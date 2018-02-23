【J２採点】栃木１-０讃岐｜J２復帰後初勝利！ 栃木の西谷をMOMに選出
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月21日
栃木では、守備陣も健闘。
J２リーグ・４節
３月17日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／3,203人
栃木 １-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝西谷（41分）讃岐＝なし
【採点理由】
持ち味の堅守速攻を発揮した栃木は総じて高い評価。決勝点の西谷をMOMとしたが、守備陣の健闘も光った。讃岐は攻守に決め手を欠き、採点も伸びなかった。
【チーム採点】
栃木 6.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
西谷和希（栃木）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
３ 西河翔吾 ６
19 服部康平 ６
30 田代雅也 6.5
28 温井駿斗 ６
MF
27 久富良輔 ６
５ ヘニキ 6.5
11 岡﨑建哉 6.5（90+４分OUT）
14 西谷和希 ７
FW
９ 大黒将志 ６（90分OUT）
25 ネイツ・ペチュニク ６（71分OUT）
交代出場
FW
16 榊 翔太 ６（71分IN）
DF
17 福岡将太 ―（90分IN）
MF
24 和田達也 ―（90+４分IN）
監督
横山雄次 6.5
【讃岐│選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 ６
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 5.5
31 アレックス 5.5
MF
17 佐々木匠 5.5（75分OUT）
25 岡村和哉 5.5
７ 永田亮太 ６
19 重松健太郎 5.5
FW
13 木島徹也 ６
20 原 一樹 5.5（75分OUT）
交代出場
MF
10 高木和正 ―（75分IN）
MF
14 佐々木渉 ―（75分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
３月17日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／3,203人
栃木 １-０ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝西谷（41分）讃岐＝なし
【採点理由】
持ち味の堅守速攻を発揮した栃木は総じて高い評価。決勝点の西谷をMOMとしたが、守備陣の健闘も光った。讃岐は攻守に決め手を欠き、採点も伸びなかった。
【チーム採点】
栃木 6.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
西谷和希（栃木）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
３ 西河翔吾 ６
19 服部康平 ６
30 田代雅也 6.5
28 温井駿斗 ６
MF
27 久富良輔 ６
５ ヘニキ 6.5
11 岡﨑建哉 6.5（90+４分OUT）
14 西谷和希 ７
FW
９ 大黒将志 ６（90分OUT）
25 ネイツ・ペチュニク ６（71分OUT）
交代出場
FW
16 榊 翔太 ６（71分IN）
DF
17 福岡将太 ―（90分IN）
MF
24 和田達也 ―（90+４分IN）
監督
横山雄次 6.5
【讃岐│選手採点】
GK
１ 清水健太 5.5
DF
22 武田有祐 ６
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 5.5
31 アレックス 5.5
MF
17 佐々木匠 5.5（75分OUT）
25 岡村和哉 5.5
７ 永田亮太 ６
19 重松健太郎 5.5
FW
13 木島徹也 ６
20 原 一樹 5.5（75分OUT）
交代出場
MF
10 高木和正 ―（75分IN）
MF
14 佐々木渉 ―（75分IN）
監督
北野 誠 5.5
取材・文●桜井誠（下野新聞社）