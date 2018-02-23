【J２採点】新潟１-１松本｜豪快ヘッドの矢野らを高評価もMOMは技あり同点弾のブラジリアン！

J２リーグ・２節

３月３日／15：03／デンカビッグスワンスタジアム／22,465人

新潟 １-１ 松本

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／新潟＝矢野（44分） 松本＝セルジーニョ（81分）



【採点理由】

松本は後半の２枚替えで流れを呼び込んだ。技あり同点弾のセルジーニョだけでなく工藤も高評価の「採点７」に近い仕事ぶり。新潟の矢野の豪快ヘッドも圧巻だった。



【チーム採点】

新潟 ６

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

セルジーニョ（松本）



【新潟｜選手採点】

GK

38 アレックス・ムラーリャ ６



DF

24 川口尚紀 ６

５ 富澤清太郎 5.5

４ ソン・ジュフン ６（82分OUT）

３ 安田理大 6.5



MF

６ 磯村亮太 5.5

50 坂井大将 ５（69分OUT）

10 加藤 大 5.5

33 高木善朗 6.5



FW

19 矢野貴章 6.5

９ 河田篤秀 5.5（87分OUT）



交代出場

MF

34 原 輝綺 ６（69分IN）



MF

20 端山 豪 ―（82分IN）



FW

14 田中達也 ―（87分IN）



監督

鈴木政一 ６





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

３ 田中隼磨 ６

31 橋内優也 5.5

４ 飯田真輝 ６

２ 浦田延尚 ５



MF

５ 岩間雄大 ６（76分OUT）

14 パウリーニョ ６

20 石原崇兆 6.5

25 前田直輝 5.5（60分OUT）



FW

38 永井 龍 6.5

９ 高崎寛之 5.5（60分OUT）



交代出場

MF

８ セルジーニョ ７（60分IN）



MF

10 工藤浩平 6.5 （60分IN）



FW

７ 前田大然 ―（76分IN）



監督

反町康治 6.5



取材・文：大中祐二（フリーライター）