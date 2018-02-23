【J２採点】金沢０-１讃岐｜MOMは決勝点の重松！ 金沢は全体的に低めの採点に…
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月06日
金沢は11位、讃岐は12位に。
J２リーグ・２節
３月４日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,804人
金沢 ０-１ 讃岐
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／金沢＝なし 讃岐＝重松（38分）
【採点理由】
金沢の攻撃は低調だった。ボールを持っても全体的に球離れが悪く、低めの採点に。助っ人のマラニョンは不要なファウルを犯すなど空転気味。ロングスローを起点に先制した讃岐は、意思統一された守備で逃げ切りに成功。決勝点の重松をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ５
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
重松健太郎（讃岐）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 ６
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
45 沼田圭悟 5.5
MF
７ 清原翔平 5.5
６ 大橋尚志 ５（75分OUT）
33 梅鉢貴秀 5.5
11 杉浦恭平 ５
FW
９ 佐藤洸一 5.5（81分OUT）
26 マラニョン ５（62分OUT）
交代出場
FW
30 山﨑雅人 ６（62分IN）
MF
26 藤村慶太 ６（75分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（81分IN）
監督
柳下正明 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
22 武田有祐 ６
２ パク・チャニョン ６
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス ６
MF
17 佐々木匠 ６
７ 永田亮太 ６
25 岡村和哉 ６
19 重松健太郎 ６
FW
９ 我那覇和樹 5.5（HT OUT）
20 原 一樹 ６（74分OUT）
交代出場
FW
11 森川裕基 ６（HTIN）
MF
18 鈴木拳士郎 ６（74分IN）
監督
北野 誠 ６
３月４日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,804人
金沢 ０-１ 讃岐
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／金沢＝なし 讃岐＝重松（38分）
【採点理由】
金沢の攻撃は低調だった。ボールを持っても全体的に球離れが悪く、低めの採点に。助っ人のマラニョンは不要なファウルを犯すなど空転気味。ロングスローを起点に先制した讃岐は、意思統一された守備で逃げ切りに成功。決勝点の重松をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ５
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
重松健太郎（讃岐）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 ６
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田裕次 ６
45 沼田圭悟 5.5
MF
７ 清原翔平 5.5
６ 大橋尚志 ５（75分OUT）
33 梅鉢貴秀 5.5
11 杉浦恭平 ５
FW
９ 佐藤洸一 5.5（81分OUT）
26 マラニョン ５（62分OUT）
交代出場
FW
30 山﨑雅人 ６（62分IN）
MF
26 藤村慶太 ６（75分IN）
FW
19 垣田裕暉 ―（81分IN）
監督
柳下正明 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
22 武田有祐 ６
２ パク・チャニョン ６
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス ６
MF
17 佐々木匠 ６
７ 永田亮太 ６
25 岡村和哉 ６
19 重松健太郎 ６
FW
９ 我那覇和樹 5.5（HT OUT）
20 原 一樹 ６（74分OUT）
交代出場
FW
11 森川裕基 ６（HTIN）
MF
18 鈴木拳士郎 ６（74分IN）
監督
北野 誠 ６