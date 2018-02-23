【J２採点】熊本２-１徳島｜MOMは逆転勝ちに貢献した熊本のドリブラー。身体を張ったふたりのFWもまずまずの出来
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月07日
先制した徳島はミスが目立つ。
J２リーグ・２節
３月４日／13：03／えがお健康スタジアム／5,197人
熊本 ２-１ 徳島
前半 ０-１
後半 ２-０
得点者／熊本＝田中（63分）、鈴木（83分） 徳島＝島屋（７分）
【採点理由】
徳島のシステム変更に対しスペースを見つけながらボールを動かした熊本が逆転勝ち。同点ゴールを決めたほか、再三右サイドからしかけクロスを供給した熊本の田中達也をMOMに。得点こそなかったが前線で身体を張ってボールを収めたふたりのFWは及第点に。徳島は全体的にミスが目立った。
【チーム採点】
熊本 ６
徳島 ５
【MAN OF THE MATCH】
田中達也（熊本）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
39 鈴木翔登 ６
15 青木 剛 ６
３ イム・ジンウ 5.5
MF
14 田中達也 6.5
27 中山雄登 5.5
32 米原秀亮 ６
31 伊東 俊 ６（78分OUT）
２ 黒木晃平 ６
FW
９ 安 柄俊 ６（90分OUT）
11 皆川佑介 ６（85分OUT）
交代出場
MF
19 八久保颯 ―（78分IN）
FW
18 巻誠一郎 ―（85分IN）
MF
22 上原拓郎 ―（90分IN）
監督
渋谷洋樹 ６
【徳島｜選手採点】
GK
１ カルバハル ５
DF
28 大屋 翼 5.5（69分OUT）
２ ブエノ 5.5
３ 大﨑玲央 ５
15 井筒陸也 5.5
MF
８ 岩尾 憲 ６
６ シシーニョ ６
23 前川大河 ６（82分OUT）
７ 内田裕斗 5.5
FW
10 杉本太郎 5.5（73分OUT）
11 島屋八徳 ６
交代出場
MF
32 小西雄大 ６（69分IN）
FW
13 呉屋大翔 5.5（73分IN）
FW
18 佐藤晃大 ―（82分IN）
監督
リカルド・ロリゲス 5.5
取材・文●井芹貴志（フリーライター）
３月４日／13：03／えがお健康スタジアム／5,197人
熊本 ２-１ 徳島
前半 ０-１
後半 ２-０
得点者／熊本＝田中（63分）、鈴木（83分） 徳島＝島屋（７分）
【採点理由】
徳島のシステム変更に対しスペースを見つけながらボールを動かした熊本が逆転勝ち。同点ゴールを決めたほか、再三右サイドからしかけクロスを供給した熊本の田中達也をMOMに。得点こそなかったが前線で身体を張ってボールを収めたふたりのFWは及第点に。徳島は全体的にミスが目立った。
【チーム採点】
熊本 ６
徳島 ５
【MAN OF THE MATCH】
田中達也（熊本）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ６
DF
39 鈴木翔登 ６
15 青木 剛 ６
３ イム・ジンウ 5.5
MF
14 田中達也 6.5
27 中山雄登 5.5
32 米原秀亮 ６
31 伊東 俊 ６（78分OUT）
２ 黒木晃平 ６
FW
９ 安 柄俊 ６（90分OUT）
11 皆川佑介 ６（85分OUT）
交代出場
MF
19 八久保颯 ―（78分IN）
FW
18 巻誠一郎 ―（85分IN）
MF
22 上原拓郎 ―（90分IN）
監督
渋谷洋樹 ６
【徳島｜選手採点】
GK
１ カルバハル ５
DF
28 大屋 翼 5.5（69分OUT）
２ ブエノ 5.5
３ 大﨑玲央 ５
15 井筒陸也 5.5
MF
８ 岩尾 憲 ６
６ シシーニョ ６
23 前川大河 ６（82分OUT）
７ 内田裕斗 5.5
FW
10 杉本太郎 5.5（73分OUT）
11 島屋八徳 ６
交代出場
MF
32 小西雄大 ６（69分IN）
FW
13 呉屋大翔 5.5（73分IN）
FW
18 佐藤晃大 ―（82分IN）
監督
リカルド・ロリゲス 5.5
取材・文●井芹貴志（フリーライター）