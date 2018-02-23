サッカーをライフスタイルに取り入れた『Football-MAX』の「IN THE CITY」コレクションvol.1

カテゴリ：PR

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月11日

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今回はサッカーの母国・イングランドをテーマにコーディネート

チームの垣根を超え、ユニフォームを“オシャレ”に着るためのコーデ。

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　国内最大級のサッカーオンラインストア『Football-MAX』が、「IN THE CITY」というテーマのもと、ストリートでもフットボールスタイルを楽しむためのコーディネートを発信している。
 
　今回は、サッカーの母国としての重厚な歴史に加え、近年には莫大な資金が流入したことで、世界最高のリーグとなったプレミアリーグをテーマにコーディネートした。
 
【着用商品】
■cap： adidas ドイツ代表2018 フラットキャップ ロシアワールドカップモデル ¥2,990
■jacket : Puma アーセナル17/18 スタジアムジャケット　¥6,048
■shirts : Puma レスターシティ(A)17/18 リーグパッチ+SCBスポンサーパッチ付き ¥13,932
■pants : adidas TANGO CAGE SP グラフィックショートパンツ ¥3,878
■tights : adidas テックフィット ベース・ロングタイツ ¥2,940
 
【問い合わせ】
Football-MAX
☎050-5865-0582
http://shop.football-max.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/footballmaxtokyo/
 

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