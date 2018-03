【U-21代表】パラグアイ遠征にハンブルクの伊藤達哉らを選出!!　久保建英の招集は見送りに

日本協会は3月13日、パラグアイ遠征に臨むU-21代表のメンバー23名を発表した。



同遠征では、21歳以下の代表チームによる国際交流大会(3月21日~25日/@パラグアイ・アスンシオン)に参加。パラグアイ、チリ、ベネズエラを合わせた4か国対抗のリーグ戦を実施し順位を競う。



遠征メンバーには、板倉滉(仙台)、立田悠悟(清水)、遠藤渓太(横浜)、三好康児(札幌)など1月のU-23アジア選手権に出場したメンバーに加え、中山雄太(柏)、坂井大将(新潟)など、昨年のU-20ワールドカップメンバーも招集。また、ハンブルクの伊藤達哉が森保体制下で初招集されている。



一方で、注目された久保建英は招集されず、森保一監督は「97年、98年生まれで編成させて頂いた」と、今遠征におけるメンバー構成の意図を説明している。



23名のメンバー、主な大会スケジュールは以下の通り。



●GK

小島亨介(早稲田大)

波多野豪(FC東京)

山口瑠伊(エストレマドゥーラ/SPA)



●DF

板倉 滉(仙台)

中山雄太(柏)

椎橋慧也(仙台)

立田悠悟(清水)

杉岡大暉(湘南)

アピアタウィア久(流通経済大)



●MF

坂井大将(新潟)

三好康児(札幌)

森島 司(広島)

市丸瑞希(G大阪)

三笘 薫(筑波大)

伊藤達哉(ハンブルク/GER)

初瀬 亮(G大阪)

藤谷 壮(神戸)

遠藤渓太(横浜)

松本泰志(広島)

菅 大輝(札幌)

針谷岳晃(磐田)



●FW

前田大然(松本)

上田綺世(法政大)



※GER=ドイツ、SPA=スペイン





【「スポーツ・フォー・トゥモロープログラム 南米・日本U-21サッカー交流」概要】



■参加国

U-21日本代表、U-21パラグアイ代表、U-21チリ代表、U-21ベネズエラ代表、



■日程

3月21日(水) パラグアイ vs ベネズエラ、日本 vs チリ

3月23日(金) パラグアイ vs チリ、日本 vs ベネズエラ

3月25日(日) チリ vs ベネズエラ、日本 vs パラグアイ