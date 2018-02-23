【J２採点】金沢０-１福岡｜決勝点を挙げた福岡の鈴木惇をMOMに！ 金沢は攻撃に停滞感が漂う…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月13日

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金沢は12位、福岡は５位に。

J２リーグ・３節
３月11日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,032人
金沢　０-１　福岡
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／金沢＝なし 福岡＝鈴木惇（57分）
 
【採点理由】
公式記録上のシュート数は金沢が３本、福岡は４本。両者とも相手の守備を崩しきれず、決定機を作り出せなかった。金沢は前節に続いて攻撃に停滞感が漂っていた。ミドルシュートで決勝点を挙げた鈴木をMOMに選出。
 
【チーム採点】
金沢　　５
福岡　　６
 
【MAN OF THE MATCH】
鈴木　惇（福岡）
 
【金沢｜選手採点】
GK
22　田尻　健　5.5
 
DF
13　石田崚真　５　（67分OUT）
39　庄司朋乃也　６
３　作田裕次　６
45　沼田圭悟　６
 
MF
７　清原翔平　5.5
６　大橋尚志　5.5
33　梅鉢貴秀　5.5
11　杉浦恭平　5.5（70分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　5.5
26　マラニョン　５（79分OUT）
 
交代出場
DF
16　毛利駿也　６（67分IN）
 
MF
17　加藤大樹　６（70分IN）
 
FW
19　垣田裕暉　―（79分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
【福岡｜選手採点】
GK
23　杉山力裕　６
 
DF
19　堤　俊輔　６
５　實藤友紀　６
11　岩下敬輔　６
 
MF
３　駒野友一　６
22　輪湖直樹　６
６　ウォン・ドゥジェ　６（HT OUT）
８　鈴木　惇　6.5
 
FW
16　石津大介　６
17　松田　力　６（75分OUT）
18　ドゥドゥ　６（90分OUT）
 
交代出場
FW
15　森本貴幸　６（HT IN）
 
FW
９　トォーリオ・デ・メロ　5.5（75分IN）
 
DF
20　エウレー　―（90分IN）
 
監督
井原正巳　６
 
関連ワード
J2
福岡
金沢

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