【三浦俊也のJ2順位予想】J１昇格の筆頭候補は大宮！ 戦力の上積みがない岐阜と讃岐は..
カテゴリ：Jリーグ
2018年03月02日
対抗馬は攻撃的にも守備的にも振る舞える甲府と新潟
２月25日に幕を開けた今季のＪ２。群雄割拠のリーグ戦を勝ち抜き、Ｊ１昇格を果たすのはどのチームか。元監督や元日本代表の経歴を持つ解説者陣が、開幕前に予想した今季の順位をお届けしよう。
●三浦俊也（元大宮監督ほか）
戦力的に優位な大宮も推したいが、自動昇格候補には攻撃的にも、守備的にも振る舞えそうな新潟、甲府を挙げた。一方、戦力の上積みに乏しい岐阜、讃岐は厳しい戦いを強いられそう。岐阜の攻撃的なサッカーは悪くないが安定感を欠いた昨季の戦いぶりが引っかかる。
[順位予想]
１位 新潟
２位 甲府
－▲J1自動昇格圏内－
３位 福岡
４位 松本
５位 大宮
６位 千葉
－▲J1参入プレーオフ出場圏内－
７位 徳島
８位 東京Ｖ
９位 大分
10位 岡山
11位 横浜ＦＣ
12位 町田
13位 京都
14位 水戸
15位 山形
16位 山口
17位 熊本
18位 愛媛
19位 金沢
20位 栃木
－▼J3降格圏内－
21位 岐阜
22位 讃岐
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戦力的に優位な大宮も推したいが、自動昇格候補には攻撃的にも、守備的にも振る舞えそうな新潟、甲府を挙げた。一方、戦力の上積みに乏しい岐阜、讃岐は厳しい戦いを強いられそう。岐阜の攻撃的なサッカーは悪くないが安定感を欠いた昨季の戦いぶりが引っかかる。
[順位予想]
１位 新潟
２位 甲府
－▲J1自動昇格圏内－
３位 福岡
４位 松本
５位 大宮
６位 千葉
－▲J1参入プレーオフ出場圏内－
７位 徳島
８位 東京Ｖ
９位 大分
10位 岡山
11位 横浜ＦＣ
12位 町田
13位 京都
14位 水戸
15位 山形
16位 山口
17位 熊本
18位 愛媛
19位 金沢
20位 栃木
－▼J3降格圏内－
21位 岐阜
22位 讃岐
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