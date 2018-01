今季のJ1・リーグ戦全日程が発表に！２月23日（金）に熱戦の火ぶたが切って落とされる!!

24日にJリーグは8月末までのキックオフ時間を含んだ今季の試合日程を発表した。



今季のJ1開幕日は2月23日の金曜日。この日に鳥栖と神戸の1試合が組まれており、初の平日開催で幕を開ける。また、今季はロシア・ワールドカップが6月10日から行なわれるため、5月19日(土)からリーグ戦は一時中断。再開は7月18日(水)となっている。



その後は1か月以上中断することなくシーズンを実施。最終節は12月1日(土)に行なわれ、9月以降のキックオフ時間と会場は後日発表される予定だ。



第1節

2月23日(金)

鳥栖 20:00 神戸(ベアスタ)

2月24日(土)

FC東京 14:00 浦和レッズ(味スタ)

広島 14:00 札幌(Eスタ)

G大阪 14:30 名古屋(吹田S)

湘南 16:00 長崎(BMWス)

2月25日(日)

仙台 13:00 柏(ユアスタ)

清水 13:00 鹿島(アイスタ)

磐田 15:30 川崎(エコパ)

C大阪 16:00 横浜(ヤンマー)



第2節

3月2日(金)

川崎 19:00 湘南(等々力)

C大阪 19:00 札幌(金鳥スタ)

※柏 19:30 横浜(三協F柏)

3月3日(土)

名古屋 14:00 磐田(豊田ス)

FC東京 15:00 仙台(味スタ)

鹿島 16:00 G大阪(カシマ)

神戸 16:00 清水(ノエスタ)

長崎 19:00 鳥栖(トラスタ)

3月4日(日)

浦和 16:00 広島(埼玉)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、3月3日(土)15:00に変更



第3節

3月10日(土)

川崎13:00 G大阪(等々力)

横浜 13:00 鳥栖(ニッパツ)

仙台 14:00神戸(ユアスタ)

長崎 14:00 浦和レッズ(トラスタ)

鹿島15:00広島(カシマ)

柏15:00 C大阪(三協F柏)

磐田 15:00 FC東京(ヤマハ)

札幌 19:00 清水(札幌ド)

3月11日(日)

湘南 16:00 名古屋(BMWス)



第4節

3月18日(日)

札幌 14:00 長崎(札幌ド)

清水 14:00 仙台(アイスタ)

FC東京 15:00 湘南(味スタ)

G大阪 15:00 柏(吹田S)

浦和 16:00 横浜(埼玉)

神戸 16:00 C大阪(ノエスタ)

広島 16:00 磐田(Eスタ)

鳥栖 16:00 鹿島(ベアスタ)

名古屋 19:00 川崎(豊田ス)



第5節

3月30日(金)

※柏 19:30 神戸(三協F柏)

3月31日(土)

仙台 14:00 長崎(ユアスタ)

清水 14:00 横浜(アイスタ)

鹿島 15:00 札幌(カシマ)

FC東京 15:00 G大阪(味スタ)

川崎 16:00 広島(等々力)

C大阪 19:00 湘南(金鳥スタ)

鳥栖 19:00 名古屋(ベアスタ)

4月1日(日)

磐田 15:00 浦和(エコパ)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、3月31日(土)15:00に変更



第6節

4月7日(土)

札幌 14:00 名古屋(札幌ド)

磐田 15:00 清水(エコパ)

C大阪 15:00 鳥栖(金鳥スタ)

浦和 16:00 仙台(埼玉)

湘南 19:00 鹿島(BMWス)

4月8日(日)

長崎 14:00 FC東京(トラスタ)

※柏 15:00 広島(三協F柏)

G大阪 15:00 神戸(吹田S)

横浜16:00 川崎(日産ス)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、4月7日(土)15:00に変更



第7節

4月11日(水)

札幌 19:00 湘南(札幌ド)

FC東京 19:00 鹿島(味スタ)

川崎 19:00 C大阪(等々力)

清水 19:00 長崎(アイスタ)

名古屋 19:00 仙台(パロ瑞穂)

G大阪 19:00 磐田(吹田S)

神戸 19:00 浦和(ノエスタ)

広島 19:00 横浜(Eスタ)

鳥栖 20:00 柏(ベアスタ)



第8節

4月14日(土)

鹿島 14:00 名古屋(カシマ)

※柏 14:00 札幌(三協F柏)

長崎 14:00 G大阪(トラスタ)

C大阪 15:00 FC東京(ヤンマー)

