【J２採点】水戸３-０山口｜注目の上位対決は水戸が快勝で首位に！ MOMは２点目を決めた田向

J２リーグ・４節

３月17日／15：03／ケーズデンキスタジアム水戸／4,457人

水戸 ３-０ 山口

前半 １-０

後半 ２-０

得点者／水戸＝小島（12分）、田向（49分）、平野（76分） 山口＝なし



【採点理由】

注目の上位対決で山口のミスを突き狡猾に得点を重ねた水戸。MOMの田向に加え、小島、平野らによるその３得点もそれぞれ見事だったが、首位の山口を無得点に抑えた松井、細川、福井ら守備陣も称賛に値する踏ん張りだった。一方、右サイドの小野瀬、中央の大﨑らが起点となり良い形を作りながらも軽率なミスから自滅した山口は総じて厳しい評価は免れない。



【チーム採点】

水戸 6.5

山口 4.5



【MAN OF THE MATCH】

田向泰輝（水戸）



【水戸｜選手採点】

GK

21 松井謙弥 6.5



DF

２ 田向泰輝 6.5

24 細川淳矢 6.5

33 福井諒司 6.5

６ ジエゴ ６



MF

32 黒川淳史 ６

18 白井永地 6.5

26 小島幹敏 6.5（84分OUT）

10 木村祐志 ６（52分OUT）



FW

９ ジェフェルソン・バイアーノ ６（69分OUT）

40 岸本武流 ６



交代出場

MF

19 平野佑一 6.5（52分IN）



FW

15 宮本拓弥 ６（69分IN）



DF

４ ンドカ・ボニフェイス ―（84分IN）



監督

長谷部茂利 6.5





【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ４



DF

６ 前 貴之 ５

３ 渡辺広大 ５

２ 坪井慶介 4.5

21 廣木雄磨 ５（62分OUT）

８ 小野瀬康介 5.5



MF

29 三幸秀稔 4.5

５ 佐藤健太郎 5.5（54分OUT）

７ 大﨑淳矢 5.5（77分OUT）



FW

19 オナイウ阿道 ５

18 高木大輔 ５



交代出場

MF

28 髙橋壱晟 ５（54分IN）



FW

24 山下敬大 ５ （62分IN）



MF

11 鳥養祐矢 ５（77分IN）



監督

霜田正浩 4.5



取材・文●根本靖幸（フリーライター）

