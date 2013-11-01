【天皇杯決勝】スタメン発表！ ウーゴはベンチスタート。右足を痛めていた柿谷は…

天皇杯決勝のC大阪×横浜戦（14時40分キックオフ＠埼玉スタジアム2002）のスタメンが発表された。



両チームのスターティングメンバーは以下のとおり。



【C大阪】

GK

21 キム・ジンヒョン



DF

２ 松田 陸

14 丸橋祐介

15 木本恭生

22 マテイ・ヨニッチ



MF

６ ソウザ

10 山口 蛍

16 水沼宏太

46 清武弘嗣



FW

８ 柿谷曜一朗

24 山村和也



【横浜】

GK

21 飯倉大樹



DF

27 松原 健

22 中澤佑二

２ パク・ジョンス

23 下平 匠



MF

８ 中町公祐

14 天野 純

20 マルティノス

33 ダビド・バブンスキー

24 山中亮輔



FW

16 伊藤 翔

