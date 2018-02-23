【J２採点】熊本２-１徳島｜MOMは逆転勝ちに貢献した熊本のドリブラー。身体を張ったふたりのFWもまずまずの出来

J２リーグ・２節

３月４日／13：03／えがお健康スタジアム／5,197人

熊本 ２-１ 徳島

前半 ０-１

後半 ２-０

得点者／熊本＝田中（63分）、鈴木（83分） 徳島＝島屋（７分）



【採点理由】

徳島のシステム変更に対しスペースを見つけながらボールを動かした熊本が逆転勝ち。同点ゴールを決めたほか、再三右サイドからしかけクロスを供給した熊本の田中達也をMOMに。得点こそなかったが前線で身体を張ってボールを収めたふたりのFWは及第点に。徳島は全体的にミスが目立った。



【チーム採点】

熊本 ６

徳島 ５



【MAN OF THE MATCH】

田中達也（熊本）



【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 ６



DF

39 鈴木翔登 ６

15 青木 剛 ６

３ イム・ジンウ 5.5



MF

14 田中達也 6.5

27 中山雄登 5.5

32 米原秀亮 ６

31 伊東 俊 ６（78分OUT）

２ 黒木晃平 ６



FW

９ 安 柄俊 ６（90分OUT）

11 皆川佑介 ６（85分OUT）



交代出場

MF

19 八久保颯 ―（78分IN）



FW

18 巻誠一郎 ―（85分IN）



MF

22 上原拓郎 ―（90分IN）



監督

渋谷洋樹 ６





【徳島｜選手採点】

GK

１ カルバハル ５



DF

28 大屋 翼 5.5（69分OUT）

２ ブエノ 5.5

３ 大﨑玲央 ５

15 井筒陸也 5.5



MF

８ 岩尾 憲 ６

６ シシーニョ ６

23 前川大河 ６（82分OUT）

７ 内田裕斗 5.5



FW

10 杉本太郎 5.5（73分OUT）

11 島屋八徳 ６



交代出場

MF

32 小西雄大 ６（69分IN）



FW

13 呉屋大翔 5.5（73分IN）



FW

18 佐藤晃大 ―（82分IN）



監督

リカルド・ロリゲス 5.5



取材・文●井芹貴志（フリーライター）

