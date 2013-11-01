【ACL速報】柏、スタメン発表！ 初戦でゴールを奪った江坂や伊東が名を連ねる

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年02月20日

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初戦からのメンバー変更はひとり。パク・ジョンスがＣＢに入った

初戦はＣＢで出場した中山雄太は左サイドバックに入りそうだ。

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　アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の柏レイソル対天津権健（中国）が２月20日、日立柏サッカー場で19時30分のキックオフで行なわれる。

　試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。柏は先週の全北現代戦からメンバーをひとり変更。亀川諒史に変わり、パク・ジョンスがスタメンに入った。攻撃陣は伊東純也や江坂任などが引き続き、先発に名を連ねている。

【柏】
GK
23　中村航輔
 
DF
４　中谷進之介
５　中山雄太
13　小池龍太
22　パク・ジョンス

MF
７　大谷秀和
10　江坂　任
15　キム・ボギョン

FW
９　クリスティアーノ
14　伊東純也
20　ハモン・ロペス
 
控えメンバー
GK
１　桐畑和繁

DF
２　鎌田次郎
39　亀川諒史

MF
37　細貝　萌
８　小泉　慶

FW
18　瀬川祐輔
19　中川寛斗

【ACLプレーオフ　柏3-0ムアントン PHOTO】クリスティアーノと伊東が活躍し柏が３季ぶりの本大会出場決定！
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