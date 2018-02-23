【J２採点】岐阜０-１横浜FC｜横浜FCが今季初勝利！ MOMは先制点奪取の助っ人アタッカー
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月06日
岐阜は次第に試合の主導権を握るも…。
J２リーグ・２節
３月３日／15：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／9,331人
岐阜 ０-１ 横浜FC
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岐阜＝なし 横浜FC＝イバ（55分）
【採点理由】
横浜FCは序盤、岐阜のパスリズムに流れを掴めないものの次第に主導権を握った。チャンスがあった中１点のみと攻撃力が出たゲームではなかったが終盤の猛攻も防ぎ初勝利。岐阜は良い時間を続けられなかった。
【チーム採点】
岐阜 5.5
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 6.5
DF
26 長沼洋一 5.5
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
27 イヨハ理ヘンリー 5.5（64分OUT）
MF
31 宮本航汰 5.5
23 小野悠斗 5.5（77分OUT）
28 永島悠史 5.5
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5
11 古橋亨梧 ６
22 島村拓弥 5.5（58分OUT）
交代出場
MF
30 中島賢星 5.5（58分IN）
DF
16 福村貴幸 ６（64分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（77分IN）
監督
大木 武 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ６
DF
２ 藤井悠太 6.5
４ 渡邉将基 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
17 武田英二郎 ６
MF
24 渡邊一仁 6.5
８ 佐藤謙介 ６（88分OUT）
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 ６（HT OUT）
FW
19 ジョン・チュングン 6.5（75分OUT）
10 イバ 6.5
交代出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5（HT IN）
MF
35 松井大輔 5.5（75分IN）
FW
11 三浦知良 ―（88分IN）
監督
タヴァレス ６
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
３月３日／15：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／9,331人
岐阜 ０-１ 横浜FC
前半 ０-０
後半 ０-１
得点者／岐阜＝なし 横浜FC＝イバ（55分）
【採点理由】
横浜FCは序盤、岐阜のパスリズムに流れを掴めないものの次第に主導権を握った。チャンスがあった中１点のみと攻撃力が出たゲームではなかったが終盤の猛攻も防ぎ初勝利。岐阜は良い時間を続けられなかった。
【チーム採点】
岐阜 5.5
横浜FC ６
【MAN OF THE MATCH】
イバ（横浜FC）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 6.5
DF
26 長沼洋一 5.5
15 田森大己 5.5
２ 阿部正紀 ６
27 イヨハ理ヘンリー 5.5（64分OUT）
MF
31 宮本航汰 5.5
23 小野悠斗 5.5（77分OUT）
28 永島悠史 5.5
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5
11 古橋亨梧 ６
22 島村拓弥 5.5（58分OUT）
交代出場
MF
30 中島賢星 5.5（58分IN）
DF
16 福村貴幸 ６（64分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（77分IN）
監督
大木 武 5.5
【横浜FC｜選手採点】
GK
21 山本海人 ６
DF
２ 藤井悠太 6.5
４ 渡邉将基 ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６
17 武田英二郎 ６
MF
24 渡邊一仁 6.5
８ 佐藤謙介 ６（88分OUT）
７ 野村直輝 ６
６ 中里崇宏 ６（HT OUT）
FW
19 ジョン・チュングン 6.5（75分OUT）
10 イバ 6.5
交代出場
MF
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5（HT IN）
MF
35 松井大輔 5.5（75分IN）
FW
11 三浦知良 ―（88分IN）
監督
タヴァレス ６
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）