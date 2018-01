今季から新方式プレーオフが実施されるJ２は、２月25日（日）に一斉開幕！

24日、Jリーグは試合会場と8月末までのキックオフ時間を含めた今季の日程を発表した。J2はJ1と同じ週に開幕し、2月25日(日)に一斉開催される。昨季のJ1昇格プレーオフに出場した東京Vと千葉がいきなりオープニングマッチで当たるほか、今季からJ2に戦いの場を移した大宮と甲府がいきなり顔を合わせるなど激戦必至の好カードが揃った。最終節は11月17日(土)に行なわれる予定となっているが、今季から大きな変更点がある。それは昨季まで行っていたJ1昇格プレーオフに代わり、J1参入プレーオフが行なわれることだ。昨季までは3位から6位のチームが一発勝負のトーナメント方式でJ1昇格の残る1枠を争っていたが、今季からここにJ1の16位も参戦。昨年同様に3位から6位のチームでトーナメント戦を行ない、その勝者とJ1の16位がJ1の座を掛けて雌雄を決する形となる。この最終決戦の日程は、J2が閉幕した1週間後の11月25日(日)に3位と6位、4位と5位が戦う1回戦、12月2日(日)にその勝者同士で争う2回戦を実施。そして、12月8日(土)にJ1・16位と2回戦の勝者が戦う予定となっている。また、今季から昨季のJ1・16位と17位(柏がACLのプレーオフに敗戦した場合のみ参加なし)がルヴァンカップに参加。降格組の甲府(昨季16位)、新潟(昨季17位)がJ2を戦いながら、カップ戦も戦うため他のチームよりも公式戦の数が増える。この影響がリーグ戦にどのような影響を及ぼすのかも注目だ。J1昇格を掴むのは果たしてどこか。群雄割拠のJ2の戦いから今季も目が離せない。全日程は下記の通り。2月25日(日)福岡 13:00 岐阜(レベスタ)水戸 14:00 山形(Ksスタ)栃木 14:00 大分(栃木グ)東京V 14:00 千葉(味スタ)横浜FC 14:00 松本(ニッパツ)讃岐 14:00 新潟(ピカスタ)徳島 14:00 岡山(鳴門大塚)愛媛 14:00 金沢(ニンスタ)京都 15:00 町田(西京極)山口 15:30 熊本(みらスタ)大宮 16:00 甲府(NACK)3月3日(土)甲府 14:00 東京V(中銀スタ)新潟 15:00 松本(デンカS)岐阜 15:00 横浜FC(長良川)福岡 16:00 京都(レべスタ)3月4日(日)熊本 13:00 徳島(えがおS)千葉 14:00 水戸(フクアリ)町田 14:00 大宮(町田)金沢 14:00 讃岐(石川西部)岡山 15:00 栃木(Cスタ)山口 15:00 愛媛(みらスタ)大分 15:00 山形(大銀ド)3月10日(土)大宮 16:00 徳島(NACK)3月11日(日)熊本 13:00 山形(えがおS)栃木 14:00 山口(栃木グ)千葉 14:00 岐阜(フクアリ)東京V 14:00 松本(味スタ)町田 14:00 甲府(町田)新潟 14:00 京都(デンカS)金沢 14:00 福岡(石川西部)岡山 14:00 大分(Cスタ)讃岐 14:00 水戸(ピカスタ)横浜FC 15:00 愛媛(ニッパツ)3月17日(土)山形 14:00 町田(NDスタ)栃木 14:00 讃岐(栃木グ)横浜FC 14:00 新潟(ニッパツ)徳島 14:00 千葉(鳴門大塚)福岡 14:00 甲府(レベスタ)大分 14:00 東京V(大銀ド)水戸 