【J２採点】京都０-２町田｜MOMは先制ヘッドを叩き出した町田の鈴木。２アシストの平戸らも高評価に
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月27日
セットプレーから２失点した京都の出来は…。
J２リーグ・１節
２月25日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／6,225人
京都 ０-２ 町田
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／京都＝なし 町田＝鈴木（５分）、深津（42分）
【採点理由】
全員が組織的な動きで攻守をそつなくこなしていた町田では、見事な先制ヘッドを叩き出した鈴木、右足で２アシストの平戸らを高評価に。セットプレーから２失点した京都の出来には、厳しい評価を下した。
【チーム採点】
京都 4.5
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木考司（町田）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ５
DF
４ 田中マルクス闘莉王 5.5
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 ５
30 石櫃洋祐 ５
MF
11 湯澤洋介 5.5（63分OUT）
14 仙頭啓矢 ５
18 望月嶺臣 5.5（85分OUT）
22 小屋松知哉 5.5
FW
13 岩崎悠人 5.5
19 大野耀平 ５（78分OUT）
交代出場
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（63分IN）
DF
26 下畠翔吾 ―（78分IN）
MF
８ 重廣卓也 ―（85分IN）
監督
布部陽功 ５
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
25 小島雅也 ６（90分OUT）
５ 深津康太 6.5
３ 藤井航大 ６
２ 奥山政幸 ６
MF
８ 平戸太貴 6.5
15 井上裕大 ６
24 ロメロ・フランク ６（78分OUT）
32 戸高弘貴 6.5
FW
30 中島裕希 ６（83分OUT）
９ 鈴木孝司 6.5
交代出場
FW
11 中村祐也 ―（78分IN）
MF
７ 杉森考起 ―（83分IN）
MF
10 土岐田洸平 ―（90分IN）
監督
相馬直樹 ６
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
２月25日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／6,225人
京都 ０-２ 町田
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／京都＝なし 町田＝鈴木（５分）、深津（42分）
【採点理由】
全員が組織的な動きで攻守をそつなくこなしていた町田では、見事な先制ヘッドを叩き出した鈴木、右足で２アシストの平戸らを高評価に。セットプレーから２失点した京都の出来には、厳しい評価を下した。
【チーム採点】
京都 4.5
町田 ６
【MAN OF THE MATCH】
鈴木考司（町田）
【京都｜選手採点】
GK
21 清水圭介 ５
DF
４ 田中マルクス闘莉王 5.5
６ 本多勇喜 5.5
15 染谷悠太 ５
30 石櫃洋祐 ５
MF
11 湯澤洋介 5.5（63分OUT）
14 仙頭啓矢 ５
18 望月嶺臣 5.5（85分OUT）
22 小屋松知哉 5.5
FW
13 岩崎悠人 5.5
19 大野耀平 ５（78分OUT）
交代出場
FW
９ レンゾ・ロペス 5.5（63分IN）
DF
26 下畠翔吾 ―（78分IN）
MF
８ 重廣卓也 ―（85分IN）
監督
布部陽功 ５
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 ６
DF
25 小島雅也 ６（90分OUT）
５ 深津康太 6.5
３ 藤井航大 ６
２ 奥山政幸 ６
MF
８ 平戸太貴 6.5
15 井上裕大 ６
24 ロメロ・フランク ６（78分OUT）
32 戸高弘貴 6.5
FW
30 中島裕希 ６（83分OUT）
９ 鈴木孝司 6.5
交代出場
FW
11 中村祐也 ―（78分IN）
MF
７ 杉森考起 ―（83分IN）
MF
10 土岐田洸平 ―（90分IN）
監督
相馬直樹 ６
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）