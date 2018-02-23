【J２採点】愛媛１-２金沢｜MOMは逆転ゴールの大橋！ 先制した愛媛は60分以降に足が止まる
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月27日
金沢では杉浦、マラニョンらの活躍も光る。
J２リーグ・１節
２月25日／14：03／ニンジニアスタジアム／3,439人
愛媛 １-２ 金沢
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／愛媛＝神田（15分） 金沢＝杉浦（62分）、大橋（76分）
【採点理由】
立ち上がりの金沢の猛攻を乗り切った愛媛は、15分に流れの中から先制に成功した。しかし、60分以降に体力がガクッと落ち、金沢にあっけなく逆転を許した。一方、金沢では同点ゴールの杉浦、逆転弾を決めてMOMに選んだ大橋に加え、マラニョン、清原、佐藤、梅鉢らの活躍が光った。
【チーム採点】
愛媛 ５
金沢 6.5
【MAN OF THE MATCH】
大橋尚志（金沢）
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 5.5
DF
24 池田樹雷人 ５
２ 山﨑浩介 5.5
23 林堂 眞 ５
MF
３ 玉林睦実 ５（84分OUT）
16 田中裕人 ５
10 神谷優太 5.5
５ 前野貴徳 5.5
FW
17 小暮大器 ５
11 神田夢実 5.5（78分OUT）
９ 有田光希 ５
交代出場
FW
26 上原慎也 ５（78分IN）
MF
14 小池純輝 ５（84分IN）
監督
間瀬秀一 ５
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 ６
DF
13 石田峻真 ６
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田祐次 ６
45 沼田圭悟 5.5（HT OUT）
MF
７ 清原翔平 6.5
６ 大橋尚志 6.5
33 梅鉢貴秀 6.5
11 杉浦恭平 6.5（90分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 6.5
29 マラニョン 6.5（90+３分OUT）
交代出場
FW
16 毛利駿也 ６（HT IN）
MF
17 加藤大樹 ―（90分IN）
FW
30 山﨑雅人 ―（90＋３分IN）
監督
柳下正明 6.5
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）
２月25日／14：03／ニンジニアスタジアム／3,439人
愛媛 １-２ 金沢
前半 １-０
後半 ０-２
得点者／愛媛＝神田（15分） 金沢＝杉浦（62分）、大橋（76分）
【採点理由】
立ち上がりの金沢の猛攻を乗り切った愛媛は、15分に流れの中から先制に成功した。しかし、60分以降に体力がガクッと落ち、金沢にあっけなく逆転を許した。一方、金沢では同点ゴールの杉浦、逆転弾を決めてMOMに選んだ大橋に加え、マラニョン、清原、佐藤、梅鉢らの活躍が光った。
【チーム採点】
愛媛 ５
金沢 6.5
【MAN OF THE MATCH】
大橋尚志（金沢）
【愛媛｜選手採点】
GK
１ 岡本昌弘 5.5
DF
24 池田樹雷人 ５
２ 山﨑浩介 5.5
23 林堂 眞 ５
MF
３ 玉林睦実 ５（84分OUT）
16 田中裕人 ５
10 神谷優太 5.5
５ 前野貴徳 5.5
FW
17 小暮大器 ５
11 神田夢実 5.5（78分OUT）
９ 有田光希 ５
交代出場
FW
26 上原慎也 ５（78分IN）
MF
14 小池純輝 ５（84分IN）
監督
間瀬秀一 ５
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 ６
DF
13 石田峻真 ６
39 庄司朋乃也 ６
３ 作田祐次 ６
45 沼田圭悟 5.5（HT OUT）
MF
７ 清原翔平 6.5
６ 大橋尚志 6.5
33 梅鉢貴秀 6.5
11 杉浦恭平 6.5（90分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 6.5
29 マラニョン 6.5（90+３分OUT）
交代出場
FW
16 毛利駿也 ６（HT IN）
MF
17 加藤大樹 ―（90分IN）
FW
30 山﨑雅人 ―（90＋３分IN）
監督
柳下正明 6.5
取材・文：江刺伯洋（南海放送アナウンサー）