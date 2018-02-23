【J２採点】横浜FC０-３新潟｜組織力の差を見せた新潟が完勝！ MOMは…

J２リーグ・４節

３月17日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,700人

横浜FC ０-３ 新潟

前半 ０-２

後半 ０-１

得点者／横浜FC＝なし 新潟＝河田（34分）、矢野（43分）、小川（74分）



【採点理由】

前線からのハイプレスが最終ラインとも連動し、うまくハマった新潟は全員が及第点以上の出来。横浜FCは失点に直結するミスを犯した選手を中心に減点した。



【チーム採点】

横浜FC ５

新潟 ７



【MAN OF THE MATCH】

矢野貴章（新潟）



【横浜FC｜選手採点】

GK

21 山本海人 ５



DF

２ 藤井悠太 5.5

４ 渡邉将基 ５（73分OUT）

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

17 武田英二郎 5.5



MF

19 ジョン・チュングン 5.5

８ 佐藤謙介 5.5（HT OUT）

24 渡邊一仁 ５

６ 中里崇宏 5.5

７ 野村直輝 5.5（79分OUT）



FW

10 イバ ６



途中出場

MF

40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（HT IN）



DF

14 北爪健吾 5.5（73分IN）



FW

９ 戸島 章 ―（79分OUT）



監督

タヴァレス ５





【新潟｜選手採点】

GK

１ 大谷幸輝 ６



DF

３ 安田理大 ６

５ 富澤清太郎 6.5

４ ソン・ジュフン 6.5

31 堀米悠斗 6.5



MF

６ 磯村亮太 ６

50 坂井大将 6.5（82分OUT）

10 加藤 大 6.5

40 小川佳純 ７



FW

19 矢野貴章 ７（79分OUT）

９ 河田篤秀 6.5（90＋１分）



途中出場

FW

11 ターレス ―（79分IN）



MF

34 原 輝綺 ―（82分IN）



FW

16 渡邉新太 ―（90＋１分IN）



監督

鈴木政一 6.5

