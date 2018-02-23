【J２採点】千葉６-１讃岐｜千葉が今季初勝利！ MOMは３ゴールに絡んだ高木
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月22日
千葉は16位に。大敗の讃岐は最下位に転落。
J２リーグ・５節
３月21日／14：03／フクダ電子アリーナ／6,152人
千葉 ６-１ 讃岐
前半 １-０
後半 ５-１
得点者／千葉＝高木（19分）、清武（64分）、船山（68分）、茶島（82分）、ラリベイ（86分）、山本（88分） 讃岐＝我那覇（90＋３分）
【採点理由】
MOMに選んだ高木は３ゴールに絡む出色のパフォーマンス。さらに２シャドーに入った清武、船山も攻撃を牽引した。讃岐は終盤に相手のミスから１点を返したが、６失点と厳しいゲームになった。
【チーム採点】
千葉 6.5
讃岐 ５
【MAN OF THE MATCH】
高木利弥（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス ６
DF
６ 山本真希 6.5
16 鳥海晃司 ６
３ 近藤直也 ６
４ エベルト ６
27 高木利弥 ７
MF
18 熊谷アンドリュー ６（77分OUT）
７ 佐藤勇人 ６（65分OUT）
FW
11 船山貴之 6.5
９ ラリベイ ６
８ 清武功暉 6.5（69分OUT）
交代出場
MF
25 茶島雄介 6.5（65分IN）
MF
13 為田大貴 ６（69分IN）
MF
20 矢田 旭 ―（77分IN）
監督
エスナイデル ６
【讃岐│選手採点】
GK
１ 清水健太 ５
DF
14 佐々木渉 ５
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 5.5
31 アレックス 5.5
MF
10 高木和正 ５（57分OUT）
７ 永田亮太 5.5
25 岡村和哉 5.5（84分OUT）
19 重松健太郎 ５
17 佐々木匠 ５
FW
20 原 一樹 ５（72分OUT）
交代出場
DF
４ 荒堀謙次 5.5（57分IN）
FW
13 木島徹也 5.5（72分IN）
FW
９ 我那覇和樹 ６（84分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
３月21日／14：03／フクダ電子アリーナ／6,152人
千葉 ６-１ 讃岐
前半 １-０
後半 ５-１
得点者／千葉＝高木（19分）、清武（64分）、船山（68分）、茶島（82分）、ラリベイ（86分）、山本（88分） 讃岐＝我那覇（90＋３分）
【採点理由】
MOMに選んだ高木は３ゴールに絡む出色のパフォーマンス。さらに２シャドーに入った清武、船山も攻撃を牽引した。讃岐は終盤に相手のミスから１点を返したが、６失点と厳しいゲームになった。
【チーム採点】
千葉 6.5
讃岐 ５
【MAN OF THE MATCH】
高木利弥（千葉）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス ６
DF
６ 山本真希 6.5
16 鳥海晃司 ６
３ 近藤直也 ６
４ エベルト ６
27 高木利弥 ７
MF
18 熊谷アンドリュー ６（77分OUT）
７ 佐藤勇人 ６（65分OUT）
FW
11 船山貴之 6.5
９ ラリベイ ６
８ 清武功暉 6.5（69分OUT）
交代出場
MF
25 茶島雄介 6.5（65分IN）
MF
13 為田大貴 ６（69分IN）
MF
20 矢田 旭 ―（77分IN）
監督
エスナイデル ６
【讃岐│選手採点】
GK
１ 清水健太 ５
DF
14 佐々木渉 ５
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 5.5
31 アレックス 5.5
MF
10 高木和正 ５（57分OUT）
７ 永田亮太 5.5
25 岡村和哉 5.5（84分OUT）
19 重松健太郎 ５
17 佐々木匠 ５
FW
20 原 一樹 ５（72分OUT）
交代出場
DF
４ 荒堀謙次 5.5（57分IN）
FW
13 木島徹也 5.5（72分IN）
FW
９ 我那覇和樹 ６（84分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）