【J２採点】福岡０-２甲府｜堅守チーム同士の戦いは甲府に軍配！ MOMは先制点のブラジル人アタッカー

カテゴリ：Jリーグ

中倉一志

2018年03月20日

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福岡は７位、甲府は12位に。

J２リーグ・４節
３月17日／14:03／レベルファイブスタジアム／7,189人
福岡　０-２　甲府
前半　０-０
後半　０-２
得点者／甲府＝ジネイ（50分）、リンス（89分）
 
【採点理由】
堅守をベースとするチーム同士の戦いは後半開始早々に甲府が先制点を奪ってゲームをコントロール。福岡に対して効果的なカウンターを仕掛けて終了間際にも追加点。昇格争いの直接対決を制した。MOMは攻撃の起点を作るとともに貴重な先制点を挙げたジネイ。
 
【チーム採点】
福岡　5.5
甲府　６
 
【MAN OF THE MATCH
ジネイ（甲府）
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　5.5
 
DF
19　堤　俊輔　５（68分OUT）
５　實藤友紀　5.5
11　岩下敬輔　5.5
 
MF
３　駒野友一　5.5
22　輪湖直樹　５
６　ウォン・ドゥジェ　５（16分OUT）
８　鈴木　惇　5.5
 
FW
16　石津大介　６
17　松田　力　５（74分OUT）
15　森本貴幸　5.5
 
交代出場
MF
33　山瀬功治　5.5（16分IN）
 
FW
９　トゥーリオ・デ・メロ　５（68分IN）
 
MF
20　エウレー　５（74分IN）
 
監督
井原正巳　５
 
 
【甲府｜選手採点】
GK
１　河田晃兵　６
 
DF
22　小出悠太　6.5
４　山本英臣　６
34　今津佑太　6.5
 
MF
２　湯澤聖人　6.5（77分OUT）
40　小椋祥平　6.5
19　小塚和季　5.5（58分OUT）
35　高野　遼　６
 
FW
７　堀米勇輝　６（69分OUT）
10　リンス　6.5
９　ジネイ　6.5
 
交代出場
MF
26　佐藤和弘　６（58分IN）
 
FW
14　田中佑昌　６（69分IN）
 
DF
３　ビョン・ジュンボン　―（77分IN）
 
監督
吉田達磨　６
 
取材・文●中倉一志（フリーライター）
 
関連ワード
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甲府
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