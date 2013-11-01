【ACL速報】川崎、大久保嘉人がスタメン入り！ 上海上港は元セレソンのアタッカー陣が先発!!

アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の川崎フロンターレ対上海上港が２月13日、等々力陸上競技場で19時キックオフで行なわれる。



試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。川崎はゼロックス杯ではベンチスタートだった大久保がスタメン入り。一方の上海上港は、元ブラジル代表のフッキ、オスカールらが先発に名を連ねている。



川崎のスタメンは以下の通り。



【川崎】

GK

１ チョン・ソンリョン



DF

２ 登里享平

３ 奈良竜樹

18 エウシーニョ



MF

５ 谷口彰悟

10 大島僚太

14 中村憲剛

21 エドゥアルド・ネット

41 家長昭博



FW

４ 大久保嘉人

11 小林 悠



控えメンバー

GK

30 新井章太



DF

23 エドゥアルド



MF

16 長谷川竜也

19 森谷賢太郎

25 守田英正

８ 阿部浩之



FW

20 知念 慶

