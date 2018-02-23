【J２採点】山口４-１熊本｜霜田新体制の山口が快勝！ ゴールを決めた両ウイングを高評価

カテゴリ：Jリーグ

上田真之介

2018年02月27日

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熊本は皆川が一矢報いるも…。

２月25日／15:33／維新みらいふスタジアム／7,456人
山口　４-１　熊本
前半 ２-０
後半 ２-１
得点者／山口＝オナイウ（２分）、高木（９分）、小野瀬（67分）、三幸（75分）　熊本＝皆川（86分）
 
【採点理由】
ゴールだけでなくファーストディフェンダーとしても貢献した山口の両ウイング、高木と小野瀬を高評価。特に小野瀬は相手３バックの脇を突き、チャンスに絡んだ。また霜田新監督の采配も当たった。熊本はミスからボールを奪われ、失点を重ねた。
 
【チーム採点】
山口　6.5
熊本　５
 
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
44　藤嶋栄介　６
 
DF
６　前　貴之　6.5
３　渡辺広大　６
２　坪井慶介　6.5
16　瀬川和樹　6.5
８　小野瀬康介　７（87分OUT）
 
MF
29　三幸秀稔　６
５　佐藤健太郎　６
７　大﨑淳矢　６（68分OUT）
 
FW
19　オナイウ阿道　6.5
18　高木大輔　７（76分OUT）
 
交代出場
MF
32　丸岡　満　６（68分IN）
 
FW
24　山下敬大　―（76分IN）
 
FW
９　岸田和人　―（87分IN）
 
監督
霜田正浩　6.5
 
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　５
 
DF
39　鈴木翔登　５
15　青木　剛　5.5
32　米原秀亮　５
 
MF
２　黒木晃平　5.5
25　田辺圭佑　5.5
８　上村周平　5.5
27　中山雄登　５（54分OUT）
33　坂本広大　５（HT OUT）
 
FW
11　皆川佑介　６
31　伊東　俊　5.5（72分OUT）
 
交代出場
MF
14　田中達也　６（HT IN）
 
FW
９　安　柄俊　5.5（54分IN）
 
MF
22　上原拓郎　5.5（72分IN）
 
監督
渋谷洋樹　5.5
 
取材・文：上田真之介（フリーライター）
 
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