戦力的に優位な大宮も推したいが、自動昇格候補には攻撃的にも、守備的にも振る舞えそうな新潟、甲府を挙げた。一方、戦力の上積みに乏しい岐阜、讃岐は厳しい戦いを強いられそう。岐阜の攻撃的なサッカーは悪くないが安定感を欠いた昨季の戦いぶりが引っかかる。１位 新潟２位 甲府－▲J1自動昇格圏内－３位 福岡４位 松本５位 大宮６位 千葉－▲J1参入プレーオフ出場圏内－７位 徳島８位 東京Ｖ９位 大分10位 岡山11位 横浜ＦＣ12位 町田13位 京都14位 水戸15位 山形16位 山口17位 熊本18位 愛媛19位 金沢20位 栃木－▼J3降格圏内－21位 岐阜22位 讃岐