15:00 山口(Ksスタ)松本 15:00 岡山(中銀スタ)京都 15:00 岐阜(西京極)大宮 16:00 金沢(NACK)愛媛 16:00 熊本(ニンスタ)3月21日(水・祝)熊本 13:00 大宮(えがおS)山形 14:00 横浜FC(NDスタ)千葉 14:00 讃岐(フクアリ)甲府 14:00 徳島(中銀スタ)岐阜 14:00 栃木(長良川)大分 14:00 水戸(大銀ド)京都. 15:00 岡山(西京極)山口 15:00 金沢(みらスタ)新潟 15:30 愛媛(デンカS)東京V 16:00 福岡(味スタ)町田 18:00 松本(町田)3月25日(日)水戸 14:00 横浜FC(Ksスタ)栃木 14:00 熊本(栃木グ)千葉 14:00 京都(フクアリ)東京V 14:00 山形(味スタ)新潟 14:00 徳島(デンカS)金沢 14:00 町田(石川西部)岡山 14:00 甲府(Cスタ)讃岐 14:00 大分(ピカスタ)山口 15:00 松本(みらスタ)大宮 16:00 福岡(NACK)愛媛 16:00 岐阜(ニンスタ)3月31日(土)山形 13:00 山口(NDスタ)京都. 15:00 讃岐(西京極)4月1日(日)松本 13:00 大宮(松本)熊本 13:00 新潟(えがおS)水戸 14:00 町田(Ksスタ)横浜FC 14:00 金沢(ニッパツ)岐阜 14:00 甲府(長良川)岡山 14:00 愛媛(Cスタ)徳島 14:00 東京V(鳴門大塚)福岡 14:00 栃木(レベスタ)大分 14:00 千葉(大銀ド)4月7日(土)甲府 14:00 水戸(中銀スタ)東京V 15:00 岐阜(味スタ)京都 15:00 大分(西京極)山口 15:00 大宮(みらスタ)4月8日(日)栃木 14:00 徳島(栃木グ)町田 14:00 熊本(町田)横浜FC 14:00 福岡(ニッパツ)松本 14:00 讃岐(松本)新潟 14:00 岡山(デンカS)金沢 14:00 千葉(石川西部)愛媛 14:00 山形(ニンスタ)4月14日(土)甲府 14:00 松本(中銀スタ)福岡 14:00 山口(レベスタ)大宮 16:00 岡山(NACK)4月15日(日)山形 13:00 京都(NDスタ)熊本 13:00 東京V(えがおS)水戸 14:00 金沢(Ksスタ)栃木 14:00 新潟(栃木グ)岐阜 14:00 徳島(長良川)讃岐 14:00 愛媛(ピカスタ)大分 14:00 横浜FC(大銀ド)千葉 15:00 町田(フクアリ)4月21日(土)東京V 15:00 水戸(味フィ西)京都 15:00 熊本(西京極)愛媛 18:00 甲府(ニンスタ)岡山 19:00 岐阜(Cスタ)4月22日(日)新潟 13:00 大宮(デンカS)福岡 13:00 千葉(レベスタ)横浜FC 14:00 栃木(ニッパツ)松本 14:00 山形(松本)金沢 14:00 大分(石川西部)徳島 14:00 讃岐(鳴門大塚)町田 15:00 山口(町田)4月28日(土)山形 14:00 栃木(NDスタ)水戸 14:00 京都 (Ksスタ)横浜FC 14:00 徳島(ニッパツ)讃岐 14:00 福岡(ピカスタ)大分 14:00 町田(大銀ド)岐阜 15:00 金沢(長良川)山口 15:00 新潟(みらスタ)大宮 16:00 東京V(NACK)愛媛 17:00 松本(ニンスタ)甲府 18:00 千葉(中銀スタ)岡山 19:00 熊本(Cスタ)5月3日(木・祝)千葉 13:00 岡山(フクアリ)栃木 14:00 京都(栃木グ)東京V 14:00 