【J２採点】金沢０-１讃岐｜MOMは決勝点の重松！ 金沢は全体的に低めの採点に…

J２リーグ・２節

３月４日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／4,804人

金沢 ０-１ 讃岐

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／金沢＝なし 讃岐＝重松（38分）



【採点理由】

金沢の攻撃は低調だった。ボールを持っても全体的に球離れが悪く、低めの採点に。助っ人のマラニョンは不要なファウルを犯すなど空転気味。ロングスローを起点に先制した讃岐は、意思統一された守備で逃げ切りに成功。決勝点の重松をMOMに選出。



【チーム採点】

金沢 ５

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

重松健太郎（讃岐）



【金沢｜選手採点】

GK

22 田尻 健 ６



DF

13 石田崚真 5.5

39 庄司朋乃也 ６

３ 作田裕次 ６

45 沼田圭悟 5.5



MF

７ 清原翔平 5.5

６ 大橋尚志 ５（75分OUT）

33 梅鉢貴秀 5.5

11 杉浦恭平 ５



FW

９ 佐藤洸一 5.5（81分OUT）

26 マラニョン ５（62分OUT）



交代出場

FW

30 山﨑雅人 ６（62分IN）



MF

26 藤村慶太 ６（75分IN）



FW

19 垣田裕暉 ―（81分IN）



監督

柳下正明 ５





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 ６



DF

22 武田有祐 ６

２ パク・チャニョン ６

５ 麻田将吾 ６

31 アレックス ６



MF

17 佐々木匠 ６

７ 永田亮太 ６

25 岡村和哉 ６

19 重松健太郎 ６



FW

９ 我那覇和樹 5.5（HT OUT）

20 原 一樹 ６（74分OUT）



交代出場

FW

11 森川裕基 ６（HTIN）



MF

18 鈴木拳士郎 ６（74分IN）



監督

北野 誠 ６

