【ACLプレーオフ】スタメン発表！ 柏が大一番で大宮から新加入の江坂任を起用!!
カテゴリ：Jリーグ
2018年01月30日
本選出場を懸けてムアントン・ユナイテッドと激突。
ACLプレーオフラウンドの柏レイソル対ムアントン・ユナイテッドが１月30日、日立柏サッカー場で19時にキックオフされる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
柏は、今季大宮から完全移籍で加入した江坂任を起用。トップ下でプレーする見込みだ。
柏の出場メンバーは以下の通り。
先発メンバー
GK
23 中村航輔
DF
３ ユン・ソギョン
４ 中谷進之介
５ 中山雄太
13 小池龍太
MF
７ 大谷秀和
15 キム・ボギョン
20 ハモン・ロペス
10 江坂 任
14 伊東純也
FW
９ クリスティアーノ
控え選手
GK
１ 桐畑和繁
DF
２ 鎌田次郎
39 亀川諒史
MF
８ 小泉 慶
37 細貝 萌
FW
11 山崎亮平
18 瀬川祐輔
柏は、今季大宮から完全移籍で加入した江坂任を起用。トップ下でプレーする見込みだ。
柏の出場メンバーは以下の通り。
先発メンバー
GK
23 中村航輔
DF
３ ユン・ソギョン
４ 中谷進之介
５ 中山雄太
13 小池龍太
MF
７ 大谷秀和
15 キム・ボギョン
20 ハモン・ロペス
10 江坂 任
14 伊東純也
FW
９ クリスティアーノ
控え選手
GK
１ 桐畑和繁
DF
２ 鎌田次郎
39 亀川諒史
MF
８ 小泉 慶
37 細貝 萌
FW
11 山崎亮平
18 瀬川祐輔