町田(味スタ)甲府 14:00 山口(中銀スタ)松本 14:00 水戸(松本)金沢 14:00 新潟(石川西部)徳島 14:00 愛媛(鳴門大塚)福岡 14:00 山形(レベスタ)熊本 14:00 岐阜(えがおS)大分 14:00 大宮(大銀ド)讃岐 15:00 横浜FC(ピカスタ)5月6日(日)山形 13:00 讃岐(NDスタ)熊本 13:00 甲府(えがおS)水戸 14:00 徳島(Ksスタ)東京V 14:00 金沢(味スタ)新潟 14:00 大分(デンカS)京都 15:00 山口(西京極)大宮 16:00 千葉(NACK)町田 16:00 横浜FC(町田)岡山 16:00 福岡(Cスタ)愛媛 16:00 栃木(ニンスタ)岐阜 18:00 松本(長良川)5月12日(土)横浜FC 14:00 熊本(ニッパツ)甲府 14:00 栃木(中銀スタ)松本 14:00 金沢(松本)福岡 14:00 愛媛(レベスタ)千葉 15:00 新潟(フクアリ)山口 15:00 東京V(みらスタ)徳島 16:00 京都(鳴門大塚)5月13日(日)山形 14:00 大宮(NDスタ)水戸 14:00 岡山(Ksスタ)大分 14:00 岐阜(大銀ド)町田 16:00 讃岐(町田)5月18(金)岡山 19:00 東京V(Cスタ)5月19日(土)大宮 16:00 岐阜(NACK)5月20日(日)熊本 13:00 水戸(水前寺)栃木 14:00 町田(栃木グ)横浜FC 14:00千葉(ニッパツ)松本 14:00 福岡(松本)新潟 14:00 山形(デンカS)金沢 14:00 徳島(石川西部)讃岐 14:00 甲府(ピカスタ)大分 14:00 山口(大銀ド)愛媛 17:00 京都(ニンスタ)5月26日(土)甲府 14:00 大分(中銀スタ)岐阜 15:00 新潟(長良川)京都 15:00 横浜FC(西京極)東京V 16:00 愛媛(味スタ)徳島 16:00 松本(鳴門大塚)5月27日(日)山形 14:00 金沢(NDスタ)水戸 14:00 福岡(Ksスタ)栃木 14:00大宮(栃木グ)千葉 15:00 熊本(フクアリ)山口 15:00 讃岐(下関)町田 16:00 岡山(町田)6月2日(土)福岡 14:00 徳島(レベスタ)新潟 14:30 甲府(デンカS)※両チームもしくはいずれかのチームがルヴァンカップ・プレーオフステージに進出した場合、6月20日(水)19時に開催。岐阜 15:00 水戸(長良川)大宮 16:00 讃岐(NACK)町田 16:00 愛媛 (町田)千葉 17:00 山口(フクアリ)金沢 19:00 京都(石川西部)岡山 19:00 山形(Cスタ)6月3日(日)松本 13:00 栃木(松本)横浜FC 14:00東京V(ニッパツ)大分 14:00 熊本(大銀ド)6月9日(土)京都 15:00 松本(西京極)山口 19:00 岡山(みらスタ)甲府16:00 金沢 中銀スタ※甲府がルヴァンカップ・プレーオフステージに進出した場合、7月4日(水)19時に開催。6月10日(日)山形 14:00 千葉(NDスタ)栃木 14:00 水戸(栃木グ)讃岐 14:00 岐阜(ピカスタ)熊本 14:00 福岡(水前寺) 6月10日(日) 14:00or7月4日(水) 19:00新潟 vs 東京V デンカS※新潟がルヴァンカップ・プレーオフステージに進出した場合、7月4日(水)19時に開催。