【J２採点】愛媛１-２金沢｜MOMは逆転ゴールの大橋！ 先制した愛媛は60分以降に足が止まる

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年02月27日

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金沢では杉浦、マラニョンらの活躍も光る。

J２リーグ・１節
２月25日／14：03／ニンジニアスタジアム／3,439人
愛媛　１-２　金沢
前半　１-０
後半　０-２
得点者／愛媛＝神田（15分） 金沢＝杉浦（62分）、大橋（76分）
 
【採点理由】
　立ち上がりの金沢の猛攻を乗り切った愛媛は、15分に流れの中から先制に成功した。しかし、60分以降に体力がガクッと落ち、金沢にあっけなく逆転を許した。一方、金沢では同点ゴールの杉浦、逆転弾を決めてMOMに選んだ大橋に加え、マラニョン、清原、佐藤、梅鉢らの活躍が光った。
 
【チーム採点】
愛媛　５
金沢　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
大橋尚志（金沢）
 
【愛媛｜選手採点】
GK
１　岡本昌弘　5.5
 
DF
24　池田樹雷人　５
２　山﨑浩介　5.5
23　林堂　眞　５
 
MF
３　玉林睦実　５（84分OUT）
16　田中裕人　５
10　神谷優太　5.5
５　前野貴徳　5.5
 
FW
17　小暮大器　５
11　神田夢実　5.5（78分OUT）
９　有田光希　５　
 
交代出場
FW
26　上原慎也　５（78分IN）
 
MF
14　小池純輝　５（84分IN）
 
監督
間瀬秀一　５
 
 
【金沢｜選手採点】
GK
22　田尻　健　６
 
DF
13　石田峻真　６
39　庄司朋乃也　６
３　作田祐次　６
45　沼田圭悟　5.5（HT OUT）
 
MF
７　清原翔平　6.5
６　大橋尚志　6.5
33　梅鉢貴秀　6.5
11　杉浦恭平　6.5（90分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　6.5
29　マラニョン　6.5（90+３分OUT）
 
交代出場
FW
16　毛利駿也　６（HT IN）
 
MF
17　加藤大樹　―（90分IN）
 
FW
30　山﨑雅人　―（90＋３分IN）
 
監督
柳下正明　6.5
 
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）
 
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