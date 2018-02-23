【J２採点】新潟１-１京都｜MOMは好セーブを見せた大谷！ ２戦連発の矢野は…

J２リーグ・３節

３月11日／14：03／デンカビッグスワンスタジアム／14,239人

新潟 １-１ 京都

前半 １-１

後半 ０-０

得点者／新潟＝矢野（15分） 京都＝染谷（19分）



【採点理由】

見事に２試合連続で先制ゴールを決めた矢野も、直後のセットプレーで守備の役割を果たせず、失点に関与。後半にビッグセーブを披露して逆転を阻止した大谷は好印象だ。一方の京都では、仙頭の個人戦術の高さが光った。



【チーム採点】

新潟 ６

松本 ６



【MAN OF THE MATCH】

大谷幸輝（新潟）



【新潟｜選手採点】

GK

１ 大谷幸輝 6.5



DF

３ 安田理大 6.5

５ 富澤清太郎 ６

４ ソン・ジュフン ６

31 堀米悠斗 5.5（85分OUT）



MF

６ 磯村亮太 5.5

50 坂井大将 ６

10 加藤 大 5.5（76分OUT）

40 小川佳純 ６



FW

19 矢野貴章 ６

９ 河田篤秀 5.5（61分OUT）



交代出場

FW

11 ターレス ６（61分IN）



MF

33 高木善朗 ６（76分IN）



DF

24 川口尚紀 ―（85分IN）



監督

鈴木政一 ６





【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 ６



DF

３ 宮城雅史 6.5

４ 田中マルクス闘莉王 ６

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 6.5

30 石櫃洋祐 ６



MF

８ 重廣卓也 ６

14 仙頭啓矢 6.5 （90＋４分OUT）

22 小屋松知哉 5.5



FW

９ レンゾ・ロペス 5.5（88分OUT）

13 岩崎悠人 ６（69分OUT）



交代出場

MF

11 湯澤洋介 ６（69分IN）



FW

19 大野耀平 ―（88分IN）



MF

18 望月嶺臣 ―（90＋４分IN）



監督

布部陽功 ６





取材・文：大中祐二（フリーライター）