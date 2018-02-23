【J２採点】山口４-１熊本｜霜田新体制の山口が快勝！ ゴールを決めた両ウイングを高評価
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月27日
熊本は皆川が一矢報いるも…。
２月25日／15:33／維新みらいふスタジアム／7,456人
山口 ４-１ 熊本
前半 ２-０
後半 ２-１
得点者／山口＝オナイウ（２分）、高木（９分）、小野瀬（67分）、三幸（75分） 熊本＝皆川（86分）
【採点理由】
ゴールだけでなくファーストディフェンダーとしても貢献した山口の両ウイング、高木と小野瀬を高評価。特に小野瀬は相手３バックの脇を突き、チャンスに絡んだ。また霜田新監督の采配も当たった。熊本はミスからボールを奪われ、失点を重ねた。
【チーム採点】
山口 6.5
熊本 ５
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 6.5
16 瀬川和樹 6.5
８ 小野瀬康介 ７（87分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６
７ 大﨑淳矢 ６（68分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 6.5
18 高木大輔 ７（76分OUT）
交代出場
MF
32 丸岡 満 ６（68分IN）
FW
24 山下敬大 ―（76分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（87分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ５
DF
39 鈴木翔登 ５
15 青木 剛 5.5
32 米原秀亮 ５
MF
２ 黒木晃平 5.5
25 田辺圭佑 5.5
８ 上村周平 5.5
27 中山雄登 ５（54分OUT）
33 坂本広大 ５（HT OUT）
FW
11 皆川佑介 ６
31 伊東 俊 5.5（72分OUT）
交代出場
MF
14 田中達也 ６（HT IN）
FW
９ 安 柄俊 5.5（54分IN）
MF
22 上原拓郎 5.5（72分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）
山口 ４-１ 熊本
前半 ２-０
後半 ２-１
得点者／山口＝オナイウ（２分）、高木（９分）、小野瀬（67分）、三幸（75分） 熊本＝皆川（86分）
【採点理由】
ゴールだけでなくファーストディフェンダーとしても貢献した山口の両ウイング、高木と小野瀬を高評価。特に小野瀬は相手３バックの脇を突き、チャンスに絡んだ。また霜田新監督の采配も当たった。熊本はミスからボールを奪われ、失点を重ねた。
【チーム採点】
山口 6.5
熊本 ５
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【山口｜選手採点】
GK
44 藤嶋栄介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
３ 渡辺広大 ６
２ 坪井慶介 6.5
16 瀬川和樹 6.5
８ 小野瀬康介 ７（87分OUT）
MF
29 三幸秀稔 ６
５ 佐藤健太郎 ６
７ 大﨑淳矢 ６（68分OUT）
FW
19 オナイウ阿道 6.5
18 高木大輔 ７（76分OUT）
交代出場
MF
32 丸岡 満 ６（68分IN）
FW
24 山下敬大 ―（76分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（87分IN）
監督
霜田正浩 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 ５
DF
39 鈴木翔登 ５
15 青木 剛 5.5
32 米原秀亮 ５
MF
２ 黒木晃平 5.5
25 田辺圭佑 5.5
８ 上村周平 5.5
27 中山雄登 ５（54分OUT）
33 坂本広大 ５（HT OUT）
FW
11 皆川佑介 ６
31 伊東 俊 5.5（72分OUT）
交代出場
MF
14 田中達也 ６（HT IN）
FW
９ 安 柄俊 5.5（54分IN）
MF
22 上原拓郎 5.5（72分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
取材・文：上田真之介（フリーライター）