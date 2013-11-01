Jリーグ開幕カードの会場＆時間が決定!! 金曜開幕の鳥栖と神戸の一戦は20時キックオフ！

24日、Jリーグは今季のリーグ戦とルヴァンカップの全日程と、８月までのキックオフ時間を発表した。初めて平日に開幕戦が行なわれる今季のJリーグ。そのオープニングマッチを戦う鳥栖と神戸の一戦は20時にベストアメニティでキックオフとなった。残りは24日と25日に実施されるが、こちらはすべてデーゲーム。いきなりのビックマッチとなったFC東京と浦和の一戦は24日の14時から味の素スタジアムで行なわれる。またJ２とJ３もすべてデーゲームで開幕戦が実施される予定だ。また、インターネット並びにTV放送の予定も発表されている。第４節までの対戦カード一覧はこちら。【１節】・２/23（金）鳥栖 vs 神戸（ベアスタ／20：00）｜DAZN・２/24（土）FC東京 vs 浦和（味スタ／14：00）｜DAZN／ＮＨＫ ＢＳ１／ＴＯＫＹＯ ＭＸ（録）広島 vs 札幌 （Ｅスタ／14：00）｜DAZN／ＮＨＫ広島／ＮＨＫ札幌Ｇ大阪 vs 名古屋（吹田Ｓ／14：30）｜DAZN湘南 vs 長崎（ＢＭＷス／16：00）｜DAZN・２/25（日）仙台 vs 柏（ユアスタ／13：00）｜DAZN／仙台放送清水 vs 鹿島（アイスタ／13：00）｜DAZN／テレビ静岡磐田 vs 川崎（エコパ／15：30）｜DAZN／静岡朝日テレビＣ大阪 vs 横浜（ヤンマー／16：00）｜DAZN【２節】・３/２（金）川崎 vs 湘南 （等々力／19：00）｜DAZNC大阪 vs 札幌（金鳥スタ／19：00）｜DAZN柏 vs 横浜（三協Ｆ柏／19：30）｜DAZN※AFCチャンピオンズリーグ2018プレーオフに敗れた場合、3/3（土）に変更・３/３（土）名古屋 vs 磐田（豊田ス／14：00）｜DAZN／NHK名古屋FC東京 vs 仙台（味スタ／15：00）｜DAZN鹿島 vs Ｇ大阪（カシマ／16：00）｜DAZN／NHK総合神戸 vs 清水（ノエスタ／18：00）｜DAZN長崎 vs 鳥栖（トラスタ／19：00）｜DAZN／NHK BS13/4（日）・浦和 vs 広島（埼玉／16：00）｜DAZN【３節】・３/10（土）川崎 vs G大阪（等々力／13：00）｜DAZN横浜 vs 鳥栖（ニッパツ／13：00）｜DAZN仙台 vs 神戸（ユアスタ／14：00）｜DAZN／ミヤギテレビ長崎 vs 浦和（トラスタ／14：00）｜DAZN／長崎国際テレビ鹿島 vs 広島（カシマ／15：00）｜DAZN柏 vs C大阪（三協Ｆ柏／15：00）｜DAZN磐田 vs FC東京（ヤマハ／15：00）｜DAZN／静岡放送札幌 vs 清水（札幌ド／19：00）｜DAZN／NHK BS1・３/10（土）湘南 vs 名古屋（BMWス／16：00）｜DAZN【４節】・3/18（日）札幌 vs 長崎（札幌ド／14：00）｜DAZN清水 vs 仙台（アイスタ／14：00）｜DAZNＦＣ東京 vs 湘南（味スタ／15：00）｜DAZNG大阪 vs 柏（吹田Ｓ／15：00）｜DAZN浦和 vs 横浜（埼玉／16：00）｜DAZN神戸 vs 大阪（ノエスタ／16：00）｜DAZN広島 vs 磐田（Ｅスタ／16：00）｜DAZN鳥栖 vs 鹿島（ベアスタ／16：00）｜DAZN名古屋 vs 川崎（豊田ス／19：00）｜DAZN／ＮＨＫ ＢＳ１【１節】・２/25（日）福岡 vs 岐阜（レベスタ／13：00）｜DAZN／福岡放送（録）水戸 vs 山形（Ｋｓスタ／14：00）｜DAZN栃木 vs 大分（栃木グ／14：00）｜DAZN／とちぎテレビ東京V vs 千葉（味スタ／14：00）｜DAZN横浜FC vs 松本（ニッパツ／14：00）｜DAZN讃岐 vs 新潟（ピカスタ／14：00）｜DAZN徳島 vs 岡山（鳴門大塚／14：00）｜DAZN／NHK徳島愛媛 vs 金沢（ニンスタ／14：00）｜DAZN／ＮＨＫ松山／南海放送（録）京都 vs 町田（西京極／15：00）｜DAZN／ＫＢＳ京都（録）山口 vs 熊本（みらスタ／15：30）｜DAZN／山口朝日放送大宮 vs 