仙台 19:00 川崎(ユアスタ)

4月15日(日)

横浜 14:00 神戸(日産ス)

磐田 15:00 鳥栖(ヤマハ)

浦和 16:00 清水(埼玉)

湘南 16:00 広島(BMWス)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、4月15日(日)15:00に変更



第9節

4月21日(土)

清水 13:00 FC東京(アイスタ)

仙台 14:00 磐田(ユアスタ)

広島 14:00 鳥栖(Eスタ)

浦和 16:00 札幌(埼玉)

川崎 16:00 鹿島(等々力)

横浜 16:00 湘南(日産ス)

神戸 16:00 名古屋(ノエスタ)

G大阪 19:00 C大阪(吹田S)

4月22日(日)

長崎 16:00 柏(トラスタ)



第10節

4月25日(水)

札幌 19:00 横浜(札幌厚別)

鹿島 19:00 神戸(カシマ)

柏 19:00 浦和(三協F柏)

FC東京 19:00 広島(味スタ)

湘南 19:00 G大阪(BMWス)

磐田 19:00 長崎(ヤマハ)

名古屋 19:00 清水(パロ瑞穂)

C大阪 19:00 仙台(金鳥スタ)

鳥栖 19:00 川崎(ベアスタ)



第11節

4月28日(土)

長崎 13:00 広島(トラスタ)

仙台 14:00 札幌(ユアスタ)

清水 14:00 柏(アイスタ)

FC東京 15:00 名古屋(味スタ)

磐田 15:00 C大阪(ヤマハ)

浦和 16:00 湘南(埼玉)

神戸 16:00 川崎(ノエスタ)

横浜 19:00 鹿島(日産ス)

4月29日(日)

G大阪 16:00 鳥栖(吹田S)



第12節

5月2日(水)

鹿島 19:00 長崎(カシマ)

川崎 19:00 浦和(等々力)

横浜 19:00 磐田(日産ス)

湘南 19:00 柏(BMWス)

名古屋 19:00 C大阪(パロ瑞穂)

G大阪 19:00 仙台(吹田S)

神戸 19:00 FC東京(ノエスタ)

広島 19:30 清水(Eスタ)

鳥栖 20:00 札幌(ベアスタ)



第13節

5月5日(土)

札幌 14:00 G大阪(札幌厚別)

※柏 14:00 磐田(三協F柏)

川崎 14:00 FC東京(等々力)

C大阪 15:00 長崎(ヤンマー)

鹿島 17:00 浦和(カシマ)

名古屋 19:00 横浜(豊田ス)

5月6日(日)

鳥栖 15:00 清水(ベアスタ)

湘南 16:00 仙台(BMWス)

広島 17:00 神戸(Eスタ)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、同日5月5日(土)15:00に変更



第14節

5月12日(土)

清水 14:00 湘南(アイスタ)

磐田 14:00 神戸(ヤマハ)

長崎 14:00 名古屋(トラスタ)

仙台 16:00 広島(ユアスタ)

横浜 19:00 G大阪(日産ス)

5月13日(日)

浦和 14:00 鳥栖(埼玉)

FC東京 16:00 札幌(味スタ)

※柏 15:00 川崎(三協F柏)

※C大阪 15:00 鹿島(ヤンマー)

※両チームもしくはいずれかのチームがACL決勝トーナメントに進出した場合、7月25日(水)19:00に開催。両チームともにACL決勝トーナメントに進出しなかった場合は5月12日(土)15:00に開催。



第15節

5月19日(土)

横浜 14:00 長崎(日産ス)

G大阪 14:00 浦和(吹田S)

湘南 19:00 磐田(BMWス)

5月20日(日)

鹿島 14:00 仙台(カシマ)

名古屋 14:00 柏(豊田ス)

川崎 15:00 清水(等々力)

鳥栖 15:00 FC東京(ベアスタ)

広島 16:00 C大阪(Eスタ)

神戸 17:00 札幌(ノエスタ)



第16節

7月18日(水)

札幌 19:00 川崎(札幌厚別)

仙台 19:00 横浜(ユアスタ)

柏 19:00 FC東京(三協F柏)

湘南 19:00 鳥栖(BMWス)

清水 19:00 C大阪(アイスタ)

磐田 19:00 鹿島(ヤマハ)

広島 19:00 G大阪(Eスタ)

長崎 19:00 神戸(トラスタ)

浦和 19:30 名古屋(埼玉)



第17節

7月22日(日)

