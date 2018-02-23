なでしこ、スタメン発表！アルガルベ杯５・６位決定戦のカナダ戦に岩渕、鮫島などが先発！

３月７日にポルトガルのパチャルで行なわれるアルガルベカップの日本女子代表vsカナダ女子代表のスタメンが、14時55分（日本時間３月7日23時55分）のキックオフに先がけて発表された。なでしこジャパンは第３戦のデンマーク戦から３名のメンバーを変更。熊谷紗希、岩渕真奈らが名を連ねた一方で、菅澤 優衣香、山下杏也加、隅田凜がスタメンに抜擢された。【スタメン】GK18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）DF３ 鮫島 彩（INAC神戸）４ 熊谷紗希（リヨン／フランス）５ 市瀬菜々（マイナビ仙台）MF６ 有吉佐織（日テレ・ベレーザ）７ 中島依美（INAC神戸）10 阪口夢穂（日テレ・ベレーザ）14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）16 隅田 凜（日テレ・ベレーザ）FW８ 岩渕真奈（INAC神戸）15 菅澤優衣香（浦和レディース）