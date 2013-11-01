選手権の大会優秀選手34名が発表！初優勝の前橋育英からは得点王の飯島陸ら最多６名
カテゴリ：高校・ユース・その他
2018年01月08日
準優勝の流経大柏からは宮本優太ら５人が選出。
高体連が８日、第96回全国高校サッカー選手権の優秀選手34人を発表した。
初優勝の前橋育英(群馬)からは、主将の田部井涼や大会7ゴールで得点王に輝いた飯島陸など最多の６名が選出。準優勝の流経大柏(千葉)からは主将の宮本優太ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。
【GK】
湯沢拓也(前橋育英／３年)
薄井覇斗(流経大柏／３年)
濱田太郎(初芝橋本／3年)
松田 亮(東福岡／２年)
【DF】
佐藤拓海(青森山田／３年)
蓑田広大(青森山田／３年)
白井陽貴(矢板中央／2年)
後藤田亘輝(前橋育英／3年)
角田涼太朗(前橋育英／3年)
松田 陸(前橋育英／3年)
石井優輝(昌平／3年)
関川郁万(流経大柏／2年)
大森大地(帝京大可児／3年)
嶋中春児(長崎総科大附／3年)
【MF】
檀崎竜孔(青森山田／2年)
稲見哲行(矢板中央／3年)
松井蓮之(矢板中央／3年)
田部井涼(前橋育英／3年)
宮本優太(流経大柏／3年)
菊地泰智(流経大柏／3年)
石川貴登(流経大柏／3年)
古木雄大(日本文理／3年)
梅津凌岳(京都橘／3年)
佐野海舟(米子北／2年)
青木真生都(東福岡／3年)
高橋大悟(神村学園／3年)
【FW】
圓道将良(旭川実／3年)
荒井慧伊大(明秀日立／3年)
飯島 陸(前橋育英／3年)
根本 凌(上田西／3年)
坪井清志郎(富山一／3年)
荒木駿太(長崎総科大附／3年)
安藤瑞季(長崎総科大附／3年)
佐藤颯汰(日章学園／3年)
【男子決勝PHOTO】流経大柏０-１前橋育英 悲願の初優勝！後半AT弾で流経大柏との死闘を制す！
初優勝の前橋育英(群馬)からは、主将の田部井涼や大会7ゴールで得点王に輝いた飯島陸など最多の６名が選出。準優勝の流経大柏(千葉)からは主将の宮本優太ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。
【GK】
湯沢拓也(前橋育英／３年)
薄井覇斗(流経大柏／３年)
濱田太郎(初芝橋本／3年)
松田 亮(東福岡／２年)
【DF】
佐藤拓海(青森山田／３年)
蓑田広大(青森山田／３年)
白井陽貴(矢板中央／2年)
後藤田亘輝(前橋育英／3年)
角田涼太朗(前橋育英／3年)
松田 陸(前橋育英／3年)
石井優輝(昌平／3年)
関川郁万(流経大柏／2年)
大森大地(帝京大可児／3年)
嶋中春児(長崎総科大附／3年)
【MF】
檀崎竜孔(青森山田／2年)
稲見哲行(矢板中央／3年)
松井蓮之(矢板中央／3年)
田部井涼(前橋育英／3年)
宮本優太(流経大柏／3年)
菊地泰智(流経大柏／3年)
石川貴登(流経大柏／3年)
古木雄大(日本文理／3年)
梅津凌岳(京都橘／3年)
佐野海舟(米子北／2年)
青木真生都(東福岡／3年)
高橋大悟(神村学園／3年)
【FW】
圓道将良(旭川実／3年)
荒井慧伊大(明秀日立／3年)
飯島 陸(前橋育英／3年)
根本 凌(上田西／3年)
坪井清志郎(富山一／3年)
荒木駿太(長崎総科大附／3年)
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