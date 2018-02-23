【J２採点】福岡０-２甲府｜堅守チーム同士の戦いは甲府に軍配！ MOMは先制点のブラジル人アタッカー
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月20日
福岡は７位、甲府は12位に。
J２リーグ・４節
３月17日／14:03／レベルファイブスタジアム／7,189人
福岡 ０-２ 甲府
前半 ０-０
後半 ０-２
得点者／甲府＝ジネイ（50分）、リンス（89分）
【採点理由】
堅守をベースとするチーム同士の戦いは後半開始早々に甲府が先制点を奪ってゲームをコントロール。福岡に対して効果的なカウンターを仕掛けて終了間際にも追加点。昇格争いの直接対決を制した。MOMは攻撃の起点を作るとともに貴重な先制点を挙げたジネイ。
【チーム採点】
福岡 5.5
甲府 ６
【MAN OF THE MATCH】
ジネイ（甲府）
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
19 堤 俊輔 ５（68分OUT）
５ 實藤友紀 5.5
11 岩下敬輔 5.5
MF
３ 駒野友一 5.5
22 輪湖直樹 ５
６ ウォン・ドゥジェ ５（16分OUT）
８ 鈴木 惇 5.5
FW
16 石津大介 ６
17 松田 力 ５（74分OUT）
15 森本貴幸 5.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 5.5（16分IN）
FW
９ トゥーリオ・デ・メロ ５（68分IN）
MF
20 エウレー ５（74分IN）
監督
井原正巳 ５
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
22 小出悠太 6.5
４ 山本英臣 ６
34 今津佑太 6.5
MF
２ 湯澤聖人 6.5（77分OUT）
40 小椋祥平 6.5
19 小塚和季 5.5（58分OUT）
35 高野 遼 ６
FW
７ 堀米勇輝 ６（69分OUT）
10 リンス 6.5
９ ジネイ 6.5
交代出場
MF
26 佐藤和弘 ６（58分IN）
FW
14 田中佑昌 ６（69分IN）
DF
３ ビョン・ジュンボン ―（77分IN）
監督
吉田達磨 ６
取材・文●中倉一志（フリーライター）
３月17日／14:03／レベルファイブスタジアム／7,189人
福岡 ０-２ 甲府
前半 ０-０
後半 ０-２
得点者／甲府＝ジネイ（50分）、リンス（89分）
【採点理由】
堅守をベースとするチーム同士の戦いは後半開始早々に甲府が先制点を奪ってゲームをコントロール。福岡に対して効果的なカウンターを仕掛けて終了間際にも追加点。昇格争いの直接対決を制した。MOMは攻撃の起点を作るとともに貴重な先制点を挙げたジネイ。
【チーム採点】
福岡 5.5
甲府 ６
【MAN OF THE MATCH】
ジネイ（甲府）
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
19 堤 俊輔 ５（68分OUT）
５ 實藤友紀 5.5
11 岩下敬輔 5.5
MF
３ 駒野友一 5.5
22 輪湖直樹 ５
６ ウォン・ドゥジェ ５（16分OUT）
８ 鈴木 惇 5.5
FW
16 石津大介 ６
17 松田 力 ５（74分OUT）
15 森本貴幸 5.5
交代出場
MF
33 山瀬功治 5.5（16分IN）
FW
９ トゥーリオ・デ・メロ ５（68分IN）
MF
20 エウレー ５（74分IN）
監督
井原正巳 ５
【甲府｜選手採点】
GK
１ 河田晃兵 ６
DF
22 小出悠太 6.5
４ 山本英臣 ６
34 今津佑太 6.5
MF
２ 湯澤聖人 6.5（77分OUT）
40 小椋祥平 6.5
19 小塚和季 5.5（58分OUT）
35 高野 遼 ６
FW
７ 堀米勇輝 ６（69分OUT）
10 リンス 6.5
９ ジネイ 6.5
交代出場
MF
26 佐藤和弘 ６（58分IN）
FW
14 田中佑昌 ６（69分IN）
DF
３ ビョン・ジュンボン ―（77分IN）
監督
吉田達磨 ６
取材・文●中倉一志（フリーライター）