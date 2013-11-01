【TM・PSM日程＆結果一覧】内田篤人が出場した鹿島、浦和や柏などが順当に勝利！

23日、各地でトレーニングマッチが行なわれ、Jリーグ開幕に向けて各クラブが順調な仕上がりを見せた。この日の最注目は鹿島だ。内田篤人が移籍後初出場を果たすなど、主力クラスの選手たちが好パフォーマンスを披露。試合も川崎や山形で指揮官を務めた石崎信弘監督率いるJFLのテゲバジャーロ宮崎を相手に６-０で快勝し、今季初の実戦を最高の形で終えた。一方、沖縄の地では、浦和が元日本代表で同クラブOBの高原直泰がプレーイングマネージャーを務める沖縄SVと対戦。ユースの選手たちも出場する中でも、２-０でしっかりと勝ち切った。また、１月30日にACLのプレーオフを控えている柏は鹿児島の指宿で鹿屋体育大と今季初のトレーニングマッチを実施。クリスティアーノやハモン・ロペスがハットトリックを達成するなど、12－１の大勝で幸先のいいスタートを切った。明日は石垣島でキャンプ中の横浜が今季初の実戦を行なう。J３の琉球を相手に今季から指揮を執るアンジェ・ポステコグルー監督がどのようなメンバーで臨み、どのようなサッカーを見せるのか。注目が集まるところだ。川崎 12-０ 鵬翔高（宮崎・綾町／9：30）水戸 ２-０ 作新学院大（茨城・ひたちなか／10：00）札幌 １-０ 長崎（沖縄・金武／13:00）川崎 13-１ 宮崎産経大（宮崎・綾町／10：00）愛媛 １-０ 松山大（愛媛・梅津寺／11：00）富山 10-０ 水橋高（富山・日医工Ｇ／13：00）甲府 12-０ 清水桜が丘高（静岡・Ｊ-STEP／14：00）福岡 ３-１ 福岡U-18（福岡・雁の巣／14：00）大宮 ９-０ 琉球大（沖縄県総／15：00）横浜FC０-０ダナン／ベトナム（ベトナム・ダナン／15：30※現地時間）水戸 ６-１ 東京国際大（茨城・ひたちなか／10：30）讃岐 ２-０ 徳島（高知・11：30）栃木 ３-０ 栃木ユース（栃木・河内陸／11：00）北九州 ７-１ 九州学生選抜（福岡・新門司天然芝Ｇ／11：00）SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル／湘南 ２-０ 福島（BMWス／12：00）京都 ０-０ 京都U-18（京都・東城陽／13：00）鳥栖 ２-２ 琉球（沖縄・読谷村陸／14：00）FC東京 ２-０ 長崎（沖縄・国頭陸／11：30）仙台 ２-０ 海邦銀行（沖縄・西崎陸／14：00）C大阪 ４-１ バンコク・グラス／タイ（タイ／16：30※現地時間）讃岐 ６-２ 高知大（高知・春野／10：30）札幌 ０-４ 千葉（沖縄・金武陸／11：30）札幌 ０-０ 全北現代（沖縄・金武陸／14：20）浦和 ２-０ 沖縄ＳＶ（沖縄・金武フ／12：00）鹿島 ６-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎県陸／14:00）柏 12-１ 鹿屋体育大（鹿児島・指宿／14：00）山形 ４-０ 浜松開誠館高（静岡・御前崎／14：30）磐田 vs ヴィアティン三重(静岡・ヤマハＧ／11:00)横浜 vs 琉球FC（沖縄・石垣島あかんま／13：00）鹿島 vs 金沢（宮崎県陸／14:00）甲府 vs 静岡大（静岡・Ｊ-STEP／14：00）東京V vs 桐蔭横浜大（味スタ西／11：00）岡山 vs 姫路獨協大（岡山・政田／11：00）大分 vs 日本文理大（大分スポーツクラブ／11：00）山形 vs 常葉大（静岡・御前崎／11：30）栃木 vs 作新学院大（栃木・河内陸／12：00）横浜 vs 海邦銀行（沖縄・石垣島あかんま／13：00）清水 vs 東海選抜（静岡・三保／13：00）京都 vs 阪南大（京都・東城陽／13：00）愛媛 vs 今治FC（愛媛・夢スタ／13：00）富山 vs 金沢星稜大（富山・日医工Ｇ／13：00）鹿島 vs 徳島（宮崎県陸／14：00）札幌 vs 浦和（沖縄・金武／未定）FC東京 vs バヤンカラFC／インドネシア（インドネシア／未定）町田 vs 未定（未定）松本 vs 浜松開誠館高（静岡・御殿場／未定）福島 vs いわきFC（福島・いわき／10：30）鳥栖 vs 未定（沖縄／未定）新潟 vs 高知大（高知／10：00）山口 vs パタヤ・ユナイテッド／タイ（タイ／未定）神戸 vs 未定（沖縄／未定）東京V vs 未定（未定）徳島 vs 未定（未定）大分 vs 未定（鹿児島・国分陸／未定）