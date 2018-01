Jリーグ開幕カードの会場＆時間が決定!! 金曜開幕の鳥栖と神戸の一戦は20時キックオフ！

24日、Jリーグは今季のリーグ戦とルヴァンカップの全日程と、8月までのキックオフ時間を発表した。初めて平日に開幕戦が行なわれる今季のJリーグ。そのオープニングマッチを戦う鳥栖と神戸の一戦は20時にベストアメニティでキックオフとなった。残りは24日と25日に実施されるが、こちらはすべてデーゲーム。いきなりのビックマッチとなったFC東京と浦和の一戦は24日の14時から味の素スタジアムで行なわれる。またJ2とJ3もすべてデーゲームで開幕戦が実施される予定だ。また、インターネット並びにTV放送の予定も発表されている。第4節までの対戦カード一覧はこちら。【1節】・2/23(金)鳥栖 vs 神戸(ベアスタ/20:00)|DAZN・2/24(土)FC東京 vs 浦和(味スタ/14:00)|DAZN/NHK BS1/TOKYO MX(録)広島 vs 札幌 (Eスタ/14:00)|DAZN/NHK広島/NHK札幌G大阪 vs 名古屋(吹田S/14:30)|DAZN湘南 vs 長崎(BMWス/16:00)|DAZN・2/25(日)仙台 vs 柏(ユアスタ/13:00)|DAZN/仙台放送清水 vs 鹿島(アイスタ/13:00)|DAZN/テレビ静岡磐田 vs 川崎(エコパ/15:30)|DAZN/静岡朝日テレビC大阪 vs 横浜(ヤンマー/16:00)|DAZN【2節】・3/2(金)川崎 vs 湘南 (等々力/19:00)|DAZNC大阪 vs 札幌(金鳥スタ/19:00)|DAZN柏 vs 横浜(三協F柏/19:30)|DAZN※AFCチャンピオンズリーグ2018プレーオフに敗れた場合、3/3(土)に変更・3/3(土)名古屋 vs 磐田(豊田ス/14:00)|DAZN/NHK名古屋FC東京 vs 仙台(味スタ/15:00)|DAZN鹿島 vs G大阪(カシマ/16:00)|DAZN/NHK総合神戸 vs 清水(ノエスタ/18:00)|DAZN長崎 vs 鳥栖(トラスタ/19:00)|DAZN/NHK BS13/4(日)・浦和 vs 広島(埼玉/16:00)|DAZN【3節】・3/10(土)川崎 vs G大阪(等々力/13:00)|DAZN横浜 vs 鳥栖(ニッパツ/13:00)|DAZN仙台 vs 神戸(ユアスタ/14:00)|DAZN/ミヤギテレビ長崎 vs 浦和(トラスタ/14:00)|DAZN/長崎国際テレビ鹿島 vs 広島(カシマ/15:00)|DAZN柏 vs C大阪(三協F柏/15:00)|DAZN磐田 vs FC東京(ヤマハ/15:00)|DAZN/静岡放送札幌 vs 清水(札幌ド/19:00)|DAZN/NHK BS1・3/10(土)湘南 vs 名古屋(BMWス/16:00)|DAZN【4節】・3/18(日)札幌 vs 長崎(札幌ド/14:00)|DAZN清水 vs 仙台(アイスタ/14:00)|DAZNFC東京 vs 湘南(味スタ/15:00)|DAZNG大阪 vs 柏(吹田S/15:00)|DAZN浦和 vs 横浜(埼玉/16:00)|DAZN神戸 vs 大阪(ノエスタ/16:00)|DAZN広島 vs 磐田(Eスタ/16:00)|DAZN鳥栖 vs 鹿島(ベアスタ/16:00)|DAZN名古屋 vs 川崎(豊田ス/19:00)|DAZN/NHK BS1【1節】・2/25(日)福岡 vs 岐阜(レベスタ/13:00)|DAZN/福岡放送(録)水戸 vs 山形(Ksスタ/14:00)|DAZN栃木 vs 大分(栃木グ/14:00)|DAZN/とちぎテレビ東京V vs 千葉(味スタ/14:00)|DAZN横浜FC vs 松本(ニッパツ/14:00)|DAZN讃岐 vs 新潟(ピカスタ/14:00)|DAZN徳島 vs 岡山(鳴門大塚/14:00)|DAZN/NHK徳島愛媛 vs 金沢(ニンスタ/14:00)|DAZN/NHK松山/南海放送(録)京都 vs 町田(西京極/15:00)|DAZN/KBS京都(録)山口 vs 熊本(みらスタ/15:30)|DAZN/山口朝日放送大宮 vs 