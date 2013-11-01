【ACLプレーオフ】スタメン発表！ 柏が大一番で大宮から新加入の江坂任を起用!!

ACLプレーオフラウンドの柏レイソル対ムアントン・ユナイテッドが１月30日、日立柏サッカー場で19時にキックオフされる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。





柏は、今季大宮から完全移籍で加入した江坂任を起用。トップ下でプレーする見込みだ。



柏の出場メンバーは以下の通り。



先発メンバー

GK

23 中村航輔



DF

３ ユン・ソギョン

４ 中谷進之介

５ 中山雄太

13 小池龍太



MF

７ 大谷秀和

15 キム・ボギョン

20 ハモン・ロペス

10 江坂 任

14 伊東純也



FW

９ クリスティアーノ



控え選手

GK

１ 桐畑和繁



DF

２ 鎌田次郎

39 亀川諒史



MF

８ 小泉 慶

37 細貝 萌



FW

11 山崎亮平

18 瀬川祐輔