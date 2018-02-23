【J２採点】栃木１-０讃岐｜J２復帰後初勝利！ 栃木の西谷をMOMに選出

J２リーグ・４節

３月17日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／3,203人

栃木 １-０ 讃岐

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／栃木＝西谷（41分）讃岐＝なし



【採点理由】

持ち味の堅守速攻を発揮した栃木は総じて高い評価。決勝点の西谷をMOMとしたが、守備陣の健闘も光った。讃岐は攻守に決め手を欠き、採点も伸びなかった。



【チーム採点】

栃木 6.5

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

西谷和希（栃木）



【栃木│選手採点】

GK

15 ジョニー・レオーニ ６



DF

３ 西河翔吾 ６

19 服部康平 ６

30 田代雅也 6.5

28 温井駿斗 ６



MF

27 久富良輔 ６

５ ヘニキ 6.5

11 岡﨑建哉 6.5（90+４分OUT）

14 西谷和希 ７



FW

９ 大黒将志 ６（90分OUT）

25 ネイツ・ペチュニク ６（71分OUT）



交代出場

FW

16 榊 翔太 ６（71分IN）



DF

17 福岡将太 ―（90分IN）



MF

24 和田達也 ―（90+４分IN）



監督

横山雄次 6.5





【讃岐│選手採点】

GK

１ 清水健太 5.5



DF

22 武田有祐 ６

２ パク・チャニョン 5.5

５ 麻田将吾 5.5

31 アレックス 5.5



MF

17 佐々木匠 5.5（75分OUT）

25 岡村和哉 5.5

７ 永田亮太 ６

19 重松健太郎 5.5



FW

13 木島徹也 ６

20 原 一樹 5.5（75分OUT）



交代出場

MF

10 高木和正 ―（75分IN）



MF

14 佐々木渉 ―（75分IN）



監督

北野 誠 5.5



取材・文●桜井誠（下野新聞社）

