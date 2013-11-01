【ACL速報】川崎、大久保嘉人がスタメン入り！ 上海上港は元セレソンのアタッカー陣が先発!!
カテゴリ：Jリーグ
2018年02月13日
大久保がトップ下に入るか。
アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の川崎フロンターレ対上海上港が２月13日、等々力陸上競技場で19時キックオフで行なわれる。
試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。川崎はゼロックス杯ではベンチスタートだった大久保がスタメン入り。一方の上海上港は、元ブラジル代表のフッキ、オスカールらが先発に名を連ねている。
川崎のスタメンは以下の通り。
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
２ 登里享平
３ 奈良竜樹
18 エウシーニョ
MF
５ 谷口彰悟
10 大島僚太
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
４ 大久保嘉人
11 小林 悠
控えメンバー
GK
30 新井章太
DF
23 エドゥアルド
MF
16 長谷川竜也
19 森谷賢太郎
25 守田英正
８ 阿部浩之
FW
20 知念 慶
試合に先立ち、両チームのスターティングイレブンが発表されている。川崎はゼロックス杯ではベンチスタートだった大久保がスタメン入り。一方の上海上港は、元ブラジル代表のフッキ、オスカールらが先発に名を連ねている。
川崎のスタメンは以下の通り。
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
２ 登里享平
３ 奈良竜樹
18 エウシーニョ
MF
５ 谷口彰悟
10 大島僚太
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
４ 大久保嘉人
11 小林 悠
控えメンバー
GK
30 新井章太
DF
23 エドゥアルド
MF
16 長谷川竜也
19 森谷賢太郎
25 守田英正
８ 阿部浩之
FW
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