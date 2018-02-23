【J２採点】福岡０-２甲府｜堅守チーム同士の戦いは甲府に軍配！ MOMは先制点のブラジル人アタッカー

J２リーグ・４節

３月17日／14:03／レベルファイブスタジアム／7,189人

福岡 ０-２ 甲府

前半 ０-０

後半 ０-２

得点者／甲府＝ジネイ（50分）、リンス（89分）



【採点理由】

堅守をベースとするチーム同士の戦いは後半開始早々に甲府が先制点を奪ってゲームをコントロール。福岡に対して効果的なカウンターを仕掛けて終了間際にも追加点。昇格争いの直接対決を制した。MOMは攻撃の起点を作るとともに貴重な先制点を挙げたジネイ。



【チーム採点】

福岡 5.5

甲府 ６



【MAN OF THE MATCH】

ジネイ（甲府）



【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 5.5



DF

19 堤 俊輔 ５（68分OUT）

５ 實藤友紀 5.5

11 岩下敬輔 5.5



MF

３ 駒野友一 5.5

22 輪湖直樹 ５

６ ウォン・ドゥジェ ５（16分OUT）

８ 鈴木 惇 5.5



FW

16 石津大介 ６

17 松田 力 ５（74分OUT）

15 森本貴幸 5.5



交代出場

MF

33 山瀬功治 5.5（16分IN）



FW

９ トゥーリオ・デ・メロ ５（68分IN）



MF

20 エウレー ５（74分IN）



監督

井原正巳 ５





【甲府｜選手採点】

GK

１ 河田晃兵 ６



DF

22 小出悠太 6.5

４ 山本英臣 ６

34 今津佑太 6.5



MF

２ 湯澤聖人 6.5（77分OUT）

40 小椋祥平 6.5

19 小塚和季 5.5（58分OUT）

35 高野 遼 ６



FW

７ 堀米勇輝 ６（69分OUT）

10 リンス 6.5

９ ジネイ 6.5



交代出場

MF

26 佐藤和弘 ６（58分IN）



FW

14 田中佑昌 ６（69分IN）



DF

３ ビョン・ジュンボン ―（77分IN）



監督

吉田達磨 ６



取材・文●中倉一志（フリーライター）

