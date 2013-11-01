選手権の大会優秀選手34名が発表！初優勝の前橋育英からは得点王の飯島陸ら最多６名

高体連が８日、第96回全国高校サッカー選手権の優秀選手34人を発表した。初優勝の前橋育英(群馬)からは、主将の田部井涼や大会7ゴールで得点王に輝いた飯島陸など最多の６名が選出。準優勝の流経大柏(千葉)からは主将の宮本優太ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。【GK】湯沢拓也(前橋育英／３年)薄井覇斗(流経大柏／３年)濱田太郎(初芝橋本／3年)松田 亮(東福岡／２年)【DF】佐藤拓海(青森山田／３年)蓑田広大(青森山田／３年)白井陽貴(矢板中央／2年)後藤田亘輝(前橋育英／3年)角田涼太朗(前橋育英／3年)松田 陸(前橋育英／3年)石井優輝(昌平／3年)関川郁万(流経大柏／2年)大森大地(帝京大可児／3年)嶋中春児(長崎総科大附／3年)【MF】檀崎竜孔(青森山田／2年)稲見哲行(矢板中央／3年)松井蓮之(矢板中央／3年)田部井涼(前橋育英／3年)宮本優太(流経大柏／3年)菊地泰智(流経大柏／3年)石川貴登(流経大柏／3年)古木雄大(日本文理／3年)梅津凌岳(京都橘／3年)佐野海舟(米子北／2年)青木真生都(東福岡／3年)高橋大悟(神村学園／3年)【FW】圓道将良(旭川実／3年)荒井慧伊大(明秀日立／3年)飯島 陸(前橋育英／3年)根本 凌(上田西／3年)坪井清志郎(富山一／3年)荒木駿太(長崎総科大附／3年)安藤瑞季(長崎総科大附／3年)佐藤颯汰(日章学園／3年)