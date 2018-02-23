【J２採点】新潟１-１京都｜MOMは好セーブを見せた大谷！ ２戦連発の矢野は…

カテゴリ：Jリーグ

大中祐二

2018年03月14日

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京都では仙頭の技術が光る。

J２リーグ・３節
３月11日／14：03／デンカビッグスワンスタジアム／14,239人
新潟　１-１　京都
前半　１-１
後半　０-０
得点者／新潟＝矢野（15分）　京都＝染谷（19分）
 
【採点理由】
見事に２試合連続で先制ゴールを決めた矢野も、直後のセットプレーで守備の役割を果たせず、失点に関与。後半にビッグセーブを披露して逆転を阻止した大谷は好印象だ。一方の京都では、仙頭の個人戦術の高さが光った。
 
【チーム採点】
新潟　６
松本　６
 
【MAN OF THE MATCH
大谷幸輝（新潟）
 
【新潟｜選手採点】
GK
１　大谷幸輝　6.5
 
DF
３　安田理大　6.5
５　富澤清太郎　６
４　ソン・ジュフン　６
31　堀米悠斗　5.5（85分OUT）
 
MF
６　磯村亮太　5.5
50　坂井大将　６
10　加藤　大　5.5（76分OUT）
40　小川佳純　６
 
FW
19　矢野貴章　６
９　河田篤秀　5.5（61分OUT）
 
交代出場
FW
11　ターレス　６（61分IN）
 
MF
33　高木善朗　６（76分IN）
 
DF
24　川口尚紀　―（85分IN）
 
監督
鈴木政一　６
 
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　６
 
DF
３　宮城雅史　6.5
４　田中マルクス闘莉王　６
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　6.5
30　石櫃洋祐　６
 
MF
８　重廣卓也　６
14　仙頭啓矢　6.5　（90＋４分OUT）
22　小屋松知哉　5.5
 
FW
９　レンゾ・ロペス　5.5（88分OUT）
13　岩崎悠人　６（69分OUT）
 
交代出場
MF
11　湯澤洋介　６（69分IN）
 
FW
19　大野耀平　―（88分IN）
 
MF
18　望月嶺臣　―（90＋４分IN）
 
監督
布部陽功　６
 
 
取材・文：大中祐二（フリーライター）
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