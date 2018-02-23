【J２採点】京都２-１岐阜｜MOMは２ゴールの小屋松。決勝ゴール演出の石櫃らも高評価に
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月21日
攻撃が機能しなかった岐阜の面々は…。
J２リーグ・４節
３月17日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／5,436人
京都 ２-１ 岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／京都＝小屋松②(18分、75分) 岐阜＝古橋(41分)
【採点理由】
今季初勝利の京都。MOMには２得点と献身的な守備を披露した小屋松を選出。決勝点をアシストした石櫃、攻守に絡んで中盤を支えた仙頭、重廣、宮城も高評価だ。岐阜は攻撃陣に効果的なパスが入らず、全体的に厳しい採点とした。
【チーム採点】
京都 ６
岐阜 ５
【MAN OF THE MATCH】
小屋松知哉（京都）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 5.5
DF
３ 宮城雅史 6.5
４ 田中マルクス闘莉王 5.5
６ 本多勇喜 ６
15 染谷悠太 ６
30 石櫃洋祐 6.5
MF
８ 重廣卓也 6.5
11 湯澤洋介 ６（65分OUT）
14 仙頭啓矢 6.5（90+４分OUT）
22 小屋松知哉 ７
FW
９ レンゾ・ロペス ６（90+３分OUT）
交代出場
FW
13 岩崎悠人 ６（65分IN）
FW
19 大野耀平 ―（90+３分IN）
MF
16 沼 大希 ―（90+４分IN）
監督
布部陽功 ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
26 長沼洋一 ５
２ 阿部正紀 ５
15 田森大己 5.5
16 福村貴幸 5.5
MF
23 小野悠斗 ５（86分OUT）
28 永島悠史 5.5
31 宮本航汰 ５
FW
14 風間宏矢 ５（64分OUT）
７ 田中パウロ淳一 5.5（75分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
FW
10 ライアン・デ・フリース ５（64分IN）
FW
24 難波宏明 ５（75分IN）
MF
30 中島賢星 ―（86分IN）
監督
大木 武 5
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
３月17日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／5,436人
京都 ２-１ 岐阜
前半 １-１
後半 １-０
得点者／京都＝小屋松②(18分、75分) 岐阜＝古橋(41分)
【採点理由】
今季初勝利の京都。MOMには２得点と献身的な守備を披露した小屋松を選出。決勝点をアシストした石櫃、攻守に絡んで中盤を支えた仙頭、重廣、宮城も高評価だ。岐阜は攻撃陣に効果的なパスが入らず、全体的に厳しい採点とした。
【チーム採点】
京都 ６
岐阜 ５
【MAN OF THE MATCH】
小屋松知哉（京都）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 5.5
DF
３ 宮城雅史 6.5
４ 田中マルクス闘莉王 5.5
６ 本多勇喜 ６
15 染谷悠太 ６
30 石櫃洋祐 6.5
MF
８ 重廣卓也 6.5
11 湯澤洋介 ６（65分OUT）
14 仙頭啓矢 6.5（90+４分OUT）
22 小屋松知哉 ７
FW
９ レンゾ・ロペス ６（90+３分OUT）
交代出場
FW
13 岩崎悠人 ６（65分IN）
FW
19 大野耀平 ―（90+３分IN）
MF
16 沼 大希 ―（90+４分IN）
監督
布部陽功 ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
26 長沼洋一 ５
２ 阿部正紀 ５
15 田森大己 5.5
16 福村貴幸 5.5
MF
23 小野悠斗 ５（86分OUT）
28 永島悠史 5.5
31 宮本航汰 ５
FW
14 風間宏矢 ５（64分OUT）
７ 田中パウロ淳一 5.5（75分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
FW
10 ライアン・デ・フリース ５（64分IN）
FW
24 難波宏明 ５（75分IN）
MF
30 中島賢星 ―（86分IN）
監督
大木 武 5
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）