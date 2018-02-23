【J２採点】横浜FC３-０愛媛｜快勝の立役者になったアタッカーがMOM！

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月13日

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横浜FCは４位、愛媛は21位に。

J２リーグ・３節
３月11日／15：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,464人
横浜FC　３-０　愛媛
前半　２-０
後半　１-０
得点者／横浜FC＝C・ヨンアピン(39分)、イバ(45分)、野村(80分) 愛媛＝なし
 
【採点理由】
MOMは１得点１アシストで直接、勝利に貢献した横浜FCの野村。完敗した愛媛だが、前線から激しくプレスをかけ続けるなど持ち味を見せ、大幅な減点はなしとした。
 
【チーム採点】
横浜FC　6.5
愛媛　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
野村直樹（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
21　山本海人　６
 
DF
２　藤井悠太　６
４　渡邉将基　６
20　カルフィン・ヨンアピン　6.5　
17　武田英二郎　６
 
MF
19　ジョン・チュングン 5.5（71分OUT）
８　佐藤謙介　６
24　渡邊一仁　６（61分OUT）
６　中里崇宏　６
７　野村直輝　７
 
FW
10　イバ　6.5（83分OUT）
 
途中出場
MF
40　レアンドロ・ドミンゲス　６（61分IN）
 
MF
25　石井圭太　6.5（71分IN）
 
FW
11　三浦知良　－（83分IN）
 
監督
タヴァレス　６
 
 
【愛媛｜選手採点
GK
１　岡本昌弘　６
 
DF
23　林堂　眞　5.5
２　山﨑浩介　5.5
24　池田樹雷人　5.5
 
MF　
11　神田夢実　5.5（HT OUT）
17　小暮大器　5.5
16　田中裕人　5.5（77分OUT）
10　神谷優太　６
５　前野貴徳　６
 
FW
９　有田光希　５
15　丹羽詩温　５（64分OUT）
 
 
途中出場
MF
８　安藤　淳　６（HT IN）
 
FW
26　上原慎也　５（64分IN）
 
MF
６　野澤英之　5.5（77分IN）
 
監督
間瀬秀一　5.5
 
 
関連ワード
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愛媛
横浜FC

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