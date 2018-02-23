【J２採点】横浜FC３-０愛媛｜快勝の立役者になったアタッカーがMOM！

J２リーグ・３節

３月11日／15：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,464人

横浜FC ３-０ 愛媛

前半 ２-０

後半 １-０

得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(39分)、イバ(45分)、野村(80分) 愛媛＝なし



【採点理由】

MOMは１得点１アシストで直接、勝利に貢献した横浜FCの野村。完敗した愛媛だが、前線から激しくプレスをかけ続けるなど持ち味を見せ、大幅な減点はなしとした。



【チーム採点】

横浜FC 6.5

愛媛 5.5



【MAN OF THE MATCH】

野村直樹（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

21 山本海人 ６



DF

２ 藤井悠太 ６

４ 渡邉将基 ６

20 カルフィン・ヨンアピン 6.5

17 武田英二郎 ６



MF

19 ジョン・チュングン 5.5（71分OUT）

８ 佐藤謙介 ６

24 渡邊一仁 ６（61分OUT）

６ 中里崇宏 ６

７ 野村直輝 ７



FW

10 イバ 6.5（83分OUT）



途中出場

MF

40 レアンドロ・ドミンゲス ６（61分IN）



MF

25 石井圭太 6.5（71分IN）



FW

11 三浦知良 －（83分IN）



監督

タヴァレス ６





【愛媛｜選手採点】

GK

１ 岡本昌弘 ６



DF

23 林堂 眞 5.5

２ 山﨑浩介 5.5

24 池田樹雷人 5.5



MF

11 神田夢実 5.5（HT OUT）

17 小暮大器 5.5

16 田中裕人 5.5（77分OUT）

10 神谷優太 ６

５ 前野貴徳 ６



FW

９ 有田光希 ５

15 丹羽詩温 ５（64分OUT）





途中出場

MF

８ 安藤 淳 ６（HT IN）



FW

26 上原慎也 ５（64分IN）



MF

６ 野澤英之 5.5（77分IN）



監督

間瀬秀一 5.5



