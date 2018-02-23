【J２採点】京都２-１岐阜｜MOMは２ゴールの小屋松。決勝ゴール演出の石櫃らも高評価に

J２リーグ・４節

３月17日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／5,436人

京都 ２-１ 岐阜

前半 １-１

後半 １-０

得点者／京都＝小屋松②(18分、75分) 岐阜＝古橋(41分)



【採点理由】

今季初勝利の京都。MOMには２得点と献身的な守備を披露した小屋松を選出。決勝点をアシストした石櫃、攻守に絡んで中盤を支えた仙頭、重廣、宮城も高評価だ。岐阜は攻撃陣に効果的なパスが入らず、全体的に厳しい採点とした。



【チーム採点】

京都 ６

岐阜 ５



【MAN OF THE MATCH】

小屋松知哉（京都）



【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 5.5



DF

３ 宮城雅史 6.5

４ 田中マルクス闘莉王 5.5

６ 本多勇喜 ６

15 染谷悠太 ６

30 石櫃洋祐 6.5



MF

８ 重廣卓也 6.5

11 湯澤洋介 ６（65分OUT）

14 仙頭啓矢 6.5（90+４分OUT）

22 小屋松知哉 ７



FW

９ レンゾ・ロペス ６（90+３分OUT）



交代出場

FW

13 岩崎悠人 ６（65分IN）



FW

19 大野耀平 ―（90+３分IN）



MF

16 沼 大希 ―（90+４分IN）



監督

布部陽功 ６





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

26 長沼洋一 ５

２ 阿部正紀 ５

15 田森大己 5.5

16 福村貴幸 5.5



MF

23 小野悠斗 ５（86分OUT）

28 永島悠史 5.5

31 宮本航汰 ５



FW

14 風間宏矢 ５（64分OUT）

７ 田中パウロ淳一 5.5（75分OUT）

11 古橋亨梧 ６



交代出場

FW

10 ライアン・デ・フリース ５（64分IN）



FW

24 難波宏明 ５（75分IN）



MF

30 中島賢星 ―（86分IN）



監督

大木 武 5



取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）

