【J２採点】栃木２-４大分｜大分が打ち合いを制す！輝いたのはふたりのアタッカー
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月27日
２得点の後藤をマン・オブ・ザ・マッチに。
J２リーグ・１節
２月25日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／8,526人
栃木 ２-４ 大分
前半 ０-３
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（57分）、西谷（90＋３分） 大分＝後藤②（４分、11分）、藤本（24分）、伊佐（78分）
【採点理由】
前半の３得点で試合を決めた大分では、ゴールを挙げた後藤、藤本らを高く採点。守備陣は両チームとも低調。なかでも４失点の栃木は辛めの評価とした。
【チーム採点】
栃木 5.5
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
後藤優介（大分）
【栃木│選手採点】
GK
33 石川 慧 ５
DF
26 夛田凌輔 5.5
３ 西河翔吾 ５
30 田代雅也 ５
28 温井駿斗 5.5
MF
21 牛之濵拓 ６（82分OUT）
５ ヘニキ 5.5
11 岡﨑建哉 5.5（82分OUT）
14 西谷和希 6.5
FW
９ 大黒将志 6.5
25 ネイツ・ペチュニク ５
交代出場
MF
24 和田達也 ―（82分IN）
MF
29 川田拳登 ―（82分IN）
監督
横山雄次 5.5
【大分│選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
４ 竹内 彬 5.5
５ 鈴木義宜 5.5
６ 福森直也 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
33 丸谷拓也 6.5
35 宮阪政樹 6.5（69分OUT）
FW
９ 後藤優介 ７
10 藤本憲明 6.5（65分OUT）
27 三平和司 ６（87分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 6.5（65分IN）
MF
48 川西翔太 5.5（69分IN）
MF
15 清本拓己 ―（87分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文：桜井誠（下野新聞社）
２月25日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／8,526人
栃木 ２-４ 大分
前半 ０-３
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（57分）、西谷（90＋３分） 大分＝後藤②（４分、11分）、藤本（24分）、伊佐（78分）
【採点理由】
前半の３得点で試合を決めた大分では、ゴールを挙げた後藤、藤本らを高く採点。守備陣は両チームとも低調。なかでも４失点の栃木は辛めの評価とした。
【チーム採点】
栃木 5.5
大分 6.5
【MAN OF THE MATCH】
後藤優介（大分）
【栃木│選手採点】
GK
33 石川 慧 ５
DF
26 夛田凌輔 5.5
３ 西河翔吾 ５
30 田代雅也 ５
28 温井駿斗 5.5
MF
21 牛之濵拓 ６（82分OUT）
５ ヘニキ 5.5
11 岡﨑建哉 5.5（82分OUT）
14 西谷和希 6.5
FW
９ 大黒将志 6.5
25 ネイツ・ペチュニク ５
交代出場
MF
24 和田達也 ―（82分IN）
MF
29 川田拳登 ―（82分IN）
監督
横山雄次 5.5
【大分│選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
４ 竹内 彬 5.5
５ 鈴木義宜 5.5
６ 福森直也 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
33 丸谷拓也 6.5
35 宮阪政樹 6.5（69分OUT）
FW
９ 後藤優介 ７
10 藤本憲明 6.5（65分OUT）
27 三平和司 ６（87分OUT）
交代出場
FW
18 伊佐耕平 6.5（65分IN）
MF
48 川西翔太 5.5（69分IN）
MF
15 清本拓己 ―（87分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
取材・文：桜井誠（下野新聞社）