大宮 16:00 横浜FC(NACK)徳島 16:00 町田(鳴門大塚)愛媛 16:00 大分(ニンスタ)6月16日(土)水戸 18:00 大宮(Ksスタ)千葉 18:00 愛媛(フクアリ)東京V 18:00 京都(味スタ)甲府 18:00 山形(中銀スタ)松本 18:00 大分(松本)福岡 18:00 新潟(レベスタ)金沢 19:00 栃木(石川西部)徳島 19:00 山口(鳴門大塚)熊本 19:00 讃岐(えがおS)6月17日(日)岐阜 18:00 町田(長良川)岡山 18:00 横浜FC(Cスタ)6月23日(土)東京V 18:00栃木(味スタ)松本 18:00 千葉(松本)岐阜 18:00 山口(長良川)京都 18:00 大宮(西京極)讃岐 18:00 岡山(ピカスタ)山形 19:00 徳島(NDスタ)金沢 19:00 熊本(石川西部)愛媛 19:00 水戸(ニンスタ)大分 19:00 福岡(大銀ド)6月24日(日)横浜FC 14:00 甲府(ニッパツ)町田 18:00 新潟(町田)6月30日(土)甲府 18:00 京都(中銀スタ)讃岐 18:00 東京V(ピカスタ)福岡 18:00 町田(レベスタ)山形 19:00 岐阜(NDスタ)栃木 19:00 千葉(栃木グ)大宮 19:00 愛媛(NACK)新潟 19:00 水戸(デンカS)徳島 19:00 大分(鳴門大塚)熊本 19:00 松本(えがおS)7月1日(日)岡山 18:00 金沢(Cスタ)山口 19:00 横浜FC(みらスタ)7月7日(土)水戸 18:00 讃岐(Ksスタ)千葉 18:00 大宮(フクアリ)東京V 18:00 岡山(味スタ)町田 18:00 栃木(町田)横浜FC 18:00 山形(ニッパツ)松本 18:00 新潟(松本)京都. 18:00 福岡(西京極)金沢 19:00 山口(石川西部)徳島 19:00 熊本(鳴門大塚)大分 19:00 甲府(大銀ド)7月8日(日)岐阜 18:00 愛媛(長良川)7月15日(日)千葉 18:00 金沢(フクアリ)東京V 18:00 山口(味スタ)甲府 18:00 岐阜(中銀スタ)福岡 18:00 讃岐(レベスタ)栃木 19:00 山形(栃木グ)大宮 19:00 大分(NACK)新潟 19:00 横浜FC(デンカS)愛媛 19:00 徳島(ニンスタ)7月16(月・祝)京都 18:00 水戸(西京極)岡山 19:00 松本(Cスタ)熊本 19:00 町田(えがおS)7月21日(土)町田 18:00 金沢(町田)横浜FC 18:00 岐阜(ニッパツ)甲府 18:00 熊本(中銀スタ)松本 18:00 京都(松本)讃岐 18:00 千葉(ピカスタ)福岡 18:00 東京V(レベスタ)山形 19:00 新潟(NDスタ)山口 19:00 水戸(みらスタ)徳島 19:00 大宮(鳴門大塚)愛媛 19:00 岡山(ニンスタ)大分 19:00 栃木(大銀ド)7月25日(水)山形 19:00 岡山(NDスタ)水戸 19:00 栃木(Ksスタ)大宮 19:00 松本(NACK)千葉 19:00 甲府(フクアリ)町田 19:00 京都(町田)金沢 19:00 横浜FC(石川西部)岐阜 19:00 讃岐(長良川)徳島 19:00 福岡(鳴門大塚)熊本 19:00 山口(えがおS)大分 19:00 愛媛(大銀ド)東京V 19:30 新潟(味スタ)7月29日(日)水戸 18:00 愛媛(Ksスタ)栃木 18:00 金沢(栃木グ)松本 18:00 甲府(松本)新潟 18:00 千葉(デンカS)岐阜 18:00 大分(長良川)京都. 18:00 東京V(西京極)岡山 18:00 徳島(Cスタ)讃岐 18:00 山形(ピカスタ)福岡 18:00 横浜FC(レベスタ)大宮 19:00 