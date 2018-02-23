【J２採点】京都０-２町田｜MOMは先制ヘッドを叩き出した町田の鈴木。２アシストの平戸らも高評価に

カテゴリ：Jリーグ

雨堤俊祐

2018年02月27日

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セットプレーから２失点した京都の出来は…。

J２リーグ・１節
２月25日／15：03／京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場／6,225人
京都　０-２　町田
前半　０-２
後半　０-０                                                                                                      
得点者／京都＝なし　町田＝鈴木（５分）、深津（42分）
 
【採点理由】
　全員が組織的な動きで攻守をそつなくこなしていた町田では、見事な先制ヘッドを叩き出した鈴木、右足で２アシストの平戸らを高評価に。セットプレーから２失点した京都の出来には、厳しい評価を下した。
 
【チーム採点】
京都　4.5
町田　６
 
【MAN OF THE MATCH
鈴木考司（町田）
 
【京都｜選手採点】
GK
21　清水圭介　５
 
DF
４　田中マルクス闘莉王　5.5
６　本多勇喜　5.5
15　染谷悠太　５
30　石櫃洋祐　５
 
MF
11　湯澤洋介　5.5（63分OUT）
14　仙頭啓矢　５
18　望月嶺臣　5.5（85分OUT）
22　小屋松知哉　5.5
 
FW
13　岩崎悠人　5.5
19　大野耀平　５（78分OUT）
 
交代出場
FW
９　レンゾ・ロペス　5.5（63分IN）
 
DF
26　下畠翔吾　―（78分IN）
 
MF
８　重廣卓也　―（85分IN）
 
監督
布部陽功　５
 
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　６
 
DF
25　小島雅也　６（90分OUT）
５　深津康太　6.5
３　藤井航大　６
２　奥山政幸　６
 
MF
８　平戸太貴　6.5
15　井上裕大　６
24　ロメロ・フランク　６（78分OUT）
32　戸高弘貴　6.5
 
FW
30　中島裕希　６（83分OUT）
９　鈴木孝司　6.5
 
交代出場
FW
11　中村祐也　―（78分IN）
 
MF
７　杉森考起　―（83分IN）
 
MF
10　土岐田洸平　―（90分IN）
 
監督
相馬直樹　６
 
取材・文●雨堤俊祐（サッカーライター）
 
関連ワード
J2
京都
町田

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