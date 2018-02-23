アルガルベカップ初戦・オランダ戦に鮫島、田中らが先発！岩渕はベンチスタートに。

2月28日にポルトガルのベーラ・ヴィスタ競技場で行なわれるアルガルベカップの女子日本代表vs女子オランダ代表のスタメンが、15時40分（日本時間３月１日０時40分）のキックオフに先がけて発表された。日本は昨季のなでしこリーグ１部得点王の田中美南（日テレベレーザ）、阪口夢穂（日テレベレーザ）などがスタメンに名を連ね、キャプテンは鮫島彩（INAC神戸）が務めることに。一方で岩渕真奈（INAC神戸）や熊谷紗希（リヨン）はベンチスタートとなった。【スタメン】GK１ 池田咲紀子（浦和レディース）DF３ 鮫島 彩（INAC神戸）５ 市瀬菜々（マイナビ仙台）20 三宅史織（INAC神戸）MF６ 有吉佐織（日テレ・ベレーザ）７ 中島依美（INAC神戸）10 阪口夢穂（日テレ・ベレーザ）14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）16 隅田 凜（日テレ・ベレーザ）FW11 田中美南（日テレ・ベレーザ）13 櫨まどか（マイナビ仙台）【控えメンバー】GK18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）21 山根恵里奈（べティス／スペイン）DF２ 宇津木瑠美（シアトル・レイン／アメリカ）４ 熊谷紗希（リヨン／フランス）17 高木ひかり（ノジマステラ）22 清水梨紗（日テレ・ベレーザ）23 大矢 歩（愛媛レディース）MF12 猶本 光（浦和レディース）19 増矢理花（INAC神戸）FW８ 岩渕真奈（INAC神戸）９ 横山久美（フランクフルト／ドイツ）15 菅澤優衣香（浦和レディース）