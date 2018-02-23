【J２採点】京都０-２町田｜MOMは先制ヘッドを叩き出した町田の鈴木。２アシストの平戸らも高評価に

J２リーグ・１節

２月25日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／6,225人

京都 ０-２ 町田

前半 ０-２

後半 ０-０

得点者／京都＝なし 町田＝鈴木（５分）、深津（42分）



【採点理由】

全員が組織的な動きで攻守をそつなくこなしていた町田では、見事な先制ヘッドを叩き出した鈴木、右足で２アシストの平戸らを高評価に。セットプレーから２失点した京都の出来には、厳しい評価を下した。



【チーム採点】

京都 4.5

町田 ６



【MAN OF THE MATCH】

鈴木考司（町田）



【京都｜選手採点】

GK

21 清水圭介 ５



DF

４ 田中マルクス闘莉王 5.5

６ 本多勇喜 5.5

15 染谷悠太 ５

30 石櫃洋祐 ５



MF

11 湯澤洋介 5.5（63分OUT）

14 仙頭啓矢 ５

18 望月嶺臣 5.5（85分OUT）

22 小屋松知哉 5.5



FW

13 岩崎悠人 5.5

19 大野耀平 ５（78分OUT）



交代出場

FW

９ レンゾ・ロペス 5.5（63分IN）



DF

26 下畠翔吾 ―（78分IN）



MF

８ 重廣卓也 ―（85分IN）



監督

布部陽功 ５





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 ６



DF

25 小島雅也 ６（90分OUT）

５ 深津康太 6.5

３ 藤井航大 ６

２ 奥山政幸 ６



MF

８ 平戸太貴 6.5

15 井上裕大 ６

24 ロメロ・フランク ６（78分OUT）

32 戸高弘貴 6.5



FW

30 中島裕希 ６（83分OUT）

９ 鈴木孝司 6.5



交代出場

FW

11 中村祐也 ―（78分IN）



MF

７ 杉森考起 ―（83分IN）



MF

10 土岐田洸平 ―（90分IN）



監督

相馬直樹 ６



取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）