甲府（NACK／16：00）｜DAZN【２節】・３/３（土）甲府 vs 東京V（中銀スタ／14：00）｜DAZN／山梨放送新潟 vs 松本（デンカＳ／15：00）｜DAZN／ＮＨＫ新潟／ＮＨＫ長野岐阜 vs 横浜FC（長良川／15：00）｜DAZN福岡 vs 京都（レべスタ／16：00）｜DAZN／ＮＨＫ福岡／ＮＨＫ京都・３/４（日）熊本 vs 徳島（えがおＳ／13：00）｜DAZN千葉 vs 水戸（フクアリ／14：00）｜DAZN町田 vs 大宮（町田／14：00）｜DAZN金沢 vs 讃岐（石川西部／14：00）｜DAZN岡山 vs 栃木（Ｃスタ／14：00）｜DAZN／テレビせとうち山口 vs 愛媛（みらスタ／15：00）｜DAZN大分 vs 山形（大銀ド／15：00）｜DAZN／NHK大分【３節】・３/10（土）大宮 vs 徳島（NACK／16：00） ｜DAZN・３/11（日）熊本 vs 山形（えがおＳ／13：00）｜ DAZN栃木 vs 山口（栃木グ／14：00）｜ DAZN千葉 vs 岐阜（フクアリ／14：00）｜ DAZN東京V vs 松本（味スタ／14：00）｜DAZN町田 vs 甲府（町田／14：00）｜ DAZN新潟 vs 京都（デンカＳ／14：00）｜ DAZN金沢 vs 福岡（石川西部／14：00）｜ DAZN岡山 vs 大分（Ｃスタ／14：00）｜ DAZN讃岐 vs 水戸（ピカスタ／14：00）｜ DAZN横浜 vs 愛媛（ニッパツ／15：00） ｜ DAZN【４節】・３/17（土）山形 vs 町田（ＮＤスタ／14：00）｜ DAZN栃木 vs 讃岐（栃木グ／14：00）｜ DAZN横浜FC vs 新潟（ニッパツ／14：00）｜ DAZN徳島 vs 千葉（鳴門大塚／14：00） ｜ DAZN福岡 vs 甲府（レベスタ／14：00）｜DAZN ／テレビ西日本（録）大分 vs 東京V（大銀ド／14：00）｜DAZN水戸 vs 山口（Ksスタ／15：00）｜DAZN松本 vs 岡山（中銀スタ／15：00）｜DAZN／信越放送京都 vs 岐阜（西京極／15：00）｜DAZN／ＫＢＳ京都（録）大宮 vs 金沢（NACK／16：00）｜DAZN愛媛 vs 熊本（ニンスタ／16：00）｜DAZN／南海放送（録）【１節】・３/９（金）YS横浜 vs 相模原（ニッパツ／19：00）｜DAZN・３/10（土）藤枝 vs 長野（藤枝サ／13：00）｜DAZNＣ大23 vs 秋田（ヤンマー／14：00）｜DAZN・３/11（日）福島 vs 群馬（とうスタ／12：30）｜DAZN鹿児島 vs 鳥取（鴨池／13：00）｜DAZN琉球 vs 富山（沖縄県陸／14：00）｜DAZNＦ東23 vs 沼津（夢の島／14：00）｜DAZNＧ大23 vs 盛岡（吹田Ｓ／14：00）｜DAZN【２節】・３/16（金）YS横浜 vs Ｆ東23（ニッパツ／19：00）｜DAZN・３/17（土）富山 vs 藤枝（富山／13：00）｜DAZN沼津 vs 盛岡（愛鷹／13：00）｜DAZN鹿児島 vs Ｇ大23（鴨池／13：00）｜DAZN相模原 vs 長野（ギオンス／14：00）｜DAZN北九州 vs 琉球（ミクスタ／14：00）｜DAZN群馬 vs 秋田（正田スタ／16：00）｜DAZN／群馬テレビ鳥取 vs 福島（とりスタ／18：00）｜DAZN【３節】・３/21（水・祝）盛岡 vs YS横浜（いわスタ／13：00）｜DAZN福島 vs 鹿児島（とうスタ／13：00）｜DAZN富山 vs Ｃ大23（富山／13：00）｜DAZN藤枝 vs 北九州（藤枝サ／13：00）｜DAZN相模原 vs 沼津（ギオンス／14：00）｜DAZN長野 vs Ｆ東２３（長野Ｕ／14：00）｜DAZN／長野朝日放送琉球 vs 鳥取（沖縄県陸／14：00）｜DAZNＧ大23 v 秋田（吹田S／14：00）｜DAZN【４節】・３/25（日）秋田 vs 福島（秋田陸／13：00）｜DAZN／秋田テレビYS横浜 vs Ｇ大23（ニッパツ／13：00）｜DAZN鳥取 vs 盛岡（チュスタ／13：00）｜DAZN鹿児島 vs 藤枝（鴨池／13：00）｜DAZN北九州 vs 沼津（ミクスタ／14：00）｜DAZNＦ東23 vs 富山（味フィ西／14：00）｜DAZNＣ大23 vs 相模原（金鳥スタ／14：00）｜DAZN群馬 vs 琉球（正田スタ／16：00）｜DAZN