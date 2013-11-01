【ACL速報】川崎、大久保嘉人がスタメン入り！ 上海上港は元セレソンのアタッカー陣が先発!!

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年02月13日

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大久保がトップ下に入るか。

ゼロックス杯ではC大阪に苦杯を喫した川崎だが、ACLではいかなる戦いぶりを見せるだろうか。写真：茂木あきら（サッカーダイジェスト写真部）

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　アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の川崎フロンターレ対上海上港が２月13日、等々力陸上競技場で19時キックオフで行なわれる。
  
　試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。川崎はゼロックス杯ではベンチスタートだった大久保がスタメン入り。一方の上海上港は、元ブラジル代表のフッキ、オスカールらが先発に名を連ねている。

　川崎のスタメンは以下の通り。
  
【川崎】
GK
１　チョン・ソンリョン
 
DF
２　登里享平
３　奈良竜樹
18　エウシーニョ

MF
５　谷口彰悟
10　大島僚太
14　中村憲剛
21　エドゥアルド・ネット
41　家長昭博

FW
４　大久保嘉人
11　小林　悠
 
控えメンバー
GK
30　新井章太

DF
23　エドゥアルド

MF
16　長谷川竜也
19　森谷賢太郎
25　守田英正
８　阿部浩之

FW
20　知念　慶
 
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