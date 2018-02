【ゼロックス杯 採点＆寸評】川崎 ２-３ C大阪｜山口、清武が躍動！高木、大久保ら注目新戦力の出来は？

【ゼロックス杯】川崎2-3C大阪/2月10日/埼玉



【チーム採点・寸評】

川崎 5.5

コンディションが上がり切っていないのか、全体的に動きが重かった。後半には2点を返したが、開幕に向けて不安の残る内容となった。



【川崎|採点・寸評】

GK

1 チョン・ソンリョン 5.5

前半立ち上がりに柿谷との接触プレーでピッチに倒れ込むも、ほどなくして復帰。ただ、3失点を喫した。



DF

6 田坂祐介 4.5(52分OUT)

右サイドで1対2のシチュエーションを作られ、苦しい対応を強いられた。高い位置でボールを受けても効果的な縦パスを入れられず。後半立ち上がりには清武の突破を許して2点目を決められた。



3 奈良竜樹 5.5

気持ちのこもったプレーぶりは相変わらずで、ロングボールを撥ね返し、球際でもよく戦った。ただし地上戦では清武、柿谷らの俊敏な動きに翻弄されるシーンも見られた。



5 谷口彰悟 5.5

劣勢を強いられるなかゴール前で身体を張った。際どいシーンでシュートをブロックし、セットプレーでの強さも光った。しかし3失点はディフェンスリーダーとして納得がいかないだろう。



7 車屋紳太郎 5.5

1失点目は自らが守るサイドから。前半は不完全燃焼も後半は積極的に攻め上がり攻撃を活性化。49分にはPKを獲得した。



MF

21 エドゥアルド・ネット 5

川崎自慢のコントロールタワーはC大阪の素早いプレスにリズムを崩され、中盤が機能不全に陥る要因になった。2失点目のシーンでは空中戦で杉本に競り負けた。



19 森谷賢太郎 5(HT OUT)

負傷明けの大島に代わり先発。自らボールを持ち運び、状況を打開しようとしたがC大阪守備陣に阻まれた。1失点目の場面でも杉本に自由を与えてしまい、仕事をできないままピッチを後にした。



14 中村憲剛 5(HT OUT)

前半立ち上がりは珍しくパスミスが散見された。徐々にエンジンをかけなおしたものの、26分には目の前で山口にミドルを決められ、ハーフタイムで交代に。悔しい一戦になった。



41 家長昭博 5.5(79分OUT)

力強いドリブルと華麗なテクニックでボールをキープするも、良い形でフィニッシュにはつなげられず。周囲を活かせなかった。



8 阿部浩之 5.5(71分OUT)

攻撃が停滞するなか、積極的に仕掛けた。しかし32分に放ったシュートはGKの正面。チームを救えず。