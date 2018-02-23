【J２採点】山口１-０愛媛｜オナイウの決勝弾で山口が２連勝！ MOMは献身性が光ったあのアタッカー
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月06日
山口は首位をキープ。連敗の愛媛は19位。
３月４日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,095人
山口 １-０ 愛媛
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／山口＝オナイウ（27分） 愛媛＝なし
【採点理由】
ハードワークで攻守に渡ってチームに貢献した高木をMOMに選出。決勝弾のオナイウ、前線からの守備が際立った小野瀬、ゴールをアシストした前なども高く評価した。愛媛は守備陣のマークがずれて失点。決定機も活かせなかった。
【チーム採点】
山口 ６
愛媛 ５
【MAN OF THE MATCH】
高木大輔（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 6.5
16 瀬川和樹 6.5
８ 小野瀬康介 6.5（79分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６
７ 大﨑淳矢 ６（70分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 6.5
18 高木大輔 6.5（89分OUT）
交代出場
MF
28 髙橋壱晟 ６（70分IN）
FW
24 山下敬大 ―（79分IN）
MF
11 鳥養祐矢 －（89分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ５
DF
14 小池純輝 5.5
23 林堂 眞 ５
２ 山﨑浩介 ５
24 池田樹雷人 5.5
５ 前野貴徳 5.5
MF
４ 西岡大輝 5.5（72分OUT）
17 小暮大器 5.5
11 神田夢実 5.5（HT OUT）
FW
９ 有田光希 5.5（62分OUT）
15 丹羽詩温 5.5
交代出場
MF
10 神谷優太 5.5（HT IN）
FW
26 上原慎也 5.5（62分IN）
MF
６ 野澤英之 5.5（72分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）
山口 １-０ 愛媛
前半 １-０
後半 ０-０
得点者／山口＝オナイウ（27分） 愛媛＝なし
【採点理由】
ハードワークで攻守に渡ってチームに貢献した高木をMOMに選出。決勝弾のオナイウ、前線からの守備が際立った小野瀬、ゴールをアシストした前なども高く評価した。愛媛は守備陣のマークがずれて失点。決定機も活かせなかった。
【チーム採点】
山口 ６
愛媛 ５
【MAN OF THE MATCH】
高木大輔（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 6.5
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 6.5
16 瀬川和樹 6.5
８ 小野瀬康介 6.5（79分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６
７ 大﨑淳矢 ６（70分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 6.5
18 高木大輔 6.5（89分OUT）
交代出場
MF
28 髙橋壱晟 ６（70分IN）
FW
24 山下敬大 ―（79分IN）
MF
11 鳥養祐矢 －（89分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 ５
DF
14 小池純輝 5.5
23 林堂 眞 ５
２ 山﨑浩介 ５
24 池田樹雷人 5.5
５ 前野貴徳 5.5
MF
４ 西岡大輝 5.5（72分OUT）
17 小暮大器 5.5
11 神田夢実 5.5（HT OUT）
FW
９ 有田光希 5.5（62分OUT）
15 丹羽詩温 5.5
交代出場
MF
10 神谷優太 5.5（HT IN）
FW
26 上原慎也 5.5（62分IN）
MF
６ 野澤英之 5.5（72分IN）
監督
間瀬秀一 5.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）