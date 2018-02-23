【J２採点】新潟１-１松本｜豪快ヘッドの矢野らを高評価もMOMは技あり同点弾のブラジリアン！
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月07日
松本は２枚替えが奏功。
J２リーグ・２節
３月３日／15：03／デンカビッグスワンスタジアム／22,465人
新潟 １-１ 松本
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／新潟＝矢野（44分） 松本＝セルジーニョ（81分）
【採点理由】
松本は後半の２枚替えで流れを呼び込んだ。技あり同点弾のセルジーニョだけでなく工藤も高評価の「採点７」に近い仕事ぶり。新潟の矢野の豪快ヘッドも圧巻だった。
【チーム採点】
新潟 ６
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
セルジーニョ（松本）
【新潟｜選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ ６
DF
24 川口尚紀 ６
５ 富澤清太郎 5.5
４ ソン・ジュフン ６（82分OUT）
３ 安田理大 6.5
MF
６ 磯村亮太 5.5
50 坂井大将 ５（69分OUT）
10 加藤 大 5.5
33 高木善朗 6.5
FW
19 矢野貴章 6.5
９ 河田篤秀 5.5（87分OUT）
交代出場
MF
34 原 輝綺 ６（69分IN）
MF
20 端山 豪 ―（82分IN）
FW
14 田中達也 ―（87分IN）
監督
鈴木政一 ６
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 5.5
４ 飯田真輝 ６
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 岩間雄大 ６（76分OUT）
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 6.5
25 前田直輝 5.5（60分OUT）
FW
38 永井 龍 6.5
９ 高崎寛之 5.5（60分OUT）
交代出場
MF
８ セルジーニョ ７（60分IN）
MF
10 工藤浩平 6.5 （60分IN）
FW
７ 前田大然 ―（76分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：大中祐二（フリーライター）
３月３日／15：03／デンカビッグスワンスタジアム／22,465人
新潟 １-１ 松本
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／新潟＝矢野（44分） 松本＝セルジーニョ（81分）
【採点理由】
松本は後半の２枚替えで流れを呼び込んだ。技あり同点弾のセルジーニョだけでなく工藤も高評価の「採点７」に近い仕事ぶり。新潟の矢野の豪快ヘッドも圧巻だった。
【チーム採点】
新潟 ６
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
セルジーニョ（松本）
【新潟｜選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ ６
DF
24 川口尚紀 ６
５ 富澤清太郎 5.5
４ ソン・ジュフン ６（82分OUT）
３ 安田理大 6.5
MF
６ 磯村亮太 5.5
50 坂井大将 ５（69分OUT）
10 加藤 大 5.5
33 高木善朗 6.5
FW
19 矢野貴章 6.5
９ 河田篤秀 5.5（87分OUT）
交代出場
MF
34 原 輝綺 ６（69分IN）
MF
20 端山 豪 ―（82分IN）
FW
14 田中達也 ―（87分IN）
監督
鈴木政一 ６
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
３ 田中隼磨 ６
31 橋内優也 5.5
４ 飯田真輝 ６
２ 浦田延尚 ５
MF
５ 岩間雄大 ６（76分OUT）
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 6.5
25 前田直輝 5.5（60分OUT）
FW
38 永井 龍 6.5
９ 高崎寛之 5.5（60分OUT）
交代出場
MF
８ セルジーニョ ７（60分IN）
MF
10 工藤浩平 6.5 （60分IN）
FW
７ 前田大然 ―（76分IN）
監督
反町康治 6.5
取材・文：大中祐二（フリーライター）