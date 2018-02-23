【J２採点】横浜FC０-３新潟｜組織力の差を見せた新潟が完勝！ MOMは…
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月20日
新潟は４位、横浜FCは８位に。
J２リーグ・４節
３月17日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,700人
横浜FC ０-３ 新潟
前半 ０-２
後半 ０-１
得点者／横浜FC＝なし 新潟＝河田（34分）、矢野（43分）、小川（74分）
【採点理由】
前線からのハイプレスが最終ラインとも連動し、うまくハマった新潟は全員が及第点以上の出来。横浜FCは失点に直結するミスを犯した選手を中心に減点した。
【チーム採点】
横浜FC ５
新潟 ７
【MAN OF THE MATCH】
矢野貴章（新潟）
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ５
DF
２ 藤井悠太 5.5
４ 渡邉将基 ５（73分OUT）
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
17 武田英二郎 5.5
MF
19 ジョン・チュングン 5.5
８ 佐藤謙介 5.5（HT OUT）
24 渡邊一仁 ５
６ 中里崇宏 5.5
７ 野村直輝 5.5（79分OUT）
FW
10 イバ ６
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（HT IN）
DF
14 北爪健吾 5.5（73分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（79分OUT）
監督
タヴァレス ５
【新潟｜選手採点】
GK
１ 大谷幸輝 ６
DF
３ 安田理大 ６
５ 富澤清太郎 6.5
４ ソン・ジュフン 6.5
31 堀米悠斗 6.5
MF
６ 磯村亮太 ６
50 坂井大将 6.5（82分OUT）
10 加藤 大 6.5
40 小川佳純 ７
FW
19 矢野貴章 ７（79分OUT）
９ 河田篤秀 6.5（90＋１分）
途中出場
FW
11 ターレス ―（79分IN）
MF
34 原 輝綺 ―（82分IN）
FW
16 渡邉新太 ―（90＋１分IN）
監督
鈴木政一 6.5
３月17日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／7,700人
横浜FC ０-３ 新潟
前半 ０-２
後半 ０-１
得点者／横浜FC＝なし 新潟＝河田（34分）、矢野（43分）、小川（74分）
【採点理由】
前線からのハイプレスが最終ラインとも連動し、うまくハマった新潟は全員が及第点以上の出来。横浜FCは失点に直結するミスを犯した選手を中心に減点した。
【チーム採点】
横浜FC ５
新潟 ７
【MAN OF THE MATCH】
矢野貴章（新潟）
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ５
DF
２ 藤井悠太 5.5
４ 渡邉将基 ５（73分OUT）
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
17 武田英二郎 5.5
MF
19 ジョン・チュングン 5.5
８ 佐藤謙介 5.5（HT OUT）
24 渡邊一仁 ５
６ 中里崇宏 5.5
７ 野村直輝 5.5（79分OUT）
FW
10 イバ ６
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 5.5（HT IN）
DF
14 北爪健吾 5.5（73分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（79分OUT）
監督
タヴァレス ５
【新潟｜選手採点】
GK
１ 大谷幸輝 ６
DF
３ 安田理大 ６
５ 富澤清太郎 6.5
４ ソン・ジュフン 6.5
31 堀米悠斗 6.5
MF
６ 磯村亮太 ６
50 坂井大将 6.5（82分OUT）
10 加藤 大 6.5
40 小川佳純 ７
FW
19 矢野貴章 ７（79分OUT）
９ 河田篤秀 6.5（90＋１分）
途中出場
FW
11 ターレス ―（79分IN）
MF
34 原 輝綺 ―（82分IN）
FW
16 渡邉新太 ―（90＋１分IN）
監督
鈴木政一 6.5