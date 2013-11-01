【天皇杯決勝】スタメン発表！ ウーゴはベンチスタート。右足を痛めていた柿谷は…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2018年01月01日

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C大阪は、負傷開けの山口が先発。

ソウザ（６番）と天野（14番）の中盤の攻防も見どころのひとつだ。写真：川本学

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　天皇杯決勝のC大阪×横浜戦（14時40分キックオフ＠埼玉スタジアム2002）のスタメンが発表された。
 
　 両チームのスターティングメンバーは以下のとおり。
 
【C大阪】
GK
21　キム・ジンヒョン
 
DF
２　松田　陸
14　丸橋祐介
15　木本恭生
22　マテイ・ヨニッチ
 
MF
６　ソウザ
10　山口　蛍
16　水沼宏太
46　清武弘嗣
 
FW
８　柿谷曜一朗
24　山村和也
 
【横浜】
GK
21　飯倉大樹
 
DF
27　松原　健
22　中澤佑二
２　パク・ジョンス
23　下平　匠
 
MF
８　中町公祐
14　天野　純
20　マルティノス
33　ダビド・バブンスキー
24　山中亮輔
 
FW
16　伊藤　翔
 
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