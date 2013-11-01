【ACL速報】柏、スタメン発表！ 初戦でゴールを奪った江坂や伊東が名を連ねる
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月20日
初戦からのメンバー変更はひとり。パク・ジョンスがＣＢに入った
アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の柏レイソル対天津権健（中国）が２月20日、日立柏サッカー場で19時30分のキックオフで行なわれる。
試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。柏は先週の全北現代戦からメンバーをひとり変更。亀川諒史に変わり、パク・ジョンスがスタメンに入った。攻撃陣は伊東純也や江坂任などが引き続き、先発に名を連ねている。
【柏】
GK
23 中村航輔
DF
４ 中谷進之介
５ 中山雄太
13 小池龍太
22 パク・ジョンス
MF
７ 大谷秀和
10 江坂 任
15 キム・ボギョン
FW
９ クリスティアーノ
14 伊東純也
20 ハモン・ロペス
控えメンバー
GK
１ 桐畑和繁
DF
２ 鎌田次郎
39 亀川諒史
MF
37 細貝 萌
８ 小泉 慶
FW
18 瀬川祐輔
19 中川寛斗
【ACLプレーオフ 柏3-0ムアントン PHOTO】クリスティアーノと伊東が活躍し柏が３季ぶりの本大会出場決定！
試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。柏は先週の全北現代戦からメンバーをひとり変更。亀川諒史に変わり、パク・ジョンスがスタメンに入った。攻撃陣は伊東純也や江坂任などが引き続き、先発に名を連ねている。
【柏】
GK
23 中村航輔
DF
４ 中谷進之介
５ 中山雄太
13 小池龍太
22 パク・ジョンス
MF
７ 大谷秀和
10 江坂 任
15 キム・ボギョン
FW
９ クリスティアーノ
14 伊東純也
20 ハモン・ロペス
控えメンバー
GK
１ 桐畑和繁
DF
２ 鎌田次郎
39 亀川諒史
MF
37 細貝 萌
８ 小泉 慶
FW
18 瀬川祐輔
19 中川寛斗
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