名古屋 18:00 広島(豊田ス)

神戸 18:00 湘南(ノエスタ)

鹿島 18:30 柏(カシマ)

札幌 19:00 磐田(札幌厚別)

FC東京 19:00 横浜(味スタ)

川崎 19:00 長崎(等々力)

G大阪 19:00 清水(吹田S)

C大阪 19:00 浦和(ヤンマー)

鳥栖 19:00 仙台(ベアスタ)



第18節

7月27日(金)

FC東京 19:00 長崎(味スタ)

7月28日(土)

横浜 18:00 清水(日産ス)

名古屋 18:00 札幌(パロ瑞穂)

仙台 19:00 C大阪(ユアスタ)

湘南 19:00 川崎(BMWス)

G大阪 19:00 鹿島(吹田S)

神戸 19:00 柏(ノエスタ)

広島 19:00 浦和(Eスタ)

鳥栖 19:00 磐田(ベアスタ)



第19節

8月1日(水)

仙台 19:00 名古屋(ユアスタ)

鹿島 19:00 FC東京(カシマ)

浦和 19:00 川崎(埼玉)

清水 19:00 鳥栖(アイスタ)

磐田 19:00 G大阪(ヤマハ)

C大阪 19:00 神戸(金鳥スタ)

長崎 19:00 札幌(トラスタ)

柏 19:30 湘南(三協F柏)

横浜 19:30 広島(ニッパツ)



第20節

8月5日(日)

札幌 14:00 柏(札幌ド)

名古屋 18:00 G大阪(豊田ス)

鹿島 18:30 清水(カシマ)

浦和 19:00 長崎(埼玉)

FC東京 19:00 神戸(味スタ)

川崎19:00 横浜(等々力)

磐田 19:00 仙台(ヤマハ)

広島 19:00 湘南(Eスタ)

鳥栖 19:00 C大阪(ベアスタ)



第21節

8月10日(金)

G大阪 19:00 FC東京(吹田S)

8月11日(土)

札幌 13:00 C大阪(札幌ド)

清水 18:00 川崎(アイスタ)

名古屋 18:00 鹿島(豊田ス)

柏 19:00 仙台(三協F柏)

湘南 19:00 横浜(BMWス)

神戸 19:00 磐田(ノエスタ)

広島 19:00 長崎(Eスタ)

鳥栖 19:00 浦和(ベアスタ)



第22節

8月15日(水)

仙台 19:00 湘南(ユアスタ)

浦和 19:00 磐田(埼玉)

FC東京 19:00 柏(味スタ)

川崎 19:00 鳥栖(等々力)

G大阪 19:00 札幌(吹田S)

C大阪 19:00 清水(金鳥スタ)

神戸 19:00 広島(ノエスタ)

長崎 19:00 鹿島(トラスタ)

横浜 19:30 名古屋(日産ス)



第23節

8月19日(日)

札幌 13:00 FC東京(札幌ド)

清水 18:00 浦和(アイスタ)

名古屋 18:00 鳥栖(パロ瑞穂)

長崎 18:00 C大阪(トラスタ)

鹿島 18:30 横浜(カシマ)

仙台 19:00 G大阪(ユアスタ)

湘南 19:00 神戸(BMWス)

磐田 19:00 柏(ヤマハ)

広島 19:00 川崎(Eスタ)



第24節

8月25日(土)

※鹿島 18:30 磐田(カシマ)

※柏 19:00 長崎(三協F柏)

※川崎 19:00 仙台(等々力)

清水 19:00 札幌(アイスタ)

※C大阪 19:00 広島(ヤンマー)

8月26日(日)

名古屋 18:00 浦和(豊田ス)

神戸 18:00 横浜(ノエスタ)

湘南 19:00 FC東京(BMWス)

鳥栖 19:00 G大阪(ベアスタ)

※柏がACLプレーオフに敗れた場合、8月26日(日)19:00@三協F柏に変更

ACLにおいて準々決勝に進出した場合、それぞれ以下のように変更の可能性あり

鹿島:8月24日(金)19:00@カシマ

柏:8月24日(金)19:30@三協F柏

川崎:8月24日(金)19:00@等々力

C大阪:8月24日(金)19:00@ヤンマー



第25節

8月31日(金)

長崎 vs 湘南(トラスタ)

9月1日(土) or2日(日)

札幌 vs 神戸(札幌ド)

仙台 vs 清水(ユアスタ)

浦和 vs C大阪(埼玉)

FC東京 vs 鳥栖(味スタ)

