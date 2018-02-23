【J２採点】新潟１-１京都｜MOMは好セーブを見せた大谷！ ２戦連発の矢野は…
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月14日
京都では仙頭の技術が光る。
J２リーグ・３節
３月11日／14：03／デンカビッグスワンスタジアム／14,239人
新潟 １-１ 京都
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／新潟＝矢野（15分） 京都＝染谷（19分）
【採点理由】
見事に２試合連続で先制ゴールを決めた矢野も、直後のセットプレーで守備の役割を果たせず、失点に関与。後半にビッグセーブを披露して逆転を阻止した大谷は好印象だ。一方の京都では、仙頭の個人戦術の高さが光った。
【チーム採点】
新潟 ６
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
大谷幸輝（新潟）
【新潟｜選手採点】
GK
１ 大谷幸輝 6.5
DF
３ 安田理大 6.5
５ 富澤清太郎 ６
４ ソン・ジュフン ６
31 堀米悠斗 5.5（85分OUT）
MF
６ 磯村亮太 5.5
50 坂井大将 ６
10 加藤 大 5.5（76分OUT）
40 小川佳純 ６
FW
19 矢野貴章 ６
９ 河田篤秀 5.5（61分OUT）
交代出場
FW
11 ターレス ６（61分IN）
MF
33 高木善朗 ６（76分IN）
DF
24 川口尚紀 ―（85分IN）
監督
鈴木政一 ６
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ６
DF
３ 宮城雅史 6.5
４ 田中マルクス闘莉王 ６
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 6.5
30 石櫃洋祐 ６
MF
８ 重廣卓也 ６
14 仙頭啓矢 6.5 （90＋４分OUT）
22 小屋松知哉 5.5
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（88分OUT）
13 岩崎悠人 ６（69分OUT）
交代出場
MF
11 湯澤洋介 ６（69分IN）
FW
19 大野耀平 ―（88分IN）
MF
18 望月嶺臣 ―（90＋４分IN）
監督
布部陽功 ６
取材・文：大中祐二（フリーライター）
３月11日／14：03／デンカビッグスワンスタジアム／14,239人
新潟 １-１ 京都
前半 １-１
後半 ０-０
得点者／新潟＝矢野（15分） 京都＝染谷（19分）
【採点理由】
見事に２試合連続で先制ゴールを決めた矢野も、直後のセットプレーで守備の役割を果たせず、失点に関与。後半にビッグセーブを披露して逆転を阻止した大谷は好印象だ。一方の京都では、仙頭の個人戦術の高さが光った。
【チーム採点】
新潟 ６
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
大谷幸輝（新潟）
【新潟｜選手採点】
GK
１ 大谷幸輝 6.5
DF
３ 安田理大 6.5
５ 富澤清太郎 ６
４ ソン・ジュフン ６
31 堀米悠斗 5.5（85分OUT）
MF
６ 磯村亮太 5.5
50 坂井大将 ６
10 加藤 大 5.5（76分OUT）
40 小川佳純 ６
FW
19 矢野貴章 ６
９ 河田篤秀 5.5（61分OUT）
交代出場
FW
11 ターレス ６（61分IN）
MF
33 高木善朗 ６（76分IN）
DF
24 川口尚紀 ―（85分IN）
監督
鈴木政一 ６
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ６
DF
３ 宮城雅史 6.5
４ 田中マルクス闘莉王 ６
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 6.5
30 石櫃洋祐 ６
MF
８ 重廣卓也 ６
14 仙頭啓矢 6.5 （90＋４分OUT）
22 小屋松知哉 5.5
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（88分OUT）
13 岩崎悠人 ６（69分OUT）
交代出場
MF
11 湯澤洋介 ６（69分IN）
FW
19 大野耀平 ―（88分IN）
MF
18 望月嶺臣 ―（90＋４分IN）
監督
布部陽功 ６
取材・文：大中祐二（フリーライター）