アルガルベカップ初戦・オランダ戦に鮫島、田中らが先発！岩渕はベンチスタートに。

カテゴリ：日本代表

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年03月01日

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熊谷や山根などの海外組も先発メンバーから外れた。

初戦のオランダ戦でなでしこジャパンがどのような戦いを見せるのか注目だ。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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　2月28日にポルトガルのベーラ・ヴィスタ競技場で行なわれるアルガルベカップの女子日本代表vs女子オランダ代表のスタメンが、15時40分（日本時間３月１日０時40分）のキックオフに先がけて発表された。


　日本は昨季のなでしこリーグ１部得点王の田中美南（日テレベレーザ）、阪口夢穂（日テレベレーザ）などがスタメンに名を連ね、キャプテンは鮫島彩（INAC神戸）が務めることに。一方で岩渕真奈（INAC神戸）や熊谷紗希（リヨン）はベンチスタートとなった。
　
【スタメン】
GK
１　池田咲紀子（浦和レディース）

DF
３　鮫島　彩（INAC神戸）
５　市瀬菜々（マイナビ仙台）
20  三宅史織（INAC神戸）

MF
６　有吉佐織（日テレ・ベレーザ）
７　中島依美（INAC神戸）
10  阪口夢穂（日テレ・ベレーザ）
14  長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
16  隅田　凜（日テレ・ベレーザ）

FW
11  田中美南（日テレ・ベレーザ）
13  櫨まどか（マイナビ仙台）

【控えメンバー】
GK
18  山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
21  山根恵里奈（べティス／スペイン）

DF
２　宇津木瑠美（シアトル・レイン／アメリカ）
４　熊谷紗希（リヨン／フランス）
17  高木ひかり（ノジマステラ）
22  清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
23  大矢　歩（愛媛レディース）

MF
12  猶本　光（浦和レディース）
19  増矢理花（INAC神戸）

FW
８　岩渕真奈（INAC神戸）
９　横山久美（フランクフルト／ドイツ）
15  菅澤優衣香（浦和レディース）

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