【TM・PSM日程＆結果一覧】C大阪が今季初実戦で快勝!! FC東京は長崎に勝利！

22日、昨季のルヴァンカップと天皇杯を制したセレッソ大阪が今季初のトレーニングマッチを行なった。C大阪は１次キャンプ中のタイでバンコク・グラスと対戦。マテイ・ヨニッチのゴールで先制すると、新戦力の元韓国代表FWヤン・ドンヒョン、柿谷曜一朗が１本目のうちに追加点を奪った。２本目にも福満隆貴がネットを揺らし、終わってみれば４-１の快勝。初の実戦ながら、FW陣の活躍できっちりと勝ち切った。これでC大阪はタイキャンプを終了。１月27日から宮崎での２次キャンプに臨む予定だ。FC東京はキャンプ地の沖縄で長崎と対峙した。今季からJ１に戦いの場を移す長崎を相手に２点を奪い、守っても得点を与えず。２-０で勝利を収め、順調に調整が進んでいることを窺わせた。明日も各地でトレーニングマッチが行なわれる。鹿児島キャンプ中の柏は鹿屋体育大と対戦。1月30日にACLプレーオフを控えているだけに、仕上がり具合が気になるところだ。【１月】川崎 12-０ 鵬翔高（宮崎・綾町／9：30）水戸 ２-０ 作新学院大（茨城・ひたちなか／10：00）札幌 １-０ 長崎（沖縄・金武／13:00）川崎 13-１ 宮崎産経大（宮崎・綾町／10：00）愛媛 １-０ 松山大（愛媛・梅津寺／11：00）富山 10-０ 水橋高（富山・日医工Ｇ／13：00）甲府 12-０ 清水桜が丘高（静岡・Ｊ-STEP／14：00）福岡 ３-１ 福岡U-18（福岡・雁の巣／14：00）大宮 ９-０ 琉球大（沖縄県総／15：00）横浜FC０-０ダナン／ベトナム（ベトナム・ダナン／15：30※現地時間）水戸 ６-１ 東京国際大（茨城・ひたちなか／10：30）讃岐 ２-０ 徳島（高知・11：30）栃木 ３-０ 栃木ユース（栃木・河内陸／11：00）北九州 ７-１ 九州学生選抜（福岡・新門司天然芝Ｇ／11：00）SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル／湘南 ２-０ 福島（BMWス／12：00）京都 ０-０ 京都U-18（京都・東城陽／13：00）鳥栖 ２-２ 琉球（沖縄・読谷村陸／14：00）FC東京 ２-０ 長崎（沖縄・国頭陸／11：30）仙台 ２-０ 海邦銀行（沖縄・西崎陸／14：00）C大阪 ４-１ バンコク・グラス／タイ（タイ／16：30※現地時間）讃岐 vs 高知大（高知・春野／10：30）浦和 vs 沖縄ＳＶ（沖縄・金武／12：00）鹿島 vs テゲバジャーロ宮崎（宮崎県陸／14:00）柏 vs 鹿屋体育大（鹿児島・指宿／14：00）山形 vs 浜松開誠館高（静岡・御前崎／14：30）磐田 vs ヴィアティン三重(静岡・ヤマハＧ／11:00)横浜 vs 琉球FC（沖縄・石垣島あかんま／13：00）鹿島 vs 金沢（宮崎県陸／14:00）甲府 vs 静岡大（静岡・Ｊ-STEP／14：00）東京V vs 桐蔭横浜大（味スタ西／11：00）岡山 vs 姫路獨協大（岡山・政田／11：00）大分 vs 日本文理大（大分スポーツクラブ／11：00）山形 vs 常葉大（静岡・御前崎／11：30）栃木 vs 作新学院大（栃木・河内陸／12：00）横浜 vs 海邦銀行（沖縄・石垣島あかんま／13：00）清水 vs 東海選抜（静岡・三保／13：00）京都 vs 阪南大（京都・東城陽／13：00）愛媛 vs 今治FC（愛媛・夢スタ／13：00）富山 vs 金沢星稜大（富山・日医工Ｇ／13：00）鹿島 vs 徳島（宮崎県陸／14：00）札幌 vs 浦和（沖縄・金武／未定）FC東京 vs バヤンカラFC／インドネシア（インドネシア／未定）町田 vs 未定（未定）松本 vs 浜松開誠館高（静岡・御殿場／未定）福島 vs いわきFC（福島・いわき／10：30）鳥栖 vs 未定（沖縄／未定）新潟 vs 高知大（高知／10：00）山口 vs パタヤ・ユナイテッド／タイ（タイ／未定）神戸 vs 未定（沖縄／未定）東京V vs 未定（未定）徳島 vs 未定（未定）大分 vs 未定（鹿児島・国分陸／未定）