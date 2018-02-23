【J２採点】山口１-０愛媛｜オナイウの決勝弾で山口が２連勝！ MOMは献身性が光ったあのアタッカー

３月４日／15:04／維新みらいふスタジアム／5,095人

山口 １-０ 愛媛

前半 １-０

後半 ０-０

得点者／山口＝オナイウ（27分） 愛媛＝なし



【採点理由】

ハードワークで攻守に渡ってチームに貢献した高木をMOMに選出。決勝弾のオナイウ、前線からの守備が際立った小野瀬、ゴールをアシストした前なども高く評価した。愛媛は守備陣のマークがずれて失点。決定機も活かせなかった。



【チーム採点】

山口 ６

愛媛 ５



【MAN OF THE MATCH】

高木大輔（山口）



【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 6.5



DF

６ 前 貴之 6.5

３ 渡辺広大 ６

２ 坪井慶介 6.5

16 瀬川和樹 6.5

８ 小野瀬康介 6.5（79分OUT）



MF

29 三幸秀稔 ６

５ 佐藤健太郎 ６

７ 大﨑淳矢 ６（70分OUT）



FW

19 オナイウ阿道 6.5

18 高木大輔 6.5（89分OUT）



交代出場

MF

28 髙橋壱晟 ６（70分IN）



FW

24 山下敬大 ―（79分IN）



MF

11 鳥養祐矢 －（89分IN）



監督

霜田正浩 6.5





【愛媛｜選手採点】

GK

１ 岡本昌弘 ５



DF

14 小池純輝 5.5

23 林堂 眞 ５

２ 山﨑浩介 ５

24 池田樹雷人 5.5

５ 前野貴徳 5.5



MF

４ 西岡大輝 5.5（72分OUT）

17 小暮大器 5.5

11 神田夢実 5.5（HT OUT）



FW

９ 有田光希 5.5（62分OUT）

15 丹羽詩温 5.5



交代出場

MF

10 神谷優太 5.5（HT IN）



FW

26 上原慎也 5.5（62分IN）



MF

６ 野澤英之 5.5（72分IN）



監督

間瀬秀一 5.5



取材・文：上田真之介（フリーライター）

