大宮は18位。

J２リーグ・８節
４月７日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,353人
山口　２-１　大宮
前半 １-１
後半 １-０
得点者／山口＝オナイウ（２分）、小野瀬（84分）　大宮＝マテウス（25分）
 
【採点理由】
コースを突いたミドルシュートで決勝点を決めた小野瀬がMOM。味方へのパスやサポートで目立った前や、身体を張って守った渡辺も高く評価した。大宮のマテウスは一時、同点とするゴールを決めたが、ラフプレーが目立ち退場。守備陣も安定感を欠き、低調だった。
 
【チーム採点】
山口　６
大宮　５
 
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　６
 
DF
６　前　貴之　6.5
３　渡辺広大　6.5
26　ヘナン　６
16　瀬川和樹　６
 
MF
８　小野瀬康介　７
24　山下敬大　６
29　三幸秀稔　６
７　大﨑淳矢　6.5（80分OUT）
 
FW
18　高木大輔　６（90+４分OUT）
19　オナイウ阿道　6.5
 
交代出場
MF
28　髙橋壱晟　―（80分IN）
 
FW
27　大石治寿　―（90+４分IN）
 
監督
霜田正浩　６
 
 
【大宮｜選手採点】
GK
22　笠原昂史　5.5
 
DF
13　渡部大輔　5.5
４　山越康平　５
２　菊地光将　５
６　河面旺成　５
 
MF
17　横谷　繁　5.5（86分OUT）
15　大山啓輔　5.5
７　三門雄大　５
16　マテウス　4.5
 
FW
11　マルセロ・トスカーノ　5.5（88分OUT）
10　大前元紀　６（75分OUT）

交代出場
MF
８　茨田陽生　５（75分IN）
 
MF
39　嶋田慎太郎　―（86分IN）
 
FW
28　富山貴光　―（88分IN）
 
監督
石井正忠　5.5
 
取材・文●上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
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