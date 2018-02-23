【J２採点】新潟１-１松本｜豪快ヘッドの矢野らを高評価もMOMは技あり同点弾のブラジリアン！

カテゴリ：Jリーグ

大中祐二

2018年03月07日

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松本は２枚替えが奏功。

ヒールで華麗な同点弾を決めたセルジーニョ(松本)。写真●茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)

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J２リーグ・２節
３月３日／15：03／デンカビッグスワンスタジアム／22,465人
新潟　１-１　松本
前半　１-０
後半　０-１
得点者／新潟＝矢野（44分）　松本＝セルジーニョ（81分）
 
【採点理由】
松本は後半の２枚替えで流れを呼び込んだ。技あり同点弾のセルジーニョだけでなく工藤も高評価の「採点７」に近い仕事ぶり。新潟の矢野の豪快ヘッドも圧巻だった。
 
【チーム採点】
新潟　６
松本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
セルジーニョ（松本）
 
【新潟｜選手採点】
GK
38　アレックス・ムラーリャ　６
 
DF
24　川口尚紀　６
５　富澤清太郎　5.5
４　ソン・ジュフン　６（82分OUT）
３　安田理大　6.5
 
MF
６　磯村亮太　5.5
50　坂井大将　５（69分OUT）
10　加藤　大　5.5
33　高木善朗　6.5
 
FW
19　矢野貴章　6.5
９　河田篤秀　5.5（87分OUT）
 
交代出場
MF
34　原　輝綺　６（69分IN）
 
MF
20　端山　豪　―（82分IN）
 
FW
14　田中達也　―（87分IN）
 
監督
鈴木政一　６
 

【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
３　田中隼磨　６
31　橋内優也　5.5
４　飯田真輝　６
２　浦田延尚　５
 
MF
５　岩間雄大　６（76分OUT）
14　パウリーニョ　６
20　石原崇兆　6.5
25　前田直輝　5.5（60分OUT）
 
FW
38　永井　龍　6.5
９　高崎寛之　5.5（60分OUT）
 
交代出場
MF
８　セルジーニョ　７（60分IN）
 
MF
10　工藤浩平　6.5　（60分IN）
 
FW
７　前田大然　―（76分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
取材・文：大中祐二（フリーライター）
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