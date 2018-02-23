アルガルベカップ初戦・オランダ戦に鮫島、田中らが先発！岩渕はベンチスタートに。
カテゴリ：日本代表
2018年03月01日
熊谷や山根などの海外組も先発メンバーから外れた。
2月28日にポルトガルのベーラ・ヴィスタ競技場で行なわれるアルガルベカップの女子日本代表vs女子オランダ代表のスタメンが、15時40分（日本時間３月１日０時40分）のキックオフに先がけて発表された。
日本は昨季のなでしこリーグ１部得点王の田中美南（日テレベレーザ）、阪口夢穂（日テレベレーザ）などがスタメンに名を連ね、キャプテンは鮫島彩（INAC神戸）が務めることに。一方で岩渕真奈（INAC神戸）や熊谷紗希（リヨン）はベンチスタートとなった。
【スタメン】
GK
１ 池田咲紀子（浦和レディース）
DF
３ 鮫島 彩（INAC神戸）
５ 市瀬菜々（マイナビ仙台）
20 三宅史織（INAC神戸）
MF
６ 有吉佐織（日テレ・ベレーザ）
７ 中島依美（INAC神戸）
10 阪口夢穂（日テレ・ベレーザ）
14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
16 隅田 凜（日テレ・ベレーザ）
FW
11 田中美南（日テレ・ベレーザ）
13 櫨まどか（マイナビ仙台）
【控えメンバー】
GK
18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
21 山根恵里奈（べティス／スペイン）
DF
２ 宇津木瑠美（シアトル・レイン／アメリカ）
４ 熊谷紗希（リヨン／フランス）
17 高木ひかり（ノジマステラ）
22 清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
23 大矢 歩（愛媛レディース）
MF
12 猶本 光（浦和レディース）
19 増矢理花（INAC神戸）
FW
８ 岩渕真奈（INAC神戸）
９ 横山久美（フランクフルト／ドイツ）
15 菅澤優衣香（浦和レディース）
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日本は昨季のなでしこリーグ１部得点王の田中美南（日テレベレーザ）、阪口夢穂（日テレベレーザ）などがスタメンに名を連ね、キャプテンは鮫島彩（INAC神戸）が務めることに。一方で岩渕真奈（INAC神戸）や熊谷紗希（リヨン）はベンチスタートとなった。
【スタメン】
GK
１ 池田咲紀子（浦和レディース）
DF
３ 鮫島 彩（INAC神戸）
５ 市瀬菜々（マイナビ仙台）
20 三宅史織（INAC神戸）
MF
６ 有吉佐織（日テレ・ベレーザ）
７ 中島依美（INAC神戸）
10 阪口夢穂（日テレ・ベレーザ）
14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
16 隅田 凜（日テレ・ベレーザ）
FW
11 田中美南（日テレ・ベレーザ）
13 櫨まどか（マイナビ仙台）
【控えメンバー】
GK
18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
21 山根恵里奈（べティス／スペイン）
DF
２ 宇津木瑠美（シアトル・レイン／アメリカ）
４ 熊谷紗希（リヨン／フランス）
17 高木ひかり（ノジマステラ）
22 清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
23 大矢 歩（愛媛レディース）
MF
12 猶本 光（浦和レディース）
19 増矢理花（INAC神戸）
FW
８ 岩渕真奈（INAC神戸）
９ 横山久美（フランクフルト／ドイツ）
15 菅澤優衣香（浦和レディース）
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