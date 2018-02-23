【J２採点】千葉６-１讃岐｜千葉が今季初勝利！ MOMは３ゴールに絡んだ高木

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月22日

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千葉は16位に。大敗の讃岐は最下位に転落。

J２リーグ・５節
３月21日／14：03／フクダ電子アリーナ／6,152人
千葉　６-１　讃岐
前半　１-０
後半　５-１
得点者／千葉＝高木（19分）、清武（64分）、船山（68分）、茶島（82分）、ラリベイ（86分）、山本（88分）　讃岐＝我那覇（90＋３分）
 
【採点理由】
MOMに選んだ高木は３ゴールに絡む出色のパフォーマンス。さらに２シャドーに入った清武、船山も攻撃を牽引した。讃岐は終盤に相手のミスから１点を返したが、６失点と厳しいゲームになった。
 
【チーム採点】
千葉　6.5
讃岐　５
 
MAN OF THE MATCH
高木利弥（千葉）
 
【千葉｜選手採点】
GK
１　ロドリゲス  ６
 
DF
６　山本真希　6.5
16　鳥海晃司　６
３　近藤直也　６
４　エベルト　６
27　高木利弥　７
 
MF
18　熊谷アンドリュー　６（77分OUT）
７　佐藤勇人　６（65分OUT）
 
FW
11　船山貴之　6.5
９　ラリベイ　６
８　清武功暉　6.5（69分OUT）
 
交代出場
MF
25　茶島雄介　6.5（65分IN） 

MF
13　為田大貴　６（69分IN）

MF
20　矢田　旭　―（77分IN） 


監督
エスナイデル　６
 
 
【讃岐│選手採点】
GK
１　清水健太　５
 
DF
14　佐々木渉　５
２　パク・チャニョン　5.5
５　麻田将吾　5.5
31　アレックス　5.5
 
MF
10　高木和正　５（57分OUT）
７　永田亮太　5.5
25　岡村和哉　5.5（84分OUT）
19　重松健太郎　５
17　佐々木匠　５
 
FW
20　原　一樹　５（72分OUT）
 
交代出場
DF
４　荒堀謙次　5.5（57分IN）
 
FW
13　木島徹也　5.5（72分IN）
 
FW
９　我那覇和樹　６（84分IN）

監督
北野　誠　5.5
    
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
 
関連ワード
J2
千葉
讃岐

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