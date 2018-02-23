【J２採点】横浜FC３-０愛媛｜快勝の立役者になったアタッカーがMOM！
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月13日
横浜FCは４位、愛媛は21位に。
J２リーグ・３節
３月11日／15：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,464人
横浜FC ３-０ 愛媛
前半 ２-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(39分)、イバ(45分)、野村(80分) 愛媛＝なし
【採点理由】
MOMは１得点１アシストで直接、勝利に貢献した横浜FCの野村。完敗した愛媛だが、前線から激しくプレスをかけ続けるなど持ち味を見せ、大幅な減点はなしとした。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
野村直樹（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ６
DF
２ 藤井悠太 ６
４ 渡邉将基 ６
20 カルフィン・ヨンアピン 6.5
17 武田英二郎 ６
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（71分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
24 渡邊一仁 ６（61分OUT）
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 ７
FW
10 イバ 6.5（83分OUT）
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（61分IN）
MF
25 石井圭太 6.5（71分IN）
FW
11 三浦知良 －（83分IN）
監督
タヴァレス ６
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ６
DF
23 林堂 眞 5.5
２ 山﨑浩介 5.5
24 池田樹雷人 5.5
MF
11 神田夢実 5.5（HT OUT）
17 小暮大器 5.5
16 田中裕人 5.5（77分OUT）
10 神谷優太 ６
５ 前野貴徳 ６
FW
９ 有田光希 ５
15 丹羽詩温 ５（64分OUT）
途中出場
MF
８ 安藤 淳 ６（HT IN）
FW
26 上原慎也 ５（64分IN）
MF
６ 野澤英之 5.5（77分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
３月11日／15：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,464人
横浜FC ３-０ 愛媛
前半 ２-０
後半 １-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(39分)、イバ(45分)、野村(80分) 愛媛＝なし
【採点理由】
MOMは１得点１アシストで直接、勝利に貢献した横浜FCの野村。完敗した愛媛だが、前線から激しくプレスをかけ続けるなど持ち味を見せ、大幅な減点はなしとした。
【チーム採点】
横浜FC 6.5
愛媛 5.5
【MAN OF THE MATCH】
野村直樹（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ６
DF
２ 藤井悠太 ６
４ 渡邉将基 ６
20 カルフィン・ヨンアピン 6.5
17 武田英二郎 ６
MF
19 ジョン・チュングン 5.5（71分OUT）
８ 佐藤謙介 ６
24 渡邊一仁 ６（61分OUT）
６ 中里崇宏 ６
７ 野村直輝 ７
FW
10 イバ 6.5（83分OUT）
途中出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス ６（61分IN）
MF
25 石井圭太 6.5（71分IN）
FW
11 三浦知良 －（83分IN）
監督
タヴァレス ６
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ６
DF
23 林堂 眞 5.5
２ 山﨑浩介 5.5
24 池田樹雷人 5.5
MF
11 神田夢実 5.5（HT OUT）
17 小暮大器 5.5
16 田中裕人 5.5（77分OUT）
10 神谷優太 ６
５ 前野貴徳 ６
FW
９ 有田光希 ５
15 丹羽詩温 ５（64分OUT）
途中出場
MF
８ 安藤 淳 ６（HT IN）
FW
26 上原慎也 ５（64分IN）
MF
６ 野澤英之 5.5（77分IN）
監督
間瀬秀一 5.5