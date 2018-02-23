【J２採点】千葉０-０水戸｜MOMは水戸の守護神。試合はスコアレスドロー決着に

J２リーグ・２節

３月４日／14：10／フクダ電子アリーナ／11,285人

千葉 ０-０ 水戸

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／千葉＝なし 水戸＝なし



【採点理由】

熊谷や町田の奮闘で主導権を握った千葉だが、13分に為田が迎えたビッグチャンスは水戸の福井に阻まれてしまった。さらにGK松井の好守などもあり、千葉は最後までゴールを奪えず。一方、水戸は後半にカウンターで得点機を作ったがこちらも決定力を欠いた。



【チーム採点】

千葉 5.5

水戸 5.5



【MAN OF THE MATCH】

松井謙弥（水戸）



【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス ６



DF

６ 山本真希 5.5（70分OUT）

16 鳥海晃司 ６

４ エベルト ６

27 高木利弥 ６



MF

18 熊谷アンドリュー 6.5

25 茶島雄介 ６（84分OUT）

10 町田也真人 6.5

20 矢田 旭 ６

13 為田大貴 5.5（60分OUT）



FW

９ ラリベイ ６



交代出場

FW

８ 清武功暉 5.5（60分IN）



FW

50 指宿洋史 5.5（70分IN）



DF

14 小島秀仁 ―（84分IN）



監督

フアン･エスナイデル ５





【水戸｜選手採点】

GK

50 松井謙弥 6.5



DF

３ 浜崎拓磨 5.5（75分OUT）

24 細川淳矢 5.5

33 福井諒司 6.5

２ 田向泰輝 5.5



MF

32 黒川淳史 5.5

18 白井永地 ６

26 小島幹敏 5.5

10 木村祐志 ６（86分OUT）



FW

９ ジェフェルソン・バイアーノ ６（80分OUT）

40 岸本武流 ６



交代出場

FW

６ ジエゴ 5.5（75分IN）



MF

14 佐藤 祥 ―（80分IN）



FW

49 齋藤恵太 ―（86分IN）



監督

長谷部茂利 5.5



取材・文：赤沼圭子（フリーライター）