熊本(NACK)山口 19:00 町田(みらスタ)8月4日(土)千葉 18:00 松本(フクアリ)東京V 18:00大宮(味スタ)横浜FC 18:00 町田(ニッパツ)甲府 18:00 福岡(中銀スタ)京都 18:00 山形(西京極)栃木 19:00 岐阜(栃木グ)徳島 19:00 水戸(鳴門大塚)愛媛 19:00 山口(ニンスタ)8月5日(日)岡山 18:00 讃岐(Cスタ)熊本 19:00 金沢(えがおS)大分 19:00 新潟(大銀ド)8月11日(土・祝)山形 18:00 東京V(NDスタ)岐阜 18:00 京都(長良川)讃岐 18:00 松本(ピカスタ)福岡 18:00 水戸(レベスタ)新潟 19:00 栃木(デンカS)金沢 19:00 甲府(石川西部)熊本 19:00 横浜FC(えがおS)大分 19:00 岡山(大銀ド)8月12日(日)町田 19:00 千葉(町田)山口 19:00 徳島(みらスタ)愛媛 19:30 大宮(ニンスタ)8月18日(土)水戸 18:00 千葉(Ksスタ)東京V 18:00大分(味スタ)横浜FC 18:00 讃岐(ニッパツ)甲府 18:00愛媛(中銀スタ)栃木 19:00 福岡(栃木グ)大宮 19:00新潟(NACK)松本 19:00 町田(松本)金沢 19:00 岡山(石川西部)山口 19:00 京都(みらスタ)徳島19:00 山形(鳴門大塚)8月19日(日)岐阜 18:00 熊本(長良川)8月25日(土)千葉 18:00 東京(フクアリ)松本 18:00 横浜FC(松本)京都 18:00 甲府(西京極)讃岐 18:00 金沢(ピカスタ)山形 19:00 愛媛(NDスタ)大分 19:00 徳島(大銀ド)8月26日(日)町田 18:00 岐阜(町田)新潟 18:00 福岡(デンカS)岡山 18:00 水戸(Cスタ)大宮 19:00 山口(NACK)熊本 19:00 栃木SC(えがおS)9月1日(土)山形 vs 熊本(NDスタ)水戸 vs 松本(Ksスタ)栃木 vs 岡山(栃木グ)横浜FC vs 京都(ニッパツ)甲府 vs 町田(中銀スタ)金沢 vs 東京V(石川西部)岐阜 vs 大宮(長良川)山口 vs 千葉(みらスタ)讃岐 vs 徳島(ピカスタ)愛媛 vs 新潟(ニンスタ)福岡 vs 大分(レベスタ)9月8日(土)東京Vs 横浜FC(味スタ)京都. vs 金沢 (西京極)徳島 vs 栃木(鳴門大塚)愛媛 vs 讃岐(ニンスタ)福岡 vs 松本(レベスタ)熊本 vs 大分(えがおS)甲府 vs 大宮(中銀スタ) ※新潟 vs 岐阜(デンカS)※※ルヴァンカップにおいて出場クラブがノックアウトステージに進出した場合、開催日が9月19日(水)に変更となる可能性があります。9月9日(日)町田 vs 水戸(町田)岡山 vs 千葉(Cスタ)山口 vs 山形(みらスタ)9月15日(土)山形 vs 甲府(NDスタ)栃木 vs 愛媛(栃木グ)大宮 vs 町田(熊谷陸)松本 vs 山口(松本)新潟 vs 金沢(デンカS)岡山 vs 京都(Cスタ)徳島 vs 岐阜(鳴門大塚)大分 vs 讃岐(大銀ド)9月16日(日)千葉 vs 福岡(フクアリ)東京Vs 熊本(味スタ)横浜FC vs 水戸(ニッパツ)9月22日(土)町田 vs 徳島(町田)甲府 vs 岡山(中銀スタ)金沢 vs 山形(石川西部)京都. vs 栃木(西京極)山口 vs 大分(みらスタ)愛媛 vs 福岡(ニンスタ)9月23日(日・祝)水戸 vs 新潟(Ksスタ)千葉 vs 横浜FC(フクアリ)松本 vs 熊本(松本)岐阜 