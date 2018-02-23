【J２採点】千葉２-３岐阜｜岐阜が逆転勝利！ 豪快なゴールを決めた田中、風間らを評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月14日
３戦を終えて未勝利の千葉は20位。初勝利の岐阜は15位に。
J２リーグ・３節
３月11日／14：03／フクダ電子アリーナ／8,845人
千葉 ２-３ 岐阜
前半 １-１
後半 １-２
得点者／千葉＝茶島（25分）、清武（79分） 岐阜＝田中（34分）、永島（58分）、風間（90分）
【採点理由】
序盤から優位に立った千葉は25分に茶島が正確なミドルで先制点を奪った。一方、岐阜は34分と58分にいずれもカウンターからネットを揺らし逆転に成功。千葉は79分に清武のゴールで同点とするも、岐阜は風間の見事なゴールで勝ち越し、初勝利を掴んだ。MOMには同点ゴールを奪い、２ゴール目の起点になった田中を選出。豪快な決勝弾を叩き込んだ風間も評価した。
【チーム採点】
千葉 5.5
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
田中パウロ淳一（岐阜）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス 5.5
DF
６ 山本真希 5.5
５ 増嶋竜也 5.5
４ エベルト 5.5
27 高木利弥 5.5
MF
18 熊谷アンドリュー ６
25 茶島雄介 6.5
20 矢田 旭 5.5（75分OUT）
10 町田也真人 5.5（62分OUT）
13 為田大貴 5.5（59分OUT）
FW
９ ラリベイ ６
交代出場
FW
８ 清武功暉 6.5（59分IN）
FW
11 船山貴之 5.5（62分IN）
FW
50 指宿洋史 ６（75分IN）
監督
ギジェルモ ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
26 長沼洋一 5.5
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 5.5
MF
23 小野悠斗 5.5（90分OUT）
28 永島悠史 6.5
31 宮本航汰 5.5
FW
９ 山岸祐也 5.5（83分OUT）
７ 田中パウロ淳一 6.5（79分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
MF
14 風間宏矢 6.5（79分IN）
FW
10 ライアン・デ・フリース ―（83分IN）
FW
24 難波宏明 ―（90分IN）
監督
大木 武 ６
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
３月11日／14：03／フクダ電子アリーナ／8,845人
千葉 ２-３ 岐阜
前半 １-１
後半 １-２
得点者／千葉＝茶島（25分）、清武（79分） 岐阜＝田中（34分）、永島（58分）、風間（90分）
【採点理由】
序盤から優位に立った千葉は25分に茶島が正確なミドルで先制点を奪った。一方、岐阜は34分と58分にいずれもカウンターからネットを揺らし逆転に成功。千葉は79分に清武のゴールで同点とするも、岐阜は風間の見事なゴールで勝ち越し、初勝利を掴んだ。MOMには同点ゴールを奪い、２ゴール目の起点になった田中を選出。豪快な決勝弾を叩き込んだ風間も評価した。
【チーム採点】
千葉 5.5
岐阜 ６
【MAN OF THE MATCH】
田中パウロ淳一（岐阜）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス 5.5
DF
６ 山本真希 5.5
５ 増嶋竜也 5.5
４ エベルト 5.5
27 高木利弥 5.5
MF
18 熊谷アンドリュー ６
25 茶島雄介 6.5
20 矢田 旭 5.5（75分OUT）
10 町田也真人 5.5（62分OUT）
13 為田大貴 5.5（59分OUT）
FW
９ ラリベイ ６
交代出場
FW
８ 清武功暉 6.5（59分IN）
FW
11 船山貴之 5.5（62分IN）
FW
50 指宿洋史 ６（75分IN）
監督
ギジェルモ ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 5.5
DF
26 長沼洋一 5.5
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
16 福村貴幸 5.5
MF
23 小野悠斗 5.5（90分OUT）
28 永島悠史 6.5
31 宮本航汰 5.5
FW
９ 山岸祐也 5.5（83分OUT）
７ 田中パウロ淳一 6.5（79分OUT）
11 古橋亨梧 ６
交代出場
MF
14 風間宏矢 6.5（79分IN）
FW
10 ライアン・デ・フリース ―（83分IN）
FW
24 難波宏明 ―（90分IN）
監督
大木 武 ６
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）