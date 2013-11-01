【ACLプレーオフ】スタメン発表！ 柏が大一番で大宮から新加入の江坂任を起用!!

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年01月30日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

本選出場を懸けてムアントン・ユナイテッドと激突。

柏のスターティングメンバー。江坂はトップ下に入る見込みだ。

画像を見る

　ACLプレーオフラウンドの柏レイソル対ムアントン・ユナイテッドが１月30日、日立柏サッカー場で19時にキックオフされる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。


　柏は、今季大宮から完全移籍で加入した江坂任を起用。トップ下でプレーする見込みだ。

　柏の出場メンバーは以下の通り。

先発メンバー
GK
23　中村航輔

DF
３　ユン・ソギョン
４　中谷進之介
５　中山雄太
13　小池龍太

MF
７　大谷秀和
15　キム・ボギョン
20　ハモン・ロペス
10　江坂　任
14　伊東純也

FW
９　クリスティアーノ

控え選手
GK
１　桐畑和繁

DF
２　鎌田次郎
39　亀川諒史

MF
８　小泉　慶
37　細貝　萌

FW
11　山崎亮平
18　瀬川祐輔
関連ワード
ACL
【関連記事】
【ACLプレーオフ展望】柏が始動後わずか19日間で大一番！ 周囲も絶賛する新10番がキーマンに
【ACL】柏がPO勝利なら同組のK王者に強力助っ人！ 韓国シーズン最多得点記録のブラジル人FWが加入
【柏】「まるで昨年からいるような」”新10番”が指揮官を脱帽させるハイパフォーマンス！
Ｊ１最新版「推定市場価格ランキング・トップ30」を公開！ １位は名古屋にやってきたあの…
柏レイソルの本拠「日立柏サッカー場」が名称変更に!! 三協フロンテアとネーミングライツを締結

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 35060_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト2月8日号
    1月25日発売     2018 J1&J2リーグ
    戦力充実度ランキング
    鹿島復帰の内田篤人が
    インタビュー＆ポスターに登場！     詳細はこちら

  • 34855_ext_01_0.jpg定価：750円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    1月18日発売     創刊500号記念
    MESSIとRONALDOの10年
    最高峰に君臨しつづける
    ２大クラックのライバル史     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24