vs 東京V(長良川)讃岐 vs 大宮(ピカスタ)9月29日(土)水戸 vs 大分(Ksスタ)岡山 vs 新潟(Cスタ)愛媛 vs 千葉(ニンスタ)福岡 vs 大宮(レベスタ)9月30日(日)山形 vs 松本(NDスタ)栃木 vs 東京V(栃木グ)横浜FC vs 山口(ニッパツ)金沢 vs 岐阜(石川西部)讃岐 vs 町田(ピカスタ)徳島 vs 甲府(鳴門大塚)熊本 vs 京都(えがおS)10月6日(土)大宮 vs 水戸(NACK)東京Vs 甲府(味スタ)松本 vs 愛媛(松本)新潟 vs 讃岐(デンカS)福岡 vs 岡山(レベスタ)10月7日(日)栃木 vs 横浜FC(栃木グ)町田 vs 山形(町田)山口 vs 岐阜(下関)徳島 vs 金沢(鳴門大塚)熊本 vs 千葉(えがおS)大分 vs 京都(大銀ド)10月13日(土)大宮 vs 栃木(NACK)岐阜 vs 岡山(長良川)京都. vs 徳島(西京極)山口 vs 福岡(みらスタ)愛媛 vs 横浜FC(ニンスタ)甲府 vs 新潟 中銀スタ ※※ルヴァンカップにおいて出場クラブが準決勝に進出した場合、開催日が10月3日(水)もしくは10月17日(水)に変更となる可能性があります。10月14日(日)水戸 vs 東京V(Ksスタ)千葉 vs 山形(フクアリ)町田 vs 大分(町田)金沢 vs 松本(石川西部)讃岐 vs 熊本(ピカスタ)10月20日(土)京都 vs 新潟(西京極)10月21日(日)山形 vs 福岡(NDスタ)水戸 vs 熊本(Ksスタ)栃木 vs 甲府(栃木グ)千葉 vs 大分(フクアリ)東京Vs 徳島(味スタ)横浜FC vs 大宮(ニッパツ)松本 vs 岐阜(松本)金沢 vs 愛媛(石川西部)岡山 vs 町田(Cスタ)讃岐 vs 山口(ピカスタ)10月28日(日)山形 vs 水戸 (NDスタ)大宮 vs 京都(NACK)岐阜 vs 千葉(長良川)山口 vs 栃木(みらスタ)徳島 vs 横浜FC(鳴門大塚)愛媛 vs 東京V(ニンスタ)福岡 vs 金沢(レベスタ)熊本 vs 岡山(えがおS)大分 vs 松本(大銀ド)甲府 vs 讃岐(中銀スタ) ※新潟 vs 町田(デンカS) ※※ルヴァンカップにおいて出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が10月31日(水)に変更となる可能性があります。11月3日(土・祝)新潟 vs 熊本(デンカS)11月4日(日)水戸 vs 甲府(Ksスタ)千葉 vs 徳島(フクアリ)町田 vs 福岡(町田)横浜FC vs 大分(ニッパツ)松本 vs 東京V(松本)金沢 vs 大宮(石川西部)岐阜 vs 山形(長良川)京都. vs 愛媛(西京極)岡山 vs 山口(Cスタ)讃岐 vs 栃木(ピカスタ)11月10日(土)大宮 vs 山形(NACK)横浜FC vs 岡山(ニッパツ)京都. vs 千葉(西京極)大分 vs 金沢(大銀ド)11月11日(日)水戸 vs 岐阜(Ksスタ)栃木 vs 松本(栃木グ)東京Vs 讃岐(味スタ)山口 vs 甲府(みらスタ)徳島 vs 新潟(鳴門大塚)愛媛 vs 町田(ニンスタ)福岡 vs 熊本(レベスタ)11月17日(土)山形 vs 大分(NDスタ)千葉 vs 栃木(フクアリ)町田 vs 東京V(町田)甲府 vs 横浜FC(中銀スタ)松本 vs 徳島(松本)新潟 vs 山口(デンカS)金沢 vs 水戸(石川西部)岐阜 vs 福岡(長良川)岡山 vs 大宮(Cスタ)讃岐 vs 京都(ピカスタ)熊本 vs 愛媛(えがおS)