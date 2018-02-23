【三浦俊也のJ2順位予想】J１昇格の筆頭候補は大宮！ 戦力の上積みがない岐阜と讃岐は..

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月02日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

対抗馬は攻撃的にも守備的にも振る舞える甲府と新潟

攻撃陣にはリンスなどの個で勝負できるタレントが揃う。(C)SOCCER DIGEST

画像を見る

　２月25日に幕を開けた今季のＪ２。群雄割拠のリーグ戦を勝ち抜き、Ｊ１昇格を果たすのはどのチームか。元監督や元日本代表の経歴を持つ解説者陣が、開幕前に予想した今季の順位をお届けしよう。
●三浦俊也（元大宮監督ほか）
　戦力的に優位な大宮も推したいが、自動昇格候補には攻撃的にも、守備的にも振る舞えそうな新潟、甲府を挙げた。一方、戦力の上積みに乏しい岐阜、讃岐は厳しい戦いを強いられそう。岐阜の攻撃的なサッカーは悪くないが安定感を欠いた昨季の戦いぶりが引っかかる。
 
[順位予想]
１位 新潟
２位 甲府
－▲J1自動昇格圏内－
３位 福岡
４位 松本
５位 大宮
６位 千葉
－▲J1参入プレーオフ出場圏内－
７位 徳島
８位 東京Ｖ
９位 大分
10位 岡山
11位 横浜ＦＣ
12位 町田
13位 京都
14位 水戸
15位 山形
16位 山口
17位 熊本
18位 愛媛
19位 金沢
20位 栃木
－▼J3降格圏内－
21位 岐阜
22位 讃岐

【PHOTO】日本サッカーを彩る美女サポーターたち♥

サッカー見るならDAZN！
１か月無料トライアルはこちら

関連ワード
J2

Facebookでコメント

Soccer_JLeague_open_0223_300x250_samurai_DG_A.gif

サッカーダイジェストの最新号

  • 35392_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト責任編集
    2月7日発売     全54クラブを網羅した決定版
    2018 Ｊリーグ名鑑
    特製クリアファイル付き
    ハンディ版も同時発売！     詳細はこちら

  • 35960_ext_01_0.jpg定価：700円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト3月8日号
    2月22日発売     2018年シーズン
    J1&J2リーグ 開幕ガイド
    豪華解説陣が徹底順位予想
    中村憲剛×小林悠対談も！     詳細はこちら

  • 36301_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    3月1日発売     NEYMAR大特集
    燻ぶるスペイン復帰説
    レアル・マドリー移籍のXデー
    冬の即戦力ランキングも！     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24