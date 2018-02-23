【J２採点】大分４-０千葉｜大分が４得点で３連勝を飾り、３位に浮上！

J２リーグ・７節

４月１日／14：03／大分銀行ドーム／6,797人

大分 ４-０ 千葉

前半 １-０

後半 ３-０

得点者／大分＝林（19分）、星（64分）、清本（67分）、川西（89分） 千葉＝なし



【採点理由】

点差ほど両チームに差はなく、GKのミスと決定機のミスが勝負に直結した。２得点に絡んだ星をMOM、途中出場で結果を残した清本、勢いをもたらした伊佐らも高評価とした。



【チーム採点】

大分 ７

千葉 6.5



【MAN OF THE MATCH】

星 雄次（大分）



【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ６



DF

41 刀根亮輔 ６

５ 鈴木義宜 ６

６ 福森直也 ６



MF

７ 松本 怜 6.5

33 丸谷拓也 ６

35 宮阪政樹 ６

19 星 雄次 ７



FW

９ 後藤優介 ６（86分OUT）

38 馬場賢治 ６（61分OUT）

11 林 容平 6.5（62分OUT）



交代出場

MF

15 清本拓己 6.5（61分IN）



FW

18 伊佐耕平 6.5（62分IN）



MF

48 川西翔太 ―（86分IN）



監督

片野坂知宏 6.5





【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス ５



DF

15 溝渕雄志 5.5

16 鳥海晃司 ６

３ 近藤直也 5.5

４ エベルト 5.5

32 杉山弾斗 5.5（HT OUT）



MF

７ 佐藤勇人 5.5（HT OUT）

18 熊谷アンドリュー ６

10 町田也真人 5.5

25 茶島雄介 ６（74分OUT）



FW

９ ラリベイ 5.5



交代出場

MF

20 矢田 旭 ６（HT IN）



MF

13 為田大貴 ６（HT IN）



FW

50 指宿洋史 5.5（74分IN）



監督

フアン・エスナイデル ６



取材・文●柚野真也（スポーツライター）

