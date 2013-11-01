【ACL速報】柏、スタメン発表！ 初戦でゴールを奪った江坂や伊東が名を連ねる

アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の柏レイソル対天津権健（中国）が２月20日、日立柏サッカー場で19時30分のキックオフで行なわれる。試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。柏は先週の全北現代戦からメンバーをひとり変更。亀川諒史に変わり、パク・ジョンスがスタメンに入った。攻撃陣は伊東純也や江坂任などが引き続き、先発に名を連ねている。【柏】GK23 中村航輔DF４ 中谷進之介５ 中山雄太13 小池龍太22 パク・ジョンスMF７ 大谷秀和10 江坂 任15 キム・ボギョンFW９ クリスティアーノ14 伊東純也20 ハモン・ロペス控えメンバーGK１ 桐畑和繁DF２ 鎌田次郎39 亀川諒史MF37 細貝 萌８ 小泉 慶FW18 瀬川祐輔19 中川寛斗