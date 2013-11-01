【TM日程＆結果一覧】J１昇格を狙う松本が大勝！川崎はダブルヘッダーで１勝１分

開幕まで１か月を切り、各クラブのトレーニングマッチも熱を帯びてきた。日曜日の28日に行なわれたのは８試合。昨季のＪ１王者・川崎は千葉と45分×２本のゲームを実施し、ルーキー守田英正のゴールで勝利を収めた。その後、川崎は琉球と45分×１本の練習試合を戦い、こちらは大久保嘉人がネットを揺らすも１－１の引き分けに終わっている。３年ぶりのＪ１昇格を目論む松本は今季初の実戦をキャンプ地の御殿場で行ない、浜松開誠館高から12得点を奪取。守っても無失点で終えた。また、Ｊ２復帰組の栃木は作新学院大と練習試合を実施し、新加入の元日本代表・大黒将志などのゴールで３－０で勝ち切ってみせた。明日は３試合が予定されており、沖縄キャンプ中の鳥栖と仙台が相まみえ、タイキャンプ中の広島とスペインキャンプ中の湘南も現地のクラブとトレーニングマッチを行なう予定だ。川崎 12-０ 鵬翔高（宮崎・綾町／9：30）水戸 ２-０ 作新学院大（茨城・ひたちなか／10：00）札幌 １-０ 長崎（沖縄・金武／13:00）川崎 13-１ 宮崎産経大（宮崎・綾町／10：00）愛媛 １-０ 松山大（愛媛・梅津寺／11：00）富山 10-０ 水橋高（富山・日医工Ｇ／13：00）甲府 12-０ 清水桜が丘高（静岡・Ｊ-STEP／14：00）福岡 ３-１ 福岡U-18（福岡・雁の巣／14：00）大宮 ９-０ 琉球大（沖縄県総／15：00）横浜FC ０-０ダナン／ベトナム（ベトナム・ダナン／15：30※現地時間）水戸 ６-１ 東京国際大（茨城・ひたちなか／10：30）讃岐 ２-０ 徳島（高知・11：30）栃木 ３-０ 栃木ユース（栃木・河内陸／11：00）北九州 ７-１ 九州学生選抜（福岡・新門司天然芝Ｇ／11：00）SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル／湘南 ２-０ 福島（BMWス／12：00）京都 ０-０ 京都U-18（京都・東城陽／13：00）鳥栖 ２-２ 琉球（沖縄・読谷村陸／14：00）FC東京 ２-０ 長崎（沖縄・国頭陸／11：30）仙台 ２-０ 海邦銀行（沖縄・西崎陸／14：00）C大阪 ４-１ バンコク・グラス／タイ（タイ／16：30※現地時間）