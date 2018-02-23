【J２採点】山口４-１熊本｜霜田新体制の山口が快勝！ ゴールを決めた両ウイングを高評価

２月25日／15:33／維新みらいふスタジアム／7,456人

山口 ４-１ 熊本

前半 ２-０

後半 ２-１

得点者／山口＝オナイウ（２分）、高木（９分）、小野瀬（67分）、三幸（75分） 熊本＝皆川（86分）



【採点理由】

ゴールだけでなくファーストディフェンダーとしても貢献した山口の両ウイング、高木と小野瀬を高評価。特に小野瀬は相手３バックの脇を突き、チャンスに絡んだ。また霜田新監督の采配も当たった。熊本はミスからボールを奪われ、失点を重ねた。



【チーム採点】

山口 6.5

熊本 ５



【MAN OF THE MATCH】

小野瀬康介（山口）



【山口｜選手採点】

GK

44 藤嶋栄介 ６



DF

６ 前 貴之 6.5

３ 渡辺広大 ６

２ 坪井慶介 6.5

16 瀬川和樹 6.5

８ 小野瀬康介 ７（87分OUT）



MF

29 三幸秀稔 ６

５ 佐藤健太郎 ６

７ 大﨑淳矢 ６（68分OUT）



FW

19 オナイウ阿道 6.5

18 高木大輔 ７（76分OUT）



交代出場

MF

32 丸岡 満 ６（68分IN）



FW

24 山下敬大 ―（76分IN）



FW

９ 岸田和人 ―（87分IN）



監督

霜田正浩 6.5





【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 ５



DF

39 鈴木翔登 ５

15 青木 剛 5.5

32 米原秀亮 ５



MF

２ 黒木晃平 5.5

25 田辺圭佑 5.5

８ 上村周平 5.5

27 中山雄登 ５（54分OUT）

33 坂本広大 ５（HT OUT）



FW

11 皆川佑介 ６

31 伊東 俊 5.5（72分OUT）



交代出場

MF

14 田中達也 ６（HT IN）



FW

９ 安 柄俊 5.5（54分IN）



MF

22 上原拓郎 5.5（72分IN）



監督

渋谷洋樹 5.5



取材・文：上田真之介（フリーライター）

