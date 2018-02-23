【J２採点】千葉２-３岐阜｜岐阜が逆転勝利！ 豪快なゴールを決めた田中、風間らを評価　

カテゴリ：Jリーグ

赤沼圭子

2018年03月14日

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３戦を終えて未勝利の千葉は20位。初勝利の岐阜は15位に。

同点弾奪い、岐阜の２点目の起点にもなった田中パウロ淳一を高評価。写真●茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)

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J２リーグ・３節
３月11日／14：03／フクダ電子アリーナ／8,845人
千葉　２-３　岐阜
前半　１-１
後半　１-２
得点者／千葉＝茶島（25分）、清武（79分）　岐阜＝田中（34分）、永島（58分）、風間（90分）
 
【採点理由】
序盤から優位に立った千葉は25分に茶島が正確なミドルで先制点を奪った。一方、岐阜は34分と58分にいずれもカウンターからネットを揺らし逆転に成功。千葉は79分に清武のゴールで同点とするも、岐阜は風間の見事なゴールで勝ち越し、初勝利を掴んだ。MOMには同点ゴールを奪い、２ゴール目の起点になった田中を選出。豪快な決勝弾を叩き込んだ風間も評価した。
 
【チーム採点】
千葉　5.5
岐阜　６
 
MAN OF THE MATCH
田中パウロ淳一（岐阜）
 
【千葉｜選手採点】
GK
１　ロドリゲス  5.5
 
DF
６　山本真希　5.5
５　増嶋竜也　5.5
４　エベルト　5.5
27　高木利弥　5.5
 
MF
18　熊谷アンドリュー　６
25　茶島雄介　6.5
20　矢田　旭　5.5（75分OUT）
10　町田也真人　5.5（62分OUT）
13　為田大貴　5.5（59分OUT）
 
FW
９　ラリベイ　６
 
交代出場
FW 
８　清武功暉　6.5（59分IN） 

FW 
11　船山貴之　5.5（62分IN）

FW
50　指宿洋史　６（75分IN） 

監督
ギジェルモ　６
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　5.5
 
DF　
26　長沼洋一　5.5
15　田森大己　5.5
２　阿部正紀　６
16　福村貴幸　5.5
 
MF
23　小野悠斗　5.5（90分OUT）
28　永島悠史　6.5
31　宮本航汰　5.5
 
FW　
９　山岸祐也　5.5（83分OUT）
７　田中パウロ淳一　6.5（79分OUT）
11　古橋亨梧　６ 

交代出場
MF　
14　風間宏矢　6.5（79分IN）
 
FW 　
10　ライアン・デ・フリース　―（83分IN）
 
FW　
24　難波宏明　―（90分IN）
 
監督
大木　武　６
    
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
 
関連ワード
J2
千葉
岐阜

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