横浜 vs 柏(日産ス)

磐田 vs 名古屋(ヤマハ)

G大阪 vs 川崎(吹田S)

広島 vs 鹿島(Eスタ)



第26節

9月14日(金)

C大阪 vs 磐田(金鳥スタ)

9月15日(土) or 16日(日)

仙台 vs FC東京(ユアスタ)

横浜 vs 浦和(日産ス)

名古屋 vs 長崎(パロ瑞穂)

神戸 vs G大阪(未定)

鳥栖 vs 広島(ベアスタ)

鹿島 vs 湘南(カシマ)

柏 vs 清水(三協F柏)

川崎 vs 札幌(等々力)



第27節

9月21日(金)

清水 vs G大阪(アイスタ)

9月22日(土) or 23日(日)

札幌 vs 鹿島(札幌ド)

浦和 vs 神戸(埼玉)

柏 vs 鳥栖(三協F柏)

川崎 vs 名古屋(等々力)

湘南 vs C大阪(BMWス)

磐田 vs 横浜(ヤマハ)

広島 vs FC東京(Eスタ)

長崎 vs 仙台(トラスタ)



第28節

9月29日(土) or 30日(日)

札幌 vs 鳥栖(未定)

浦和 vs 柏(埼玉)

FC東京 vs 清水(味スタ)

横浜 vs 仙台(ニッパツ)

磐田 vs 湘南(ヤマハ)

G大阪 vs 広島(吹田S)

C大阪 vs 名古屋(ヤンマー)

神戸 vs 鹿島(ノエスタ)

長崎 vs 川崎(トラスタ)



第29節

10月5日(金)

横浜 vs 札幌(日産ス)

10月6日(土) or 7日(日)

仙台 vs 浦和(ユアスタ)

鹿島 vs 川崎(カシマ)

清水 vs 磐田(アイスタ)

名古屋 vs FC東京(豊田ス)

C大阪 vs G大阪(ヤンマー)

神戸 vs 長崎(ノエスタ)

広島 vs 柏(Eスタ)

鳥栖 vs 湘南(ベアスタ)



第30節

10月19日(金)

柏 vs 名古屋(三協F柏)

10月20日(土) or 21日(日)

仙台 vs 鳥栖(ユアスタ)

浦和 vs 鹿島(埼玉)

FC東京 vs C大阪(味スタ)

川崎 vs 神戸(等々力)

湘南 vs 札幌(BMWス)

清水 vs 広島(アイスタ)

G大阪 vs 横浜(吹田S)

長崎 vs 磐田(トラスタ)



第31節

11月2日(金)

湘南 vs 清水(BMWス)

11月3日(土) or 4日(日)

札幌 vs 仙台(未定)

浦和 vs G大阪(埼玉)

横浜 vs FC東京(日産ス)

磐田 vs 広島(ヤマハ)

名古屋 vs 神戸(豊田ス)

鳥栖 vs 長崎(ベアスタ)

※鹿島 vs C大阪(カシマ)

※川崎 vs 柏(等々力)

※ACLにおいて出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が10月31日(水)に変更となる可能性あり



第32節

11月10日(土)

札幌 vs 浦和(未定)

FC東京 vs 磐田(味スタ)

清水 vs 名古屋(アイスタ)

G大阪 vs 湘南(吹田S)

神戸 vs 鳥栖(ノエスタ)

広島 vs 仙台(Eスタ)

長崎 vs 横浜(トラスタ)

※柏 vs 鹿島(三協F柏)

※C大阪 vs 川崎(未定)

※ACLにおいて出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月6日(火)もしくは11月7日(水)に変更となる可能性あり



第33節

11月24日(土)

仙台 vs 鹿島(ユアスタ)

FC東京 vs 川崎(味スタ)

湘南 vs 浦和(BMWス)

清水 vs 神戸(アイスタ)

磐田 vs 札幌(ヤマハ)

G大阪 vs 長崎(吹田S)

C大阪 vs 柏(ヤンマー)

広島 vs 名古屋(Eスタ)

鳥栖 vs 横浜(ベアスタ)



第34節

12月1日(土)

札幌 vs 広島(札幌)

鹿島 vs 鳥栖(カシマ)

浦和 vs FC東京(埼玉)

柏 vs G大阪(三協F柏)

川崎 vs 磐田(等々力)

横浜 vs C大阪(日産ス)

名古屋 vs 湘南(パロ瑞穂)

神戸 vs 仙台(ノエスタ)

長崎 vs 清水(トラスタ)