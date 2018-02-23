【J２採点】金沢０-１福岡｜決勝点を挙げた福岡の鈴木惇をMOMに！ 金沢は攻撃に停滞感が漂う…

J２リーグ・３節

３月11日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,032人

金沢 ０-１ 福岡

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／金沢＝なし 福岡＝鈴木惇（57分）



【採点理由】

公式記録上のシュート数は金沢が３本、福岡は４本。両者とも相手の守備を崩しきれず、決定機を作り出せなかった。金沢は前節に続いて攻撃に停滞感が漂っていた。ミドルシュートで決勝点を挙げた鈴木をMOMに選出。



【チーム採点】

金沢 ５

福岡 ６



【MAN OF THE MATCH】

鈴木 惇（福岡）



【金沢｜選手採点】

GK

22 田尻 健 5.5



DF

13 石田崚真 ５ （67分OUT）

39 庄司朋乃也 ６

３ 作田裕次 ６

45 沼田圭悟 ６



MF

７ 清原翔平 5.5

６ 大橋尚志 5.5

33 梅鉢貴秀 5.5

11 杉浦恭平 5.5（70分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 5.5

26 マラニョン ５（79分OUT）



交代出場

DF

16 毛利駿也 ６（67分IN）



MF

17 加藤大樹 ６（70分IN）



FW

19 垣田裕暉 ―（79分IN）



監督

柳下正明 5.5



【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 ６



DF

19 堤 俊輔 ６

５ 實藤友紀 ６

11 岩下敬輔 ６



MF

３ 駒野友一 ６

22 輪湖直樹 ６

６ ウォン・ドゥジェ ６（HT OUT）

８ 鈴木 惇 6.5



FW

16 石津大介 ６

17 松田 力 ６（75分OUT）

18 ドゥドゥ ６（90分OUT）



交代出場

FW

15 森本貴幸 ６（HT IN）



FW

９ トォーリオ・デ・メロ 5.5（75分IN）



DF

20 エウレー ―（90分IN）



監督

井原正巳 ６

