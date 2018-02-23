【J２採点】栃木２-４大分｜大分が打ち合いを制す！輝いたのはふたりのアタッカー

J２リーグ・１節

２月25日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／8,526人

栃木 ２-４ 大分

前半 ０-３

後半 ２-１

得点者／栃木＝大黒（57分）、西谷（90＋３分） 大分＝後藤②（４分、11分）、藤本（24分）、伊佐（78分）



【採点理由】

前半の３得点で試合を決めた大分では、ゴールを挙げた後藤、藤本らを高く採点。守備陣は両チームとも低調。なかでも４失点の栃木は辛めの評価とした。



【チーム採点】

栃木 5.5

大分 6.5



【MAN OF THE MATCH】

後藤優介（大分）



【栃木│選手採点】

GK

33 石川 慧 ５



DF

26 夛田凌輔 5.5

３ 西河翔吾 ５

30 田代雅也 ５

28 温井駿斗 5.5



MF

21 牛之濵拓 ６（82分OUT）

５ ヘニキ 5.5

11 岡﨑建哉 5.5（82分OUT）

14 西谷和希 6.5



FW

９ 大黒将志 6.5

25 ネイツ・ペチュニク ５



交代出場

MF

24 和田達也 ―（82分IN）



MF

29 川田拳登 ―（82分IN）



監督

横山雄次 5.5





【大分│選手採点】

GK

31 高木 駿 5.5



DF

４ 竹内 彬 5.5

５ 鈴木義宜 5.5

６ 福森直也 5.5



MF

７ 松本 怜 ６

19 星 雄次 5.5

33 丸谷拓也 6.5

35 宮阪政樹 6.5（69分OUT）



FW

９ 後藤優介 ７

10 藤本憲明 6.5（65分OUT）

27 三平和司 ６（87分OUT）



交代出場

FW

18 伊佐耕平 6.5（65分IN）



MF

48 川西翔太 5.5（69分IN）



MF

15 清本拓己 ―（87分IN）



監督

片野坂知宏 6.5



取材・文：桜井誠（下野新聞社）

