【J２採点】愛媛１-２金沢｜MOMは逆転ゴールの大橋！ 先制した愛媛は60分以降に足が止まる

J２リーグ・１節

２月25日／14：03／ニンジニアスタジアム／3,439人

愛媛 １-２ 金沢

前半 １-０

後半 ０-２

得点者／愛媛＝神田（15分） 金沢＝杉浦（62分）、大橋（76分）



【採点理由】

立ち上がりの金沢の猛攻を乗り切った愛媛は、15分に流れの中から先制に成功した。しかし、60分以降に体力がガクッと落ち、金沢にあっけなく逆転を許した。一方、金沢では同点ゴールの杉浦、逆転弾を決めてMOMに選んだ大橋に加え、マラニョン、清原、佐藤、梅鉢らの活躍が光った。



【チーム採点】

愛媛 ５

金沢 6.5



【MAN OF THE MATCH】

大橋尚志（金沢）



【愛媛｜選手採点】

GK

１ 岡本昌弘 5.5



DF

24 池田樹雷人 ５

２ 山﨑浩介 5.5

23 林堂 眞 ５



MF

３ 玉林睦実 ５（84分OUT）

16 田中裕人 ５

10 神谷優太 5.5

５ 前野貴徳 5.5



FW

17 小暮大器 ５

11 神田夢実 5.5（78分OUT）

９ 有田光希 ５



交代出場

FW

26 上原慎也 ５（78分IN）



MF

14 小池純輝 ５（84分IN）



監督

間瀬秀一 ５





【金沢｜選手採点】

GK

22 田尻 健 ６



DF

13 石田峻真 ６

39 庄司朋乃也 ６

３ 作田祐次 ６

45 沼田圭悟 5.5（HT OUT）



MF

７ 清原翔平 6.5

６ 大橋尚志 6.5

33 梅鉢貴秀 6.5

11 杉浦恭平 6.5（90分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 6.5

29 マラニョン 6.5（90+３分OUT）



交代出場

FW

16 毛利駿也 ６（HT IN）



MF

17 加藤大樹 ―（90分IN）



FW

30 山﨑雅人 ―（90＋３分IN）



監督

柳下正明 6.5



取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）

