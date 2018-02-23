【J２採点】栃木１-０讃岐｜J２復帰後初勝利！ 栃木の西谷をMOMに選出

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月21日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

栃木では、守備陣も健闘。

J２リーグ・４節
３月17日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／3,203人
栃木　１-０　讃岐
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／栃木＝西谷（41分）讃岐＝なし
 
【採点理由】
持ち味の堅守速攻を発揮した栃木は総じて高い評価。決勝点の西谷をMOMとしたが、守備陣の健闘も光った。讃岐は攻守に決め手を欠き、採点も伸びなかった。
 
【チーム採点】
栃木　6.5
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH
西谷和希（栃木）
 
【栃木│選手採点】
GK
15　ジョニー・レオーニ　６
 
DF
３　西河翔吾　６
19　服部康平　６
30　田代雅也　6.5
28　温井駿斗　６
 
MF
27　久富良輔　６
５　ヘニキ　6.5
11　岡﨑建哉　6.5（90+４分OUT）
14　西谷和希　７
 
FW
９　大黒将志　６（90分OUT）
25　ネイツ・ペチュニク　６（71分OUT）
 
交代出場
FW
16　榊　翔太　６（71分IN）
 
DF
17　福岡将太　―（90分IN）
 
MF
24　和田達也　―（90+４分IN）
 
監督
横山雄次　6.5
 
 
【讃岐│選手採点】
GK
１　清水健太　5.5
 
DF
22　武田有祐　６
２　パク・チャニョン　5.5
５　麻田将吾　5.5
31　アレックス　5.5
 
MF
17　佐々木匠　5.5（75分OUT）
25　岡村和哉　5.5
７　永田亮太　６
19　重松健太郎　5.5
 
FW
13　木島徹也　６
20　原　一樹　5.5（75分OUT）
 
交代出場
MF
10　高木和正　―（75分IN）
 
MF
14　佐々木渉　―（75分IN）
 
監督
北野　誠　5.5
 
取材・文●桜井誠（下野新聞社）
 
関連ワード
J2
讃岐

Facebookでコメント

Soccer_JLeague_open_0223_300x250_samurai_DG_A.gif

サッカーダイジェストの最新号

  • 35392_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト責任編集
    2月7日発売     全54クラブを網羅した決定版
    2018 Ｊリーグ名鑑
    特製クリアファイル付き
    ハンディ版も同時発売！     詳細はこちら

  • 36713_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト3月22日号
    3月8日発売     2018 J1&J2リーグ
    戦術ガイド
    攻守のメガニズムを徹底分析
    ポドルスキの独占インタビューも！     詳細はこちら

  • 37052_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    3月15日発売     アタッキング・ユニット最前線
    「BBC」「MSN」に続く
    最強の攻撃ユニットを探せ!!     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24