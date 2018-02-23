【J２採点】横浜FC０-４金沢｜大勝をもたらした藤村がMOM！ 横浜FCの守備陣の評価は…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月03日

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横浜FCは10位、金沢は11位に。

CKのキッカーを務め、先制点・追加点をもたらした金沢の藤村。写真●山崎賢人(サッカーダイジェスト写真部)

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J２リーグ・７節
４月１日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／3,571人
横浜FC　０-４　金沢
前半　０-１
後半　０-３
得点者／横浜FC＝なし　金沢＝作田（45＋２分）、垣田（49分）、佐藤（78分）、毛利（86分）
 
【採点理由】
横浜FCは不安定だったCB、失点後の反撃でリスクマネジメントをできなかった中盤の選手を減点。MOMは金沢が劣勢時に先制点・追加点をもたらしたCKのキッカー藤村。
 
【チーム採点】
横浜FC　５
金沢　７
 
【MAN OF THE MATCH
藤村慶太（金沢）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
21　山本海人　5.5
 
DF
14　北爪健吾　５
４　渡邉将基　4.5
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　５　
17　武田英二郎　５
 
MF
19　ジョン・チュングン　5.5（72分OUT）
24　渡邊一仁　5.5
６　中里崇宏　5.5（64分OUT）
７　野村直輝　5.5（74分OUT）
 
FW
40　レアンドロ・ドミンゲス　５
10　イバ　5.5
 
途中出場
MF
35　松井大輔　５（64分IN）
 
MF
８　佐藤謙介　５（72分IN）
 
FW
11　三浦知良　５（74分IN）
 
監督
タヴァレス　4.5
 
 
【金沢｜選手採点
GK
22　田尻　健　６
 
DF
16　毛利駿也　6.5
39　庄司朋乃也　６
３　作田裕次　6.5
45　沼田圭悟  ６
 
MF　
７　清原翔平　６
33　梅鉢貴秀　６
26　藤村慶太　6.5
11　杉浦恭平　６（53分OUT）
 
FW
19　垣田裕暉　6.5（64分OUT）
29　マラニョン　６（90分OUT）
 
途中出場
MF
17　加藤大樹　６（53分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　6.5（64分IN）
 
MF
10  宮崎幾笑　―（90分IN）
 
監督
柳下正明　6.5
 
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