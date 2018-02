【高円宮杯】プレミアリーグの開幕カードが決定！プリンスリーグは全参戦チームが確定!!

Jリーグが2月23日に開幕し、いよいよ本格的にサッカーシーズンが到来した。高校・ユース年代最高峰の戦い、「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2018」も開幕までおよそ1か月半に迫っている。それぞれ新たなチーム作りを進めており、熾烈なレギュラー争いが繰り広げられている。激しい競争の真っ只中で、23日には日本サッカー協会からプレミアリーグ開幕戦の日程並びに対戦カードが発表された。EASTとWESTに分かれて争われるリーグ戦は、今季も東西セントラル開催で4月7日(土)と8日(日)に幕を開ける。EASTでは、昨季のチャンピオンシップ(※今季からプレミアリーグファイナルに名称変更)を初制覇したFC東京U-18が青森山田と4月8日に激突。昨季の最終節で優勝を懸けて戦った両者だけに好勝負が期待されるところだ。FC東京と青森山田以外では、4月7日に流経大柏と清水ユース、柏U-18とプレミアリーグ初参戦の磐田U-18の一戦が組まれ、翌日は市立船橋と昇格組の富山一、浦和ユースと鹿島ユースが相対することとなった。一方のWESTもオープニングゲームから好カードが組まれ、4月7日に昨季の覇者・神戸U-18と同2位・広島ユースが対戦。今季も互いに完成度の高いチームに仕上がっているだけにハイレベルな戦いが期待できそうだ。また同じく7日にはC大阪U-18と福岡U-18が対峙。翌日にはG大阪ユースと2年ぶりにプレミアリーグに参戦する名古屋U-18、阪南大高と米子北、京都U-18と東福岡が対戦することが決まった。また、プリンスリーグも全国9地域の全参加チームが確定。唯一決まっていなかった四国は24日に参入戦が行なわれ、最後のイスを今治東と高知西が獲得した。プレミアリーグ参戦の切符をどこが掴むのか。こちらも昇格プレーオフまで目が離せない戦いが続きそうだ。・4/7(土)流経大柏 vs 清水ユース (11:00)柏U-18 vs 磐田U-18(13:30)・4/8(日)市立船橋 vs 富山一(10:30)FC東京U-18 vs 青森山田(13:00)浦和ユース vs 鹿島ユース(15:30)4/7(土)①C大阪U-18 vs 福岡U-18 (11:00)①神戸U-18 vs 広島ユース (13:30)4/8(日)①G大阪ユース vs 名古屋U-18 (10:30)②阪南大高 vs 米子北(13:00)②京都サンガF.C. U-18 vs 東福岡(15:30)