【J２採点】岐阜０-１横浜FC｜横浜FCが今季初勝利！ MOMは先制点奪取の助っ人アタッカー

カテゴリ：Jリーグ

小崎仁久

2018年03月06日

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岐阜は次第に試合の主導権を握るも…。

右サイドからの折り返しをヒールで流し込み、先制点を奪取したイバ(横浜FC)。写真●茂木あきら(サッカーダイジェスト写真部)

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J２リーグ・２節
３月３日／15：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／9,331人
岐阜　０-１　横浜FC
前半  ０-０
後半  ０-１
得点者／岐阜＝なし 横浜FC＝イバ（55分）
 
【採点理由】
横浜FCは序盤、岐阜のパスリズムに流れを掴めないものの次第に主導権を握った。チャンスがあった中１点のみと攻撃力が出たゲームではなかったが終盤の猛攻も防ぎ初勝利。岐阜は良い時間を続けられなかった。
 
【チーム採点】　
岐阜　5.5
横浜FC　６
 
【MAN OF THE MATCH　
イバ（横浜FC）
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　6.5
 
DF　
26　長沼洋一　5.5
15　田森大己　5.5
２　阿部正紀　６
27　イヨハ理ヘンリー　5.5（64分OUT）
 
MF
31　宮本航汰　5.5
23　小野悠斗　5.5（77分OUT）
28　永島悠史　5.5
 
FW　
７　田中パウロ淳一　5.5
11　古橋亨梧　６
22　島村拓弥　5.5（58分OUT）
 
交代出場
MF　
30　中島賢星　5.5（58分IN）
 
DF　
16　福村貴幸　６（64分IN）
 
FW　
24　難波宏明　5.5（77分IN）
 
監督
大木　武　5.5
 
 
【横浜FC｜選手採点】
GK　
21　山本海人　６
 
DF　
２　藤井悠太　6.5
４　渡邉将基　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　６
17　武田英二郎　６
 
MF　
24　渡邊一仁　6.5
８　佐藤謙介　６（88分OUT）
７　野村直輝　６
６　中里崇宏　６（HT OUT）
 
FW　
19　ジョン・チュングン　6.5（75分OUT）
10　イバ　6.5
 
交代出場
MF　
40　レアンドロ・ドミンゲス　6.5（HT IN）
 
MF
35　松井大輔　5.5（75分IN）
 
FW　
11　三浦知良　―（88分IN）
 
監督
タヴァレス　６
 
取材・文：小崎仁久（スポーツライター）
 
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