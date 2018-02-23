【J２採点】京都２-１岐阜｜MOMは２ゴールの小屋松。決勝ゴール演出の石櫃らも高評価に

カテゴリ：Jリーグ

雨堤俊祐

2018年03月21日

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攻撃が機能しなかった岐阜の面々は…。

J２リーグ・４節
３月17日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／5,436人
京都　２-１　岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／京都＝小屋松②(18分、75分)　岐阜＝古橋(41分)
 
【採点理由】
今季初勝利の京都。MOMには２得点と献身的な守備を披露した小屋松を選出。決勝点をアシストした石櫃、攻守に絡んで中盤を支えた仙頭、重廣、宮城も高評価だ。岐阜は攻撃陣に効果的なパスが入らず、全体的に厳しい採点とした。
 
【チーム採点】
京都　６
岐阜　５
 
【MAN OF THE MATCH
小屋松知哉（京都）
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　5.5
 
DF
３　宮城雅史　6.5
４　田中マルクス闘莉王　5.5
６　本多勇喜　６
15　染谷悠太　６
30　石櫃洋祐　6.5
 
MF
８　重廣卓也　6.5
11　湯澤洋介　６（65分OUT）
14　仙頭啓矢　6.5（90+４分OUT）
22　小屋松知哉　７
 
FW
９　レンゾ・ロペス　６（90+３分OUT）
 
交代出場
FW
13　岩崎悠人　６（65分IN）
 
FW
19　大野耀平　―（90+３分IN）
 
MF
16　沼　大希　―（90+４分IN）
 
監督
布部陽功　６
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF
26　長沼洋一　５
２　阿部正紀　５
15　田森大己　5.5
16　福村貴幸　5.5
 
MF
23　小野悠斗　５（86分OUT）
28　永島悠史　5.5
31　宮本航汰　５
 
FW
14　風間宏矢　５（64分OUT）
７　田中パウロ淳一　5.5（75分OUT）
11　古橋亨梧　６
 
交代出場
FW
10　ライアン・デ・フリース　５（64分IN）
 
FW
24　難波宏明　５（75分IN）
 
MF
30　中島賢星  ―（86分IN）
 
監督
大木　武 5
 
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
 
関連ワード
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京都
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