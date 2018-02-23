【J２採点】大分４-０千葉｜大分が４得点で３連勝を飾り、３位に浮上！
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月03日
千葉はポゼッションで上回るも、無得点に終わる。
４月１日／14：03／大分銀行ドーム／6,797人
大分 ４-０ 千葉
前半 １-０
後半 ３-０
得点者／大分＝林（19分）、星（64分）、清本（67分）、川西（89分） 千葉＝なし
【採点理由】
点差ほど両チームに差はなく、GKのミスと決定機のミスが勝負に直結した。２得点に絡んだ星をMOM、途中出場で結果を残した清本、勢いをもたらした伊佐らも高評価とした。
【チーム採点】
大分 ７
千葉 6.5
【MAN OF THE MATCH】
星 雄次（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
41 刀根亮輔 ６
５ 鈴木義宜 ６
６ 福森直也 ６
MF
７ 松本 怜 6.5
33 丸谷拓也 ６
35 宮阪政樹 ６
19 星 雄次 ７
FW
９ 後藤優介 ６（86分OUT）
38 馬場賢治 ６（61分OUT）
11 林 容平 6.5（62分OUT）
交代出場
MF
15 清本拓己 6.5（61分IN）
FW
18 伊佐耕平 6.5（62分IN）
MF
48 川西翔太 ―（86分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス ５
DF
15 溝渕雄志 5.5
16 鳥海晃司 ６
３ 近藤直也 5.5
４ エベルト 5.5
32 杉山弾斗 5.5（HT OUT）
MF
７ 佐藤勇人 5.5（HT OUT）
18 熊谷アンドリュー ６
10 町田也真人 5.5
25 茶島雄介 ６（74分OUT）
FW
９ ラリベイ 5.5
交代出場
MF
20 矢田 旭 ６（HT IN）
MF
13 為田大貴 ６（HT IN）
FW
50 指宿洋史 5.5（74分IN）
監督
フアン・エスナイデル ６
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
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