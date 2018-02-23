【J２採点】岡山１-０大分｜岡山が開幕３連勝!! ３試合連続で完封勝利

J２リーグ・３節

３月11日／14：04／シティライトスタジアム／8,358人

岡山 １-０ 大分

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／岡山=赤嶺（43分） 大分＝なし



【採点理由】

無失点に抑えた岡山の守備陣は高く評価し、チャンスを逃さず仕留めた赤嶺真吾をMOMに選出。大分は岡山の守備ブロックを打開できなかった攻撃陣が低評価となった。



【チーム採点】

岡山 6.5

大分 5.5



【MAN OF THE MATCH】

赤嶺真吾（岡山）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 6.5



DF

33 阿部海大 6.5

３ 後藤圭太 6.5

６ 喜山康平 6.5



MF

２ 澤口雅彦 ６

８ 塚川孝輝 6.5

14 上田康太 6.5

21 椋原健太 ６



FW

24 赤嶺真吾 6.5

９ イ・ヨンジェ 6.5（67分OUT)

７ 伊藤大介 ６（80分OUT）



交代出場

FW

18 齊藤和樹 ６（67分IN）



MF

15 末吉隼也 ―（80分IN）





監督

長澤 徹 6.5





【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ６



DF

４ 竹内 彬 ５（59分OUT）

５ 鈴木義宜 5.5

６ 福森直也 ５



MF

７ 松本 怜 5.5

33 丸谷拓也 5.5

35 宮阪政樹 5.5

19 星 雄次 ５



FW

９ 後藤優介 ５（67分OUT）

10 藤本憲明 ５（83分OUT）

20 小手川宏基 ５



交代出場

DF

14 岸田翔平 5.5（59分IN）



MF

48 川西翔太 ５（67分IN）



FW

11 林 容平 ―（83分IN）



監督

片野坂知宏 ５

