【J２採点】横浜FC０-３新潟｜組織力の差を見せた新潟が完勝！ MOMは…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月20日

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新潟は４位、横浜FCは８位に。

３戦連続となるゴールを決めた新潟の矢野貴章。写真●徳原隆元

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J２リーグ・４節
３月17日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,700人
横浜FC　０-３　新潟
前半　０-２
後半　０-１
得点者／横浜FC＝なし　新潟＝河田（34分）、矢野（43分）、小川（74分）
 
【採点理由】
前線からのハイプレスが最終ラインとも連動し、うまくハマった新潟は全員が及第点以上の出来。横浜FCは失点に直結するミスを犯した選手を中心に減点した。
 
【チーム採点】
横浜FC　５
新潟　７
 
【MAN OF THE MATCH
矢野貴章（新潟）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
21　山本海人　５
 
DF
２　藤井悠太　5.5
４　渡邉将基　５（73分OUT）
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5　
17　武田英二郎　5.5
 
MF
19　ジョン・チュングン　5.5
８　佐藤謙介　5.5（HT OUT）
24　渡邊一仁　５
６　中里崇宏　5.5
７　野村直輝　5.5（79分OUT）
 
FW
10　イバ　６
 
途中出場
MF
40　レアンドロ・ドミンゲス　5.5（HT IN）
 
DF　
14　北爪健吾　5.5（73分IN）
 
FW
９　戸島　章　―（79分OUT）
 
監督
タヴァレス　５
 
 
【新潟｜選手採点
GK
１　大谷幸輝　６
 
DF
３　安田理大　６
５　富澤清太郎　6.5
４　ソン・ジュフン　6.5
31　堀米悠斗  6.5
 
MF　
６　磯村亮太　６
50　坂井大将　6.5（82分OUT）
10　加藤　大　6.5
40　小川佳純　７
 
FW
19　矢野貴章　７（79分OUT）
９　河田篤秀　6.5（90＋１分）
 
途中出場
FW
11　ターレス　―（79分IN）
 
MF
34　原　輝綺　―（82分IN）
 
FW
16　渡邉新太　―（90＋１分IN）
 
監督
鈴木政一　6.5
 
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