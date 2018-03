【J２採点】讃岐１-２大分｜度肝を抜く“超ロングFK”を決めた大分の宮阪がMOM！ 決勝ゴールの馬場も評価

J2リーグ・6節

3月25日/14:03/Pikaraスタジアム/2,770人

讃岐 1-2 大分

前半 0-1

後半 1-1

得点者/讃岐=原(61分) 大分=宮阪(32分)、馬場(67分)



【採点理由】

相手の意表を突いた直接FKで先制点を決め、試合の流れを引き寄せた宮阪をMOMに選出。古巣相手に決勝ゴールを豪快に蹴り込んだ馬場も評価した。讃岐は攻撃の形を作れず、2失点の守備陣を中心に減点した。



【チーム採点】

讃岐 5.5

大分 6



【MAN OF THE MATCH】

宮阪政樹(大分)



【讃岐|選手採点】

GK

1 清水健太 5.5



DF

14 佐々木渉 5.5(HT OUT)

2 パク・チャニョン 5.5

5 麻田将吾 5.5

31 アレックス 5.5



MF

19 重松健太郎 6

25 岡村和哉 5.5

7 永田亮太 6

23 西 弘則 6(70分OUT)



FW

17 佐々木匠 6

20 原 一樹 6(73分OUT)



交代出場

DF

22 武田有祐 5.5(HT IN)



MF

10 高木和正 5.5(70分IN)



FW

13 木島徹也 5.5(73分IN)



監督

北野 誠 5.5





【大分|選手採点】

GK

31 高木 駿 6



DF

41 刀根亮輔 6

5 鈴木義宣 6

6 福森直也 6



MF

7 松本 怜 5.5(61分OUT)

33 丸谷拓也 6

35 宮阪政樹 6.5

19 星 雄次 6



FW

9 後藤優介 6

11 林 容平 5.5(68分OUT)

38 馬場賢治 6.5(86分OUT)



交代出場

DF

29 岩田智輝 5.5(61分IN)



FW

18 伊佐耕平 5.5(68分IN)



MF

15 清本拓己 ― (86分IN)



監督

片野坂知宏 6





取材・文●大森一(オフィスひやあつ)