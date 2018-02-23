【J２採点】千葉６-１讃岐｜千葉が今季初勝利！ MOMは３ゴールに絡んだ高木

J２リーグ・５節

３月21日／14：03／フクダ電子アリーナ／6,152人

千葉 ６-１ 讃岐

前半 １-０

後半 ５-１

得点者／千葉＝高木（19分）、清武（64分）、船山（68分）、茶島（82分）、ラリベイ（86分）、山本（88分） 讃岐＝我那覇（90＋３分）



【採点理由】

MOMに選んだ高木は３ゴールに絡む出色のパフォーマンス。さらに２シャドーに入った清武、船山も攻撃を牽引した。讃岐は終盤に相手のミスから１点を返したが、６失点と厳しいゲームになった。



【チーム採点】

千葉 6.5

讃岐 ５



【MAN OF THE MATCH】

高木利弥（千葉）



【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス ６



DF

６ 山本真希 6.5

16 鳥海晃司 ６

３ 近藤直也 ６

４ エベルト ６

27 高木利弥 ７



MF

18 熊谷アンドリュー ６（77分OUT）

７ 佐藤勇人 ６（65分OUT）



FW

11 船山貴之 6.5

９ ラリベイ ６

８ 清武功暉 6.5（69分OUT）



交代出場

MF

25 茶島雄介 6.5（65分IN）



MF

13 為田大貴 ６（69分IN）



MF

20 矢田 旭 ―（77分IN）





監督

エスナイデル ６





【讃岐│選手採点】

GK

１ 清水健太 ５



DF

14 佐々木渉 ５

２ パク・チャニョン 5.5

５ 麻田将吾 5.5

31 アレックス 5.5



MF

10 高木和正 ５（57分OUT）

７ 永田亮太 5.5

25 岡村和哉 5.5（84分OUT）

19 重松健太郎 ５

17 佐々木匠 ５



FW

20 原 一樹 ５（72分OUT）



交代出場

DF

４ 荒堀謙次 5.5（57分IN）



FW

13 木島徹也 5.5（72分IN）



FW

９ 我那覇和樹 ６（84分IN）



監督

北野 誠 5.5



取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）

