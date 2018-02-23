【J２採点】栃木２-４大分｜大分が打ち合いを制す！輝いたのはふたりのアタッカー

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年02月27日

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２得点の後藤をマン・オブ・ザ・マッチに。

J２リーグ・１節
２月25日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／8,526人
栃木　２-４　大分
前半 ０-３
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（57分）、西谷（90＋３分） 大分＝後藤②（４分、11分）、藤本（24分）、伊佐（78分）
 
【採点理由】
前半の３得点で試合を決めた大分では、ゴールを挙げた後藤、藤本らを高く採点。守備陣は両チームとも低調。なかでも４失点の栃木は辛めの評価とした。
 
【チーム採点】
栃木　5.5
大分　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
後藤優介（大分）
 
【栃木│選手採点】
GK
33　石川　慧　５
 
DF
26　夛田凌輔　5.5
３　西河翔吾　５
30　田代雅也　５
28　温井駿斗　5.5
 
MF
21　牛之濵拓　６（82分OUT）
５　ヘニキ　5.5
11　岡﨑建哉　5.5（82分OUT）
14　西谷和希　6.5
 
FW
９　大黒将志　6.5
25　ネイツ・ペチュニク　５
 
交代出場
MF
24　和田達也　―（82分IN）
 
MF
29　川田拳登　―（82分IN）
 
監督
横山雄次　5.5
 
 
【大分│選手採点】
GK
31　高木　駿　5.5
 
DF
４　竹内　彬　5.5
５　鈴木義宜　5.5
６　福森直也　5.5
 
MF
７　松本　怜　６
19　星　雄次　5.5
33　丸谷拓也　6.5
35　宮阪政樹　6.5（69分OUT）
 
FW
９　後藤優介　７
10　藤本憲明　6.5（65分OUT）
27　三平和司　６（87分OUT）
 
交代出場
FW
18　伊佐耕平　6.5（65分IN）
 
MF
48　川西翔太　5.5（69分IN）
 
MF
15　清本拓己　―（87分IN）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
取材・文：桜井誠（下野新聞社）
 
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