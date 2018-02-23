【J２採点】山口１-０愛媛｜オナイウの決勝弾で山口が２連勝！ MOMは献身性が光ったあのアタッカー

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年03月06日

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山口は首位をキープ。連敗の愛媛は19位。

３月４日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,095人
山口　１-０　愛媛
前半　１-０
後半　０-０
得点者／山口＝オナイウ（27分）　愛媛＝なし
 
【採点理由】
ハードワークで攻守に渡ってチームに貢献した高木をMOMに選出。決勝弾のオナイウ、前線からの守備が際立った小野瀬、ゴールをアシストした前なども高く評価した。愛媛は守備陣のマークがずれて失点。決定機も活かせなかった。
 
【チーム採点】
山口　６
愛媛　５
 
【MAN OF THE MATCH】
高木大輔（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　6.5
 
DF
６　前　貴之　6.5
３　渡辺広大　６
２　坪井慶介　6.5
16　瀬川和樹　6.5
８　小野瀬康介　6.5（79分OUT）
 
MF
29　三幸秀稔　６
５　佐藤健太郎　６
７　大﨑淳矢　６（70分OUT）
 
FW
19　オナイウ阿道　6.5
18　高木大輔　6.5（89分OUT）
 
交代出場
MF
28　髙橋壱晟　６（70分IN）
 
FW
24　山下敬大　―（79分IN）
 
MF
11　鳥養祐矢　－（89分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
 
【愛媛｜選手採点】
GK
１　岡本昌弘　５
 
DF
14　小池純輝　5.5
23　林堂　眞　５
２　山﨑浩介　５
24　池田樹雷人　5.5
５　前野貴徳　5.5
 
MF
４　西岡大輝　5.5（72分OUT）
17　小暮大器　5.5
11　神田夢実　5.5（HT OUT）
 
FW
９　有田光希　5.5（62分OUT）
15　丹羽詩温　5.5
 
交代出場
MF
10　神谷優太　5.5（HT IN）
 
FW
26　上原慎也　5.5（62分IN）
 
MF
６　野澤英之　5.5（72分IN）
 
監督
間瀬秀一　5.5
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）
 
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