甲府(NACK/16:00)|DAZN【2節】・3/3(土)甲府 vs 東京V(中銀スタ/14:00)|DAZN/山梨放送新潟 vs 松本(デンカS/15:00)|DAZN/NHK新潟/NHK長野岐阜 vs 横浜FC(長良川/15:00)|DAZN福岡 vs 京都(レべスタ/16:00)|DAZN/NHK福岡/NHK京都・3/4(日)熊本 vs 徳島(えがおS/13:00)|DAZN千葉 vs 水戸(フクアリ/14:00)|DAZN町田 vs 大宮(町田/14:00)|DAZN金沢 vs 讃岐(石川西部/14:00)|DAZN岡山 vs 栃木(Cスタ/14:00)|DAZN/テレビせとうち山口 vs 愛媛(みらスタ/15:00)|DAZN大分 vs 山形(大銀ド/15:00)|DAZN/NHK大分【3節】・3/10(土)大宮 vs 徳島(NACK/16:00) |DAZN・3/11(日)熊本 vs 山形(えがおS/13:00)| DAZN栃木 vs 山口(栃木グ/14:00)| DAZN千葉 vs 岐阜(フクアリ/14:00)| DAZN東京V vs 松本(味スタ/14:00)|DAZN町田 vs 甲府(町田/14:00)| DAZN新潟 vs 京都(デンカS/14:00)| DAZN金沢 vs 福岡(石川西部/14:00)| DAZN岡山 vs 大分(Cスタ/14:00)| DAZN讃岐 vs 水戸(ピカスタ/14:00)| DAZN横浜 vs 愛媛(ニッパツ/15:00) | DAZN【4節】・3/17(土)山形 vs 町田(NDスタ/14:00)| DAZN栃木 vs 讃岐(栃木グ/14:00)| DAZN横浜FC vs 新潟(ニッパツ/14:00)| DAZN徳島 vs 千葉(鳴門大塚/14:00) | DAZN福岡 vs 甲府(レベスタ/14:00)|DAZN /テレビ西日本(録)大分 vs 東京V(大銀ド/14:00)|DAZN水戸 vs 山口(Ksスタ/15:00)|DAZN松本 vs 岡山(中銀スタ/15:00)|DAZN/信越放送京都 vs 岐阜(西京極/15:00)|DAZN/KBS京都(録)大宮 vs 金沢(NACK/16:00)|DAZN愛媛 vs 熊本(ニンスタ/16:00)|DAZN/南海放送(録)【1節】・3/9(金)YS横浜 vs 相模原(ニッパツ/19:00)|DAZN・3/10(土)藤枝 vs 長野(藤枝サ/13:00)|DAZNC大23 vs 秋田(ヤンマー/14:00)|DAZN・3/11(日)福島 vs 群馬(とうスタ/12:30)|DAZN鹿児島 vs 鳥取(鴨池/13:00)|DAZN琉球 vs 富山(沖縄県陸/14:00)|DAZNF東23 vs 沼津(夢の島/14:00)|DAZNG大23 vs 盛岡(吹田S/14:00)|DAZN【2節】・3/16(金)YS横浜 vs F東23(ニッパツ/19:00)|DAZN・3/17(土)富山 vs 藤枝(富山/13:00)|DAZN沼津 vs 盛岡(愛鷹/13:00)|DAZN鹿児島 vs G大23(鴨池/13:00)|DAZN相模原 vs 長野(ギオンス/14:00)|DAZN北九州 vs 琉球(ミクスタ/14:00)|DAZN群馬 vs 秋田(正田スタ/16:00)|DAZN/群馬テレビ鳥取 vs 福島(とりスタ/18:00)|DAZN【3節】・3/21(水・祝)盛岡 vs YS横浜(いわスタ/13:00)|DAZN福島 vs 鹿児島(とうスタ/13:00)|DAZN富山 vs C大23(富山/13:00)|DAZN藤枝 vs 北九州(藤枝サ/13:00)|DAZN相模原 vs 沼津(ギオンス/14:00)|DAZN長野 vs F東23(長野U/14:00)|DAZN/長野朝日放送琉球 vs 鳥取(沖縄県陸/14:00)|DAZNG大23 v 秋田(吹田S/14:00)|DAZN【4節】・3/25(日)秋田 vs 福島(秋田陸/13:00)|DAZN/秋田テレビYS横浜 vs G大23(ニッパツ/13:00)|DAZN鳥取 vs 盛岡(チュスタ/13:00)|DAZN鹿児島 vs 藤枝(鴨池/13:00)|DAZN北九州 vs 沼津(ミクスタ/14:00)|DAZNF東23 vs 富山(味フィ西/14:00)|DAZNC大23 vs 相模原(金鳥スタ/14:00)|DAZN群馬 vs 琉球(正田スタ/16:00)|DAZN