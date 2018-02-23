【J２採点】千葉２-３岐阜｜岐阜が逆転勝利！ 豪快なゴールを決めた田中、風間らを評価　

J２リーグ・３節

３月11日／14：03／フクダ電子アリーナ／8,845人

千葉 ２-３ 岐阜

前半 １-１

後半 １-２

得点者／千葉＝茶島（25分）、清武（79分） 岐阜＝田中（34分）、永島（58分）、風間（90分）



【採点理由】

序盤から優位に立った千葉は25分に茶島が正確なミドルで先制点を奪った。一方、岐阜は34分と58分にいずれもカウンターからネットを揺らし逆転に成功。千葉は79分に清武のゴールで同点とするも、岐阜は風間の見事なゴールで勝ち越し、初勝利を掴んだ。MOMには同点ゴールを奪い、２ゴール目の起点になった田中を選出。豪快な決勝弾を叩き込んだ風間も評価した。



【チーム採点】

千葉 5.5

岐阜 ６



【MAN OF THE MATCH】

田中パウロ淳一（岐阜）



【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス 5.5



DF

６ 山本真希 5.5

５ 増嶋竜也 5.5

４ エベルト 5.5

27 高木利弥 5.5



MF

18 熊谷アンドリュー ６

25 茶島雄介 6.5

20 矢田 旭 5.5（75分OUT）

10 町田也真人 5.5（62分OUT）

13 為田大貴 5.5（59分OUT）



FW

９ ラリベイ ６



交代出場

FW

８ 清武功暉 6.5（59分IN）



FW

11 船山貴之 5.5（62分IN）



FW

50 指宿洋史 ６（75分IN）



監督

ギジェルモ ６





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 5.5



DF

26 長沼洋一 5.5

15 田森大己 5.5

２ 阿部正紀 ６

16 福村貴幸 5.5



MF

23 小野悠斗 5.5（90分OUT）

28 永島悠史 6.5

31 宮本航汰 5.5



FW

９ 山岸祐也 5.5（83分OUT）

７ 田中パウロ淳一 6.5（79分OUT）

11 古橋亨梧 ６



交代出場

MF

14 風間宏矢 6.5（79分IN）



FW

10 ライアン・デ・フリース ―（83分IN）



FW

24 難波宏明 ―（90分IN）



監督

大木 武 ６



取材・文●赤沼圭子（フリーライター）

