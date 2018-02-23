【J２採点】金沢０-１讃岐｜MOMは決勝点の重松！ 金沢は全体的に低めの採点に…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月06日

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金沢は11位、讃岐は12位に。

J２リーグ・２節
３月４日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,804人
金沢　０-１　讃岐
前半　０-１
後半　０-０
得点者／金沢＝なし 讃岐＝重松（38分）
 
【採点理由】
金沢の攻撃は低調だった。ボールを持っても全体的に球離れが悪く、低めの採点に。助っ人のマラニョンは不要なファウルを犯すなど空転気味。ロングスローを起点に先制した讃岐は、意思統一された守備で逃げ切りに成功。決勝点の重松をMOMに選出。
 
【チーム採点】
金沢　５
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH】
重松健太郎（讃岐）
 
【金沢｜選手採点】
GK
22　田尻　健　６
 
DF
13　石田崚真　5.5
39　庄司朋乃也　６
３　作田裕次　６
45　沼田圭悟　5.5
 
MF
７　清原翔平　5.5
６　大橋尚志　５（75分OUT）
33　梅鉢貴秀　5.5
11　杉浦恭平　５
 
FW
９　佐藤洸一　5.5（81分OUT）
26　マラニョン　５（62分OUT）
 
交代出場
FW
30　山﨑雅人　６（62分IN）
 
MF
26　藤村慶太　６（75分IN）
 
FW
19　垣田裕暉　―（81分IN）
 
監督
柳下正明　５
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　６
 
DF
22　武田有祐　６
２　パク・チャニョン　６
５　麻田将吾　６
31　アレックス　６
 
MF
17　佐々木匠　６
７　永田亮太　６
25　岡村和哉　６
19　重松健太郎　６
 
FW
９　我那覇和樹　5.5（HT OUT）
20　原　一樹　６（74分OUT）
 
交代出場
FW
11　森川裕基　６（HTIN）
 
MF
18　鈴木拳士郎　６（74分IN）
 
監督
北野　誠　６
 
関連ワード
J2
讃岐
金沢

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