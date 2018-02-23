【J２採点】熊本２-１徳島｜MOMは逆転勝ちに貢献した熊本のドリブラー。身体を張ったふたりのFWもまずまずの出来

カテゴリ：Jリーグ

井芹貴志

2018年03月07日

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先制した徳島はミスが目立つ。

右サイドで積極的にしかけ、クロスを供給した田中達也(熊本)。写真●滝川敏之（サッカーダイジェスト写真部）

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J２リーグ・２節
３月４日／13：03／えがお健康スタジアム／5,197人
熊本　２-１　徳島
前半　０-１
後半　２-０
得点者／熊本＝田中（63分）、鈴木（83分） 徳島＝島屋（７分）
 
【採点理由】
徳島のシステム変更に対しスペースを見つけながらボールを動かした熊本が逆転勝ち。同点ゴールを決めたほか、再三右サイドからしかけクロスを供給した熊本の田中達也をMOMに。得点こそなかったが前線で身体を張ってボールを収めたふたりのFWは及第点に。徳島は全体的にミスが目立った。
 
【チーム採点】
熊本　６   
徳島　５
 
MAN OF THE MATCH
田中達也（熊本）
 
【熊本｜選手採点】
GK
30  佐藤昭大　６
 
DF
39　鈴木翔登　６
15　青木　剛　６
３　イム・ジンウ　5.5
 
MF
14  田中達也　6.5
27  中山雄登　5.5
32  米原秀亮　６
31  伊東　俊　６（78分OUT）
２　黒木晃平　６
 
FW
９　安　柄俊　６（90分OUT）
11  皆川佑介  ６（85分OUT）
 
交代出場
MF
19　八久保颯　―（78分IN）
 
FW
18　巻誠一郎　―（85分IN）
 
MF
22　上原拓郎　―（90分IN）
 
監督
渋谷洋樹　６
 
 
【徳島｜選手採点】
GK
１　カルバハル　５
 
DF
28　大屋　翼　5.5（69分OUT）
２　ブエノ　5.5
３　大﨑玲央　５
15  井筒陸也　5.5
 
MF
８　岩尾　憲　６
６　シシーニョ　６
23　前川大河　６（82分OUT）
７　内田裕斗　5.5
 
FW
10  杉本太郎　5.5（73分OUT）
11  島屋八徳　６
 
交代出場
MF
32　小西雄大　６（69分IN）
 
FW
13　呉屋大翔　5.5（73分IN）
 
FW
18　佐藤晃大　―（82分IN）
 
監督
リカルド・ロリゲス　5.5
 
取材・文●井芹貴志（フリーライター）
 
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