【天皇杯決勝】スタメン発表！ ウーゴはベンチスタート。右足を痛めていた柿谷は…
カテゴリ：Jリーグ
2018年01月01日
C大阪は、負傷開けの山口が先発。
天皇杯決勝のC大阪×横浜戦（14時40分キックオフ＠埼玉スタジアム2002）のスタメンが発表された。
両チームのスターティングメンバーは以下のとおり。
【C大阪】
GK
21 キム・ジンヒョン
DF
２ 松田 陸
14 丸橋祐介
15 木本恭生
22 マテイ・ヨニッチ
MF
６ ソウザ
10 山口 蛍
16 水沼宏太
46 清武弘嗣
FW
８ 柿谷曜一朗
24 山村和也
【横浜】
GK
21 飯倉大樹
DF
27 松原 健
22 中澤佑二
２ パク・ジョンス
23 下平 匠
MF
８ 中町公祐
14 天野 純
20 マルティノス
33 ダビド・バブンスキー
24 山中亮輔
FW
16 伊藤 翔
両チームのスターティングメンバーは以下のとおり。
【C大阪】
GK
21 キム・ジンヒョン
DF
２ 松田 陸
14 丸橋祐介
15 木本恭生
22 マテイ・ヨニッチ
MF
６ ソウザ
10 山口 蛍
16 水沼宏太
46 清武弘嗣
FW
８ 柿谷曜一朗
24 山村和也
【横浜】
GK
21 飯倉大樹
DF
27 松原 健
22 中澤佑二
２ パク・ジョンス
23 下平 匠
MF
８ 中町公祐
14 天野 純
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