【TM・PSM日程＆結果一覧】昇格組・長崎が札幌と激突!! J１対決は先輩クラブに軍配

Jリーグは1月上旬から各チームがプレシーズンのトレーニングを開始。トレーニングマッチも徐々に本格化しようとしている。1月19日には、ともに沖縄でキャンプを張る札幌と昇格組の長崎が対戦。キャンプ序盤ながらJ1同士の対戦が実現した。試合は35分×3本の形式で行なわれ、1本目に札幌の白井がゴール。これが決勝点となり、J1の先輩クラブである札幌が勝利している。20日には、川崎が宮崎産業経営大と早くも今季2試合目を行なう予定だ。【1月】川崎 12-0 鵬翔高(宮崎・綾町/9:30)水戸 2-0 作新学院大(茨城・ひたちなか/10:00)札幌 1-0 長崎(沖縄・金武/13:00)川崎 vs 宮崎産経大(宮崎・綾町/10:00)富山 vs 水橋高(富山・日医工G/13:00)甲府 vs 清水桜が丘高(静岡・J-STEP/14:00)福岡 vs 福岡U-18(福岡・雁の巣/14:00)横浜FC vs ダナン・ベトナム(ベトナム・ダナン/15:30※現地時間)愛媛 vs 松山大(愛媛・梅津寺/11:00)水戸 vs 東京国際大(茨城・ひたちなか/10:30)栃木 vs 栃木ユース(栃木・河内陸/11:00)北九州 vs 九州学生選抜(福岡・新門司天然芝G/11:00)SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル/湘南 vs 福島(BMWス/12:00)徳島 vs 未定(未定)FC東京 vs 長崎(沖縄・国頭陸/11:30)京都 vs 京都U-18(京都・東城陽/13:00)鹿島 vs テゲバジャーロ宮崎(宮崎県陸/14:00)柏 vs 鹿屋体育大(鹿児島・指宿/14:00)浦和 vs 沖縄SV(沖縄・金武/未定)磐田 vs ヴィアティン三重(静岡・ヤマハG/11:00)東京V vs 未定(味スタ西/未定)鹿島 vs 金沢(宮崎県陸/14:00)甲府 vs 静岡大(静岡・J-STEP/14:00)東京V vs 桐蔭横浜大(味スタ西/11:00)大分 vs 日本文理大(大分スポーツクラブ/11:00)栃木 vs 作新学院大(栃木・河内陸/12:00)清水 vs 東海選抜(静岡・三保/13:00)京都 vs 阪南大(京都・東城陽/13:00)富山 vs 金沢星稜大(富山・日医工G/13:00)鹿島 vs 徳島(宮崎県陸/14:00)札幌 vs 浦和(沖縄・金武/未定)FC東京 vs バヤンカラFC・インドネシア(インドネシア/未定)山形 vs 未定(未定)町田 vs 未定(未定)福島 vs いわきFC(福島・いわき/10:30)新潟 vs 高知大(高知/10:00)大分 vs 未定(鹿児島・国分陸/未定)