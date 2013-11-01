選手権の大会優秀選手34名が発表！初優勝の前橋育英からは得点王の飯島陸ら最多６名

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年01月08日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

準優勝の流経大柏からは宮本優太ら５人が選出。

７ゴールを挙げて得点王に輝いた前橋育英の飯島（10番）は法政大に進学する。写真：滝川敏之（サッカーダイジェスト写真部）

画像を見る

　高体連が８日、第96回全国高校サッカー選手権の優秀選手34人を発表した。
 
　初優勝の前橋育英(群馬)からは、主将の田部井涼や大会7ゴールで得点王に輝いた飯島陸など最多の６名が選出。準優勝の流経大柏(千葉)からは主将の宮本優太ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。
 
【GK】
湯沢拓也(前橋育英／３年)
薄井覇斗(流経大柏／３年)
濱田太郎(初芝橋本／3年)
松田　亮(東福岡／２年)
 
【DF】
佐藤拓海(青森山田／３年)
蓑田広大(青森山田／３年)
白井陽貴(矢板中央／2年)
後藤田亘輝(前橋育英／3年)
角田涼太朗(前橋育英／3年)
松田　陸(前橋育英／3年)
石井優輝(昌平／3年)
関川郁万(流経大柏／2年)
大森大地(帝京大可児／3年)
嶋中春児(長崎総科大附／3年)
 
【MF】
檀崎竜孔(青森山田／2年)
稲見哲行(矢板中央／3年)
松井蓮之(矢板中央／3年)
田部井涼(前橋育英／3年)
宮本優太(流経大柏／3年)
菊地泰智(流経大柏／3年)
石川貴登(流経大柏／3年)
古木雄大(日本文理／3年)
梅津凌岳(京都橘／3年)
佐野海舟(米子北／2年)
青木真生都(東福岡／3年)
高橋大悟(神村学園／3年)
 
【FW】
圓道将良(旭川実／3年)
荒井慧伊大(明秀日立／3年)
飯島　陸(前橋育英／3年)
根本　凌(上田西／3年)
坪井清志郎(富山一／3年)
荒木駿太(長崎総科大附／3年)
安藤瑞季(長崎総科大附／3年)
佐藤颯汰(日章学園／3年)

【男子決勝PHOTO】流経大柏０-１前橋育英　悲願の初優勝！後半AT弾で流経大柏との死闘を制す！
 
201801071129_1.jpg
関連ワード
全国高校選手権

Facebookでコメント

サッカーダイジェストの最新号

  • 33907_ext_01_0.jpg定価：1300円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト 2017 J.LEAGUE総集編
    12月16日発売     完全保存版のデータブック
    J1&J2&J3全57クラブの
    激闘をプレイバック
    リーグ別ベスト11&各賞の発表！     詳細はこちら

  • 34189_ext_01_0.jpg定価：650円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト1月11日号
    12月28日発売     Jリーグはどうなる!?
    2018年クラブ別「陣容予測」
    長谷部誠インタビュー＆
    日本代表・特製カレンダー付き！     詳細はこちら

  • 33381_ext_01_0.jpg定価：950円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト 2018ロシアW杯 展望＆ガイド
    12月６日発売     組み分け決定!!
    出場32か国 選手名鑑
    世界各国の記者が徹底解析     詳細はこちら

  • 34024_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    12月21日発売     2017-18 前半戦総括
    「冬の通信簿」
    欧州82クラブを完全査定
    特製卓上カレンダー付き！     詳細はこちら

  • 33505_ext_01_0.jpg定価：930円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.22
    12月9日発売     冬の決定版！
    高校選手権名鑑
    全48チーム完全ガイド
    女子選手権も網羅！     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24