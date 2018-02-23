【J２採点】大分４-０千葉｜大分が４得点で３連勝を飾り、３位に浮上！

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2018年04月03日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

千葉はポゼッションで上回るも、無得点に終わる。

J２リーグ・７節
４月１日／14：03／大分銀行ドーム／6,797人
大分　４-０　千葉
前半 １-０
後半 ３-０
得点者／大分＝林（19分）、星（64分）、清本（67分）、川西（89分）　千葉＝なし
 
【採点理由】
点差ほど両チームに差はなく、GKのミスと決定機のミスが勝負に直結した。２得点に絡んだ星をMOM、途中出場で結果を残した清本、勢いをもたらした伊佐らも高評価とした。
 
【チーム採点】
大分　７
千葉　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】
星　雄次（大分）
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　６

DF
41　刀根亮輔　６
５　鈴木義宜　６
６　福森直也　６
 
MF
７　松本　怜　6.5
33　丸谷拓也　６
35　宮阪政樹　６
19　星　雄次　７

FW　
９　後藤優介　６（86分OUT）
38　馬場賢治　６（61分OUT）
11　林　容平　6.5（62分OUT）

交代出場
MF
15　清本拓己　6.5（61分IN）
 
FW
18　伊佐耕平　6.5（62分IN）
 
MF
48　川西翔太　―（86分IN）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
 
【千葉｜選手採点】
GK　
１　ロドリゲス ５
 
DF    
15　溝渕雄志　5.5
16　鳥海晃司　６
３　近藤直也　5.5
４　エベルト　5.5
32　杉山弾斗　5.5（HT OUT）
 
MF    
７　佐藤勇人　5.5（HT OUT）
18　熊谷アンドリュー　６
10　町田也真人　5.5
25　茶島雄介　６（74分OUT）
 
FW    
９　ラリベイ　5.5

交代出場
MF
20　矢田　旭　６（HT IN）
 
MF
13　為田大貴 ６（HT IN）
 
FW
50　指宿洋史　5.5（74分IN）

監督
フアン・エスナイデル  ６
 
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
 
関連ワード
J2
千葉
大分

Facebookでコメント

Soccer_JLeague_open_0223_300x250_samurai_DG_A.gif

サッカーダイジェストの最新号

  • 37481_ext_01_0.jpg定価：1000円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    3月22日発売     ロシアW杯・出場32か国
    戦術＆キープレーヤー
    完全ガイド
    選手名鑑付き！     詳細はこちら

  • 35392_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト責任編集
    2月7日発売     全54クラブを網羅した決定版
    2018 Ｊリーグ名鑑
    特製クリアファイル付き
    ハンディ版も同時発売！     詳細はこちら

  • 37431_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト4月12日号
    3月22日発売     ［特集］セレッソ大阪
    真の強豪クラブになれるのか!?
    山口、杉本、高木を直撃！
    巻頭インタには原口元気が登場     詳細はこちら

  • 37052_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    3月15日発売     アタッキング・ユニット最前線
    「BBC」「MSN」に続く
    最強の攻撃ユニットを探せ!!     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24