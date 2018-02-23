【J２採点】金沢０-１福岡｜決勝点を挙げた福岡の鈴木惇をMOMに！ 金沢は攻撃に停滞感が漂う…
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月13日
金沢は12位、福岡は５位に。
J２リーグ・３節
３月11日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,032人
金沢 ０-１ 福岡
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし 福岡＝鈴木惇（57分）
【採点理由】
公式記録上のシュート数は金沢が３本、福岡は４本。両者とも相手の守備を崩しきれず、決定機を作り出せなかった。金沢は前節に続いて攻撃に停滞感が漂っていた。ミドルシュートで決勝点を挙げた鈴木をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ５
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 5.5
DF
13 石田崚真 ５ （67分OUT）
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
45 沼田圭悟 ６
MF
７ 清原翔平 5.5
６ 大橋尚志 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
11 杉浦恭平 5.5（70分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 5.5
26 マラニョン ５（79分OUT）
交代出場
DF
16 毛利駿也 ６（67分IN）
MF
17 加藤大樹 ６（70分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（79分IN）
監督
柳下正明 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 ６
DF
19 堤 俊輔 ６
５ 實藤友紀 ６
11 岩下敬輔 ６
MF
３ 駒野友一 ６
22 輪湖直樹 ６
６ ウォン・ドゥジェ ６（HT OUT）
８ 鈴木 惇 6.5
FW
16 石津大介 ６
17 松田 力 ６（75分OUT）
18 ドゥドゥ ６（90分OUT）
交代出場
FW
15 森本貴幸 ６（HT IN）
FW
９ トォーリオ・デ・メロ 5.5（75分IN）
DF
20 エウレー ―（90分IN）
監督
井原正巳 ６
３月11日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,032人
金沢 ０-１ 福岡
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし 福岡＝鈴木惇（57分）
【採点理由】
公式記録上のシュート数は金沢が３本、福岡は４本。両者とも相手の守備を崩しきれず、決定機を作り出せなかった。金沢は前節に続いて攻撃に停滞感が漂っていた。ミドルシュートで決勝点を挙げた鈴木をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ５
福岡 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木 惇（福岡）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 5.5
DF
13 石田崚真 ５ （67分OUT）
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
45 沼田圭悟 ６
MF
７ 清原翔平 5.5
６ 大橋尚志 5.5
33 梅鉢貴秀 5.5
11 杉浦恭平 5.5（70分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 5.5
26 マラニョン ５（79分OUT）
交代出場
DF
16 毛利駿也 ６（67分IN）
MF
17 加藤大樹 ６（70分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（79分IN）
監督
柳下正明 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 ６
DF
19 堤 俊輔 ６
５ 實藤友紀 ６
11 岩下敬輔 ６
MF
３ 駒野友一 ６
22 輪湖直樹 ６
６ ウォン・ドゥジェ ６（HT OUT）
８ 鈴木 惇 6.5
FW
16 石津大介 ６
17 松田 力 ６（75分OUT）
18 ドゥドゥ ６（90分OUT）
交代出場
FW
15 森本貴幸 ６（HT IN）
FW
９ トォーリオ・デ・メロ 5.5（75分IN）
DF
20 エウレー ―（90分IN）
監督
井原正巳 ６