【J２採点】岐阜０-１横浜FC｜横浜FCが今季初勝利！ MOMは先制点奪取の助っ人アタッカー

J２リーグ・２節

３月３日／15：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／9,331人

岐阜 ０-１ 横浜FC

前半 ０-０

後半 ０-１

得点者／岐阜＝なし 横浜FC＝イバ（55分）



【採点理由】

横浜FCは序盤、岐阜のパスリズムに流れを掴めないものの次第に主導権を握った。チャンスがあった中１点のみと攻撃力が出たゲームではなかったが終盤の猛攻も防ぎ初勝利。岐阜は良い時間を続けられなかった。



【チーム採点】

岐阜 5.5

横浜FC ６



【MAN OF THE MATCH】

イバ（横浜FC）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 6.5



DF

26 長沼洋一 5.5

15 田森大己 5.5

２ 阿部正紀 ６

27 イヨハ理ヘンリー 5.5（64分OUT）



MF

31 宮本航汰 5.5

23 小野悠斗 5.5（77分OUT）

28 永島悠史 5.5



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5

11 古橋亨梧 ６

22 島村拓弥 5.5（58分OUT）



交代出場

MF

30 中島賢星 5.5（58分IN）



DF

16 福村貴幸 ６（64分IN）



FW

24 難波宏明 5.5（77分IN）



監督

大木 武 5.5





【横浜FC｜選手採点】

GK

21 山本海人 ６



DF

２ 藤井悠太 6.5

４ 渡邉将基 ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン ６

17 武田英二郎 ６



MF

24 渡邊一仁 6.5

８ 佐藤謙介 ６（88分OUT）

７ 野村直輝 ６

６ 中里崇宏 ６（HT OUT）



FW

19 ジョン・チュングン 6.5（75分OUT）

10 イバ 6.5



交代出場

MF

40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5（HT IN）



MF

35 松井大輔 5.5（75分IN）



FW

11 三浦知良 ―（88分IN）



監督

タヴァレス ６



取材・文：小崎仁久（